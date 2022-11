"Coupe du monde 2022 : France, groupes et calendrier... Les infos"

COUPE DU MONDE 2022. La Coupe du monde 2022 débute officiellement ce dimanche avec la cérémonie d'ouverture avant le premier match entre le Qatar et l'Equateur.

Dernières actus

Recevoir nos alertes live !

Camavinga pris pour cible Le 17 novembre à 14h. "Responsable" de la blessure de Christopher Nkunku, contraint de déclarer forfait pour cette Coupe du monde, Eduardo Camavinga est la cible de plusieurs insultes à caractère raciste. Si la bêtise n'a pas de limite, cette dernière dépasse une nouvelle fois tout entendement. Dans un communiqué publié jeudi 16 novembre, la FFF a été obligé de prendre la parole pour soutenir son joueur. "Suite à la blessure de Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga a été la cible de messages racistes sur les réseaux sociaux, regrette le compte de l’équipe de France. La FFF condamne avec la plus grande fermeté ces attaques et apporte son soutien à Eduardo." Mercredi soir, Christopher Nkunku a également défendu son équipier. "Hier (mardi, ndlr) soir, suite aux examens médicaux, j’ai dû quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du monde, a-t-il rappelé. A présent, place au travail avec pour seul et unique objectif : revenir encore plus fort. Une pensée pour mon coéquipier Eduardo Camavinga, injustement pris pour cible. La Coupe du monde doit être un moment de communion et non de division. Merci à l’ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fiers!"

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter, abonnez-vous ! Abonnez-vous et recevez la newsletter Coupe du monde Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

De faux supporters au Qatar ? Le pays rejette l'information Le 17 novembre à 8h. Alors que la Coupe du monde débute officiellement dimanche 20 novembre avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur, une nouvelle polémique émaille le pays. Après la publication de vidéos montrant de longs cortèges de fans, a priori indiens, encourageant la France, le Brésil ou encore l'Angleterre à Doha, certains médias mettaient en doute l'authenticité de ces supporters. Mercredi 16 novembre, le Comité suprême du Qatar a publié un communiqué pour répondre à la polémique tout en faisant part de sa "déception". "Des supporters des quatre coins du globe - dont beaucoup ont élu domicile au Qatar - ont récemment contribué à l'ambiance locale en organisant des marches et des défilés de supporters dans tout le pays et en accueillant les différentes équipes nationales à leurs hôtels, écrit le Comité suprême. De nombreux journalistes et commentateurs sur les réseaux sociaux ont émis des doutes sur le fait qu’il s’agisse de "vrais" supporters. Nous rejetons totalement ces affirmations, qui sont aussi décevantes que peu surprenantes. Le Qatar, comme le reste du monde, est composé de fans de football de tous les horizons, dont beaucoup partagent des liens émotionnels avec plusieurs nations. Dans différents endroits du monde, les supporters ont des traditions qui diffèrent, des façons différentes de faire la fête, et si cela peut contraster les habitudes en Europe ou en Amérique du Sud, cela ne signifie pas pour autant que la passion pour le football est moins authentique. Les journalistes sur le terrain qui parlent et rencontrent ces supporters se rendent compte de la réalité."

Randal Kolo Muani est appelé en remplacement de Christopher Nkunku Le 16 novembre à 21h30. Il est donc le dernier appelé par Didier Deschamps. Randal Kolo Muani remplace Christopher Nkunku, blessé mardi à l'entraînement. Cette sélection en Équipe de France pour le mondial qatari est une consécration pour l'attaquant phare de Francfort. Auteur d'un début de saison canon, marqué par 8 buts et 11 passes décisives, Randal Kolo Muani a été appelé par Didier Deschamps dans la nuit, à 23 heures (heure de Paris), 7 heures (heure de Tokyo, où il se trouve actuellement en stage avec son club). Le sélectionneur lui a alors demandé s'il souhaitait rejoindre le groupe France pour la Coupe du monde. L'attaquant de 23 ans n'a pas hésité une seule seconde. Le directeur sportif de son club allemand, Markus Krosche, s'est réjoui de cet appel en Bleus : "Randal a mérité sa nomination grâce à ses performances. La Coupe du monde peut l’aider novembre à franchir une nouvelle étape dans son développement." La Fédération française de football a signifié que Randal Kolo Muani rejoindra le groupe France à Doha dès ce jeudi 17 novembre 2022.

Des nouvelles pas rassurantes pour Sadio Mané Le 16 novembre à 14h. Annoncé forfait à la suite d'une blessure contractée lors du dernier match du Bayern Munich avant la liste du Sénégal pour la Coupe du monde, Sadio Mané, deuxième du Ballon d'Or 2022, a finalement été appelé pour participer au Mondial avec le Sénégal, vainqueur de la CAN 2022. Mais alors que la compétition approche (dès le 20 novembre pour le match d'ouverture), les nouvelles ne sont pas très rassurantes pour l'attaquant qui devait être l'une des stars de ce Mondial. Mardi 15 novembre, Abdoulaye Sow, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, n'a pas donné des nouvelles réjouissantes. "Il faut essayer de surmonter tout cela et rien que la force et la présence de Sadio devraient pouvoir renforcer la dynamique de groupe. Mais, pour le reste, il faut dire aux Sénégalais ce qui s'est réellement passé : Sadio est blessé, il faut faire avec et ne pas trop pleurnicher. (...) Nous devrons compter sur les premiers matchs sans Sadio et gagner sans Sadio."

Raphinha veut gagner le titre Le 15 novembre à 14h10. Le Brésilien, joueur du FC Barcelone, n'a pas caché ses ambitions avant le coup d'envoi officiel de la Coupe du monde 2022 prévu ce dimanche 20 novembre. Considéré comme l'une des nations favorites pour ce Mondial, le Brésil débutera son Mondial contre la Serbie le 24 novembre prochain et espère mettre fin à 20 ans de disette. "Je suis prêt pour la Coupe du monde et je travaille dur pour y être aussi bien que possible physiquement et mentalement. L'ambiance est celle d'une équipe nationale conquérante, ambitieuse. Nous voulons gagner le titre. Il y a une très bonne ambiance dans toute l'équipe. Je ne vois pas ça comme une pression, une équipe comme le Brésil est toujours un prétendant à la Coupe du monde ou aux titres pour lesquels elle joue. L'attente des supporters est normale parce que nous avons une équipe de grande qualité, avec des grands noms. C'est normal que les supporters soient anxieux pour le Brésil, et nous le sommes aussi. Je ne me rappelle pas beaucoup de la Coupe du monde 2002 parce que j'étais très jeune, mais c'était un sentiment incroyable et indescriptible. Tous les Brésiliens étaient unis. Maintenant, c'est un bon moment pour se rassembler à nouveau."

Christopher Nkunku forfait pour la Coupe du monde, Randal Kolo Muani appelé ? Le 15 novembre à 23h30. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Christopher Nkunku sera forfait pour la Coupe du monde au Qatar. À l'entraînement, ce mardi 15 novembre , le joueur de Leipzig s'est blessé à la suite d'un contact avec Eduardo Camavinga, lors d'une opposition. Sorti en boitant, l'état de santé a immédiatement inquiété le staff des Bleus. S'il s'est montré rassurant en quittant le terrain, les examens ont été clairs : Nkunku est forfait pour le mondial au Qatar. C'est dans un tweet que la Fédération française de football est venu confirmer que le jeune international français ne s'envolerait pas pour le Qatar : "Christopher Nkunku ne participera pas à la Coupe du Monde, explique la FFF. L’attaquant du RB Leipzig avait quitté la séance d’entraînement mardi avant son terme, touché au genou gauche. Les examens radiologiques passés dans la soirée ont malheureusement révélé qu’il s’agissait d’une entorse. Didier Deschamps a acté le forfait de Christopher Nkunku. Un dossier médical a été adressé à la FIFA, préalable réglementaire au remplacement d’un joueur blessé dans le groupe depuis le dépôt de la liste, lundi à 19 heures. Le nom du remplaçant de Christopher Nkunku sera communiqué une fois le dossier médical validé par la FIFA. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement." Selon les informations de RMC Sport, le joueur de Francfort Randal Kolo Muani devrait être appelé pour palier le forfait de Christopher Nkunku.

Les Bleus dévoilent leur action pour les droits humains Le 15 novembre à 14h30. En conférence de presse lundi 14 novembre, le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris avait indiqué qu'une communication serait réalisée dans les toutes prochaines heures sur les engagements de l'équipe de France pour cette Coupe du monde. Ce mardi 15 novembre, ils ont dévoilé la manière dont ils allaient s'engager par le biais de l'association Génération 2018, créée après le sacre mondial en 2017. "Dans le contexte troublé de cette Coupe du monde, nous voulons, par cette lettre collective, rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination, indique le courrier. Depuis plusieurs semaines, nous avons entendu les alertes des ONG et associations et nous y sommes sensibles. Notre passion ne doit pas exclure la cause du malheur de certains. Après réflexion collective, nous avons décidé de soutenir les ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains, au travers du fonds de dotation Génération 2018 auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés."

Les numéros des Bleus dévoilés Le 15 novembre à 11h22. C'est une tradition à chaque début de Coupe du monde, les numéros des joueurs de l'équipe de France de foot ont été dévoilés ce mercredi 14 novembre. Comme à son habitude, Kylian Mbappé aura toujours de porter le fameux numéro 10, si important pour l'équipe de France, tandis que Karim Benzema conserve le numéro 19, comme depuis son retour en sélection. Les appelés de dernière minute Marcus Thuram et Axel Disasi auront respectivement les numéros 26 et 3. Voici la liste complète des numéros des Bleus pour le Mondial : 1. Hugo Lloris

2. Benjamin Pavard

3. Axel Disasi

4. Raphaël Varane

5. Jules Koundé

6. Mattéo Guendouzi

7. Antoine Griezmann

8. Aurélien Tchouaméni

9. Olivier Giroud

10. Kylian Mbappé

11. Ousmane Dembélé

12. Christopher Nkunku

13. Youssouf Fofana

14. Adrien Rabiot

15. Jordan Veretout

16. Steve Mandanda

17. William Saliba

18. Dayot Upamecano

19. Karim Benzema

20. Kingsley Coman

21. Lucas Hernandez

22. Théo Hernandez

23. Alphonse Aréola

24. Ibrahima Konaté

25. Eduardo Camavinga

26. Marcus Thuram

Le message de Ramos après sa non sélection Le 14 novembre à 8h. Non sélectionné en équipe d'Espagne pour cette Coupe du monde tout comme son compère Gérard Piqué, Sergio Ramos regardera les performances de la Roja depuis son canapé à Paris. Auteur d'un très bon début de saison sans aucun problème de blessure, le vétéran Ramos aurait pu prétendre à une place dans la la sélection de Luis Enrique, mais ce dernier a décidé de se passer de l'expérience de l'ancien capitaine du Real. Sur les réseaux sociaux, l'Espagnol a tout de même adressé un beau message. "La saison dernière a été difficile en raison des blessures et de l’adaptation à un nouveau club et une nouvelle ville. Je me suis accroché, corps et âme, pour récupérer et retrouver mes sensations, guidé par mes objectifs et mes ambitions. Heureusement je peux dire que je me sens à nouveau moi-même et je retrouve la joie de jouer au football, de jouer pour un grand club, dans une grande ville comme Paris. La Coupe du monde ? Bien sûr, cela faisait partie des grands rêves que je voulais réaliser mais malheureusement je la regarderai à la maison. C’est dur mais le soleil se lèvera toujours le matin. Cela ne changera rien pour moi. Ni ma passion, ni mon engagement, ni mes efforts, ni mon dévouement. Je penserai football 24h/24"

Macron ira finalement au Qatar Le 14 novembre à 16h14. Après sa ministre des Sports qui a annoncé sa présence au Qatar à condition que les Bleus sortent de leur groupe de la Coupe du monde et atteignent les quarts de finale, c'est au tour du Président de la République Emmanuel Macron d'annoncer ce lundi 14 novembre qu'il se rendra au chevet de l'équipe de France en cas de qualification des hommes de Didier Deschamps en demi-finale, objectif fixé par la FFF pour cette compétition. En revanche, en raison d'un agenda chargé pour le chef de l'Etat, et d'une préparation raccourcie par le calendrier de la Coupe du monde, Emmanuel Macron ne se rendra pas à Clairefontaine avant la compétition, comme il avait pu le faire avant l'Euro 2021. C'est la ministre des Sports qui transmettra le message du Président aux joueurs avant le grand départ au Qatar qui est prévu ce mercredi.

Kimpembe forfait ! Le 14 novembre à 11h18. Nouveau forfait en équipe de France ce lundi 14 novembre avec le défenseur du PSG Presnel Kimpembe, obligé de laisser sa place à Axel Disasi, défenseur de l'AS Monaco qui fête sa première convocation. Blessé depuis plusieurs semaines, le défenseur du PSG était revenu à la compétition avant de se blesser de nouveau, cette fois au tendon d'Achille. Après des examens, il doit finalement déclarer forfait comme il a expliqué sur les réseaux sociaux. Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'Équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du monde. Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers, j'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter... Allez les Bleus !"

Marcus Thuram complète le groupe France Le 14 novembre à 8h45. La liste définitive pour le Qatar pouvait être complétée jusqu'à lundi 19h. Didier Deschamps l'avait dit, il pouvait y avoir des modifications sur sa liste communiquée le 9 novembre dernier avant le départ pour cette Coupe du monde. Tôt ce lundi matin, le sélectionneur des Bleus a donc décidé de convoquer en équipe de France Marcus Thuram afin de partir avec 26 joueurs comme la plupart des sélections. Auteur d'un début de saison remarquable avec les Allemands du Borussia Mönchengladbach, le fils de Lilian, illustre défenseur de l'équipe de France 98 championne du monde, en est déjà à 13 buts, 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Replacé en tant que numéro 9, l'attaquant pourrait devenir une alternative crédible à Karim Benzema, même s'il ne faut pas oublier la présence de Olivier Giroud. Pour rappel, le Français avait déjà participé à l'Euro 2021 avec les Bleus et possède 4 sélections en équipe de France.

Les pronostics des bookmakers et les cotes des sites de paris à une semaine du coup d'envoi Le 13 novembre à 17h12. Le Brésil est le grand favori pour remporter la Coupe du monde 2022, qui débutera dimanche 20 novembre au Qatar. La sélection brésilienne dispose en effet de joueurs connus dans le monde entier et en bonne forme cette saison, à l'image de Vinicius Junior, qui évolue au Real Madrid, ou encore de Neymar, la star du PSG. Sur Unibet, la cote pour un pari sur le Brésil vainqueur de la compétition est à 4,75. Elle est de 5 chez Winamax et Betclic. L'Argentine est également considérée par les bookmakers comme l'un des principaux candidats pour gagner la compétition. La sélection de l'Argentine peut par exemple compter sur la star internationale du football Lionel Messi, qui évolue au PSG. Unibet place sa cote à 6 pour une Argentine championne du monde. Winamax la place à 6,50, tout comme Betclic. Enfin, la France, victorieuse de la Coupe du monde 2018, arrive en troisième position dans les pronostics des bookmakers pour remporter cette édition 2022. Unibet place sa cote à 7,50 pour une sélection française gagnante. Winamax la place de son côté à 7, et Betclic aussi.

Coup d'envoi dans une semaine, comment va se dérouler la cérémonie d'ouverture ? Le 13 novembre à 13h37. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar se tiendra dimanche 20 novembre. Des performances mettant en lumière les traditions locales seront proposées, et des artistes d'envergure internationale s'y produiront. La présence de la chanteuse colombienne Shakira a ainsi été confirmée pour la cérémonie d'ouverture. L'artiste Jungkook se produira également lors de la cérémonie, en tant que représentant du boys band sud-coréen BTS. Enfin, le rappeur américain Lil Baby sera aussi présent le 20 novembre prochain. La star britannique Dua Lipa pourrait également se produire lors de la cérémonie, mais sa présence n'a pas encore été confirmée. Une cérémonie d'ouverture qui se tiendra dans le stade Al Bayt, situé dans la ville d'Al Khor, à 50 kilomètres au nord de la capitale, Doha. Une fois la prestation terminée, le coup d'envoi du premier match de la Coupe du monde sera donné. Le Qatar affrontera l'Equateur dans le groupe A. Des concerts quotidiens seront aussi proposés durant la compétition. La FIFA a ainsi annoncé des performances du DJ américain Diplo, ou encore du chanteur nigérian Kizz Daniel.