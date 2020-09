"Tour de France : la 13e étape pour Martinez, Romain Bardet déclare forfait"

TOUR DE FRANCE 2020. Le Français Romain Bardet abandonne le Tour après sa chute. Le Colombien Daniel Martinez a remporté l'étape du jour au sommet du Puy Mary. Au classement général, Primoz Roglic, impérial, accentue son avance. Bernal a perdu du terrain et Martin a craqué. Pogacar s'empare de la deuxième place. Tout l'actu en direct.

23:35 - Maximilian Schachmann : “ j’aurais besoin de deux à trois jours de récupération ” [Fin du direct] Maximilian Schachmann, le troisième de cette 13ème étape s’est exprimé sur ses choix de course et sur ses plans à venir. “ Je savais que les deux dernières montées n’étaient pas les meilleures pour moi alors j’ai essayé d’y aller plus tôt. Je pensais pouvoir gagner l’étape. Nous avions conçu un plan pour le final avec Lennard prêt à en profiter. Je vais de mieux en mieux “.

22:37 - La Français Romain Bardet abandonne le Tour de France Romain Bardet, qui souffre d’une commotion cérébrale après sa chute, doit abandonner le Tour de France au soir de la 13ème étape "La chute a été violente, en descente, et j’ai lutté toute la journée", a annoncé ce vendredi, le cycliste d’AG2R La Mondiale. "Les examens médicaux ont confirmé ce que je pressentais et je ne suis pas en mesure de poursuivre la course".

21:38 - Une 14ème étape qui correspondra à tous les profils de coureurs Ce samedi 12 septembre promet du combat entre baroudeurs, puncheurs et sprinteurs. Les cyclistes vont commencer à gravir le col du Béal, de 1 387 mètres. Ils vont ensuite s’aventurer le long du parcours urbain lyonnais sur environ 15 kilomètres. Trois obstacles de taille vont finaliser cette course avec trois belles ascensions.

20:42 - Programme de cette 14ème étape, inédite depuis 30 ans La 14ème étape du Tour de France 2020 se déroulera ce samedi 12 septembre entre Clermont-Ferrand et Lyon. Les cyclistes vont pédaler pendant 194 kilomètres dans le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et la Métropole de Lyon. Les coureurs graviront les Monts du Forez. Cela faisait plus de 30 ans que le Tour n'avait pas fait étape dans la cité auvergnate.

19:45 - Guillaume Martin a montré ses limites Martin a achevé cette 13ème étape à presque 2 minutes 50 de Primoz Roglic au sommet. Le Français est désormais à la 12ème place du classement général à 3 minutes 14. " Trois minutes sur un Grand Tour ce n’est pas grand-chose. Je ne vais pas abandonner le classement général. C’est une mauvaise étape, mais il reste encore de belles opportunités ", a-t-il annoncé après l’étape.

18:47 - Daniel Martinez, vainqueur de cette 13ème étape : “ne réalise toujours pas” Le colombien qui concourt pour l’équipe cycliste EF Pro Cycling, dédie cette victoire à son fils. "Je suis très content, cette victoire est très spéciale pour moi. Je dédie cette étape à mon petit garçon, qui va avoir deux ans dans quelques jours. Mais je ne réalise toujours pas que j’ai gagné une étape du Tour de France, c’est incroyable.”

18:27 - Roglic : "Encore beaucoup de route" La réaction du maillot Primoz Roglic après cette 13e étape du Tour de France 2020 : "C’était une dure journée, avec des ascensions incroyables. La fin, ça ne durait que 2 km mais c’était très raide. C’est bien que j’ai pu me battre avec les cadors. Mais il y a encore beaucoup de route. C’est vrai que chaque jour on se rapproche de notre objectif, mais on verra bien ce que nous pouvons faire avec le reste de l’équipe".

18:20 - Le point sur le classement général Le maillot jaune Primoz Roglic a accentué son avance sur ses poursuivants au classement général. C'est désormais son compatriote Tadej Pogacar, également impressionnant, qui s'empare de la deuxième place : Il n'y a plus de Français dans les 10 premiers du classement général après cette 13ème étape.

Romain Bardet et Guillaume Martin sont 11ème et 12ème, à trois minutes de Primoz Roglic. #TDF2020 pic.twitter.com/ME1YpTFQOt — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 11, 2020

18:04 - Martin : "Les autres étaient simplement plus forts" La réaction de Guillaume Martin, qui a rétrogradé aujourd'hui à la 12e place du classement général : "J'ai lâché avant le sommet du col de Neronne, il ne m'a pas manqué grand chose pour basculer avec les meilleurs. Après je me suis retrouvé seul et j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. Les autres étaient simplement plus forts, je ne cherche pas d'excuse".

17:55 - Un match Slovénie - Colombie en tête du classement général La France n'a donc plus de représentant dans le top 10, et ce sont les coureurs slovènes qui ont pris le pouvoir dans ce Tour de France 2020 puisque Primoz Roglic devance désormais son compatriote Tadej Pogacar. Les Colombiens, qui ont également remporté l'étape avec Martinez aujourd'hui, réalisent également un joli tir groupé au classement général avec Bernal, Uran, Quintana et Lopez aux 3e, 4e, 5e et 6e places.

17:45 - Cosnefroy conserve son maillot à pois Benoît Cosnefroy (AG2R) reste leader du classement de la montagne à l'issue de l'étape du jour. "Je voulais me lancer dans la bataille et défendre du mieux possible mon maillot", a-t-il raconté à l'arrivée. C'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas réussi à suivre dans le col de 1ère catégorie. Ensuite je me suis mis au service du collectif et de Romain dans le final. Je suis heureux de conserver mon maillot (...) Je suis vraiment déçu pour Romain. On ne va pas parler de défaillance, c'est sa chute assez violnte qui explique la contre-performance. On a bien senti qu'il avait mal".

17:41 - Très mauvaise journée pour les Français Les coureurs tricolores n'ont pas été en réussite aujourd'hui, sur cette 13e étape du Tour de France. Aucun des coureurs présents dans l'échappée (Alapahilippe, Rlland, Madouas..) n'a réussi à jouer la victoire d'étape, et les deux Français les mieux placés au classement général, Guillaume Martin et Romain Bardet, (victime d'une chute) ont perdu beaucoup de temps sur les principaux favoris.

17:35 - Pogacar : "Une journée très positive" Tadej Pogacar, nouveau meilleur jeune de ce Tour de France 2020 et deuxième du classement général, au micro de France TV : "C'était vraiment une journée très dure. On est parti à bloc et après on a un peu levé le pied. Les dernières ascensions ont été très difficiles, je me suis dit 'je donne tout'. Avec Primoz, on a réussi à faire l'écart et ça été une journée très positive (...) Primoz était encore très fort dans le final, j'ai eu du mal à le suivre. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les Alpes, on verra".

17:26 - Martinez : "J'ai tout donné" La réaction de Daniel Martinez, le vainqueur de l'étape du jour, au micro de France TV : ": J'avais passé une semaine moyenne, je n'avais pas de bonnes sensations après ma chute mais je savais que je pouvais gagner une étape et je l'ai fait (...) Après avoir gagné le Dauphiné, j'avais d'excellentes sensations, j'avais bien récupéré. Après je suis tombé au début du Tour de France, j'ai perdu du temps et je me suis dit qu'il fallait laisser tomber le classement général et viser des étapes (...) La fin de l'étape, avec les deux Bora-Hansgrohe, n'était pas facile, mais j'ai tout donné et j'ai vu qu'ils avaient moins de force".