"Coupe du monde 2022 : dates, calendrier, groupes... Les dernières actus"

COUPE DU MONDE. Du 20 novembre au 18 décembre, la Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar. Championne du monde en 2018, la France remettra son titre en jeu.

Sondage exclusif : un Français sur deux ne souhaite pas que la France joue la Coupe du monde 20 octobre 2022 à 9h50. À un mois du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, un sondage exclusif réalisé par Yougov pour L'Internaute révèle le scepticisme des Français à propos de ce Mondial. Ce sondage, réalisé du 14 au 17 octobre 2022 sur un échantillon de 1005 personnes, âgée de 18 ans et plus, représentatives de la population française indique qu'un Français sur deux ne souhaite pas voir les Bleus jouer la Coupe du monde. Dans le détail, 49% des sondés se disent favorables, 31% tout à fait favorables et 18% plutôt favorables. En revanche, seulement 25% des interrogés se disent opposés à un boycott. Comme une telle situation ne se produira pas, ce sondage révèle également que 59% des sondés se disent favorables à ce que la France ne soit pas représentée au Qatar "par le chef de l'Etat, par des membres du gouvernement ou par des diplomates". Parmi les autre enseignements de ce sondage, la prise de position des joueurs sur cette Coupe du monde 2022 est attendue par les spectateurs. 54% des sondés se disent favorables (32% tout à fait favorables, 22% plutôt favorables) à ce que "la Fédération française de football et / ou Didier Deschamps critique(nt) publiquement l'organisation de la Coupe du monde au Qatar". Ils sont 51% à souhaiter que cette parole critique vienne des joueurs de l'équipe de France. Le reste de notre sondage juste ici.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a déterminé l'ensemble des groupes de la phase de poules et une première esquisse du calendrier de cette Coupe du monde avec l'affiche du match d'ouverture, Qatar - Equateur. Voici tous les groupes issus de ce tirage au sort :

Groupe A : Qatar / Equateur / Pays-Bas / Sénégal

Groupe B : Angleterre / Iran / Etats-Unis / Pays de Galles

Groupe C : Argentine / Mexique / Pologne / Arabie Saoudite

Groupe D : Australie / Danemark / France / Tunisie

/ Tunisie Groupe E : Costa Rica / Allemagne / Japon / Espagne

Groupe F : Belgique / Canada / Croatie / Maroc

Groupe G : Brésil / Cameroun / Serbie / Suisse

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture, Qatar - Equateur, a ainsi été fixée au 20 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 20 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. Voici le calendrier de la phase de groupes :

Calendrier groupe A Groupe A Dimanche 20 nov. Qatar 17:00 Equateur Lundi 21 nov. Sénégal 17:00 Pays-Bas Vendredi 25 nov. Qatar 14:00 Sénégal Pays-Bas 17:00 Equateur Mardi 29 nov. Pays-Bas 16:00 Qatar Equateur 16:00 Sénégal

Calendrier groupe B Groupe B Lundi 21 nov. Angleterre 14:00 Iran Etats-Unis 20:00 Pays de Galles Vendredi 25 nov. Pays de Galles 11:00 Iran Angleterre 20:00 Etats-Unis Mardi 29 nov. Pays de Galles 20:00 Angleterre Iran 20:00 Etats-Unis

Calendrier groupe C Groupe C Mardi 22 nov. Argentine 11:00 Arabie Saoudite Mexique 17:00 Pologne Samedi 26 nov. Pologne 14:00 Arabie Saoudite Argentine 20:00 Mexique Mercredi 30 nov. Pologne 20:00 Argentine Arabie Saoudite 20:00 Mexique

Calendrier groupe D Groupe D Mardi 22 nov. Danemark 14:00 Tunisie France 20:00 Australie Samedi 26 nov. Tunisie 11:00 Australie France 17:00 Danemark Mercredi 30 nov. Tunisie 16:00 France Australie 16:00 Danemark

Calendrier groupe E Groupe E Mercredi 23 nov. Allemagne 14:00 Japon Espagne 17:00 Costa Rica Dimanche 27 nov. Japon 11:00 Costa Rica Espagne 20:00 Allemagne Jeudi 1 d?c. Japon 20:00 Espagne Costa Rica 20:00 Allemagne

Calendrier groupe F Groupe F Mercredi 23 nov. Maroc 11:00 Croatie Belgique 20:00 Canada Dimanche 27 nov. Belgique 14:00 Maroc Croatie 17:00 Canada Jeudi 1 d?c. Croatie 16:00 Belgique Canada 16:00 Maroc

Calendrier groupe G Groupe G Jeudi 24 nov. Suisse 11:00 Cameroun Brésil 20:00 Serbie Lundi 28 nov. Cameroun 11:00 Serbie Brésil 17:00 Suisse Vendredi 2 d?c. Cameroun 20:00 Brésil Serbie 20:00 Suisse

Calendrier groupe H Groupe H Jeudi 24 nov. Uruguay 14:00 Corée du Sud Portugal 17:00 Ghana Lundi 28 nov. Corée du Sud 14:00 Ghana Portugal 20:00 Uruguay Vendredi 2 d?c. Corée du Sud 16:00 Portugal Ghana 16:00 Uruguay

Huitièmes de finale

3 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

3 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe C- 2e du Groupe D (8e de finale)

(8e de finale) 4 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

4 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe D -2e du Groupe C (8e de finale)

-2e du Groupe C (8e de finale) 5 décembre à 16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

5 décembre à 20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre à 16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

6 décembre à 20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

Quarts de finale

9 décembre à 16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

(quarts de finale) 9 décembre à 20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre à 16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A- 1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

ou 2e du Groupe C (quarts de finale) 10 décembre à 20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

Demi-finales

13 décembre à 20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre à 20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

Finale

17 décembre à 16h : match pour la 3e place

18 décembre à 16h : finale de la Coupe du monde 2022

Si beIN Sports diffusera l'intégralité des matchs de la compétition, TF1 a dévoilé au mois de juin les affiches qu'elle diffusera pour le prochain Mondial au Qatar. Voici la liste complète des matchs à retrouver sur notre papier dédié :

C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites, en hiver.