"Tour de France : un profil accidenté, l'étape du jour en direct"

TOUR DE FRANCE 2020. Avant l'étape de montagne de demain et l'arrivée au sommet au Puy Mary Cantal, les coureurs du Tour de France ont droit à une petite mise en bouche sur cette 12 étape dite "accidentée" avec l'ascension du Suc au May à 26km de l'arrivée. Suivez la course en direct !

12:12 - 30 secondes d'avance Le quatuor prend de l'avance, 30 secondes selon le dernier pointage alors que c'est de nouveau en train de relancer à l'avant du peloton.

12:11 - Chute dans le peloton ! Martin impliqué Chute dans le peloton alors que ce dernier venait de ralentir. Guillaume Martin, 3e au classement général, est de nouveau impliqué dans cette chute, c'est sa deuxième en trois jours...

12:09 - Un groupe se forme à l'avant Quatre coureurs se détachent à l'avant de la course et ce sont quatre gros rouleurs avec le champion d'Espagne Sanchez, Politt, Erviti et Walscheid.

12:07 - Le rythme est très élevé Comme attendu, le début de cette 12e étape du Tour de France est très animé et l'échappée ne se forme pas même si un groupe d'une dizaine de coureurs prend quelques mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton.

12:02 - Le champion du monde à l'offensive C'est Pedersen, le champion du monde sur route qui vient de déclencher la première attaque du jour. On voit également Trentin, De Gendt et Cosnefroy à l'avant.

12:00 - Départ réel de la 12e étape du Tour de France Le départ réel de l'étape la plus longue du Tour de France 2020 vient d'être donné. Plusieurs attaques animent le kilomètre zéro, pas sur toutefois que l'échappée se dessine rapidement.

11:51 - Le départ fictif à Chauvigny ! Les coureurs du Tour de France viennent de s'élancer pour le départ fictif du côté de Chauvigny. Une petite balade de 4 kilomètres avant le départ réel.

11:50 - Sagan également ! Au micro de France TV sur la ligne de départ de la 12e étape du Tour de France, Peter Sagan s'est lui aussi montré agacé par l'attitude de Wout Van Aert. "Il est fort, il est jeune mais il doit apprendre à se maîtriser un peu plus ! Ce que j’ai fait hier n’était dangereux que pour moi..." @petosagan répond à @WoutvanAert ce matin à @francetvsport : « Il est fort, il est jeune mais il doit apprendre à se maîtriser un peu plus ! » Et d’ajouter : « ce que j’ai fait hier n’était dangereux que pour moi... » En colère Petio... pic.twitter.com/jX1Mf0zByP — Nicolas Geay (@Nicogeay) September 10, 2020

11:45 - Van Aert agacé Après le sprint houleux lors de la 11e étape du Tour de France et le coup d'épaule de Peter Sagan, Wout Van Aert estime que l'attitude du Slovaque était dangereuse. "Personnellement, je n'ai pas changé ma ligne durant ce sprint. J'ai lancé mon sprint à droite le long des barrières, et il a essayé de se créer un espace, ce qui m'a fait perdre de la vitesse. Pour moi, c'était dangereux et inapproprié. J'ai été très surpris et choqué sur le moment. J'ai eu très peur. Le doigt d'honneur ? J'étais un peu en colère. Vous ne savez pas ce qui peut se passer lorsque vous vous faites bousculer à un tel moment."

11:40 - Ilnur Zakarin a une côte fracturée Suite à sa chute avant le départ réel de la 11e étape de ce Tour de France 2020, Ilnur Zakarin a finalement découvert à l'issue de la course qu'il avait une côte fracturée. Selon Daniele Zaccaria, médecin de la CCC, il est tout de même en mesure de poursuivre la course et bénéficiera d'un suivi au jour le jour pour voir l'évolution de sa blessure.

11:32 - Une étape pour les baroudeurs ? À la veille d'une arrivée au sommet, le peloton devrait laisser filer l'étape laissant les baroudeurs prendre les commandes de la course. Avec son profil accidenté, plusieurs noms ressortent pour la victoire d'étape comme Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet ou encore le barbu de la Lotto Thomas De Gendt, toujours présent dans ce genre de profil. Le maillot à pois Benoit Cosnefroy pourrait également figurer dans l'échappée du jour pour conserver sa tunique.

11:25 - Le profil de la 12e étape Qualifiée d'accidentée par les organisateurs du Tour de France, la 12e étape propose quatre ascensions, deux de quatrième catégorie, une de troisième et surtout le Suc au May, classé en deuxième catégorie et dont le sommet est situé à seulement 26 kilomètres de l'arrivée. ???? Chauvigny - Sarran ????

???? 218 km



???? Check the 3D route of the longest stage of the #TDF2020.

???? Voici le parcours 3D de la plus longue étape du #TDF2020.#TDFunited pic.twitter.com/ffaw5iIn6k — Tour de France™ (@LeTour) September 10, 2020

11:20 - Sagan n'a pas abandonné le maillot vert Malgré son déclassement hier et les 68 points de retard sur Sam Bennett, Peter Sagan l'a affirmé, il n'a pas abandonné l'idée de repartir avec un nouveau maillot vert. "Aujourd'hui, j'avais la bonne vitesse dans le sprint et j'ai essayé de passer du côté droit. J'ai réussi à dépasser un coureur facilement et ensuite cela s'est refermé devant moi. Je devais me décaler pour éviter les barrières et par conséquent, j'ai été déclassé. Cela me coûte beaucoup de points mais je n'ai toujours pas abandonné la bataille pour le maillot vert."

11:15 - Retour sur l'étape de la veille Et de deux ! Au terme d'un sprint massif attendu, c'est l'Australien Caleb Ewan qui s'est imposé devant l'Irlandais Sam Bennett et le Belge Wout Van Aert. Peter Sagan, qui avait terminé à la seconde place, a été déclassé après un mouvement d'épaule sur Wout Van Aert et est le grand perdant de la veille dans la course au maillot vert.