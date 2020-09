"Tour de France : victoire de Kragh Andersen, le classement général ne change pas"

18:34 - Primoz Roglic : "Demain, un nouveau défi"

S'il n'a pas eu de grandes difficultés aujourd'hui dans une étape relativement plate, la course de demain devrait le faire souffrir un peu plus même si on peine à deviner qui pourrait réellement le faire chavirer. "Un nouveau défi" attend tout de même, demain, le maillot jaune Primoz Roglic.