"Coupe du monde 2022 : le calendrier, la France, les groupes... Retrouvez les dernières infos"

"S'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football, écrivent le président de la FIFA Gianni Infantino et la secrétaire générale Fatma Samoura, dans un courrier adressé aux différentes fédérations. Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. L'une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est d'avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est 'meilleur' qu'un autre, poursuit la lettre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c'est également l'une des valeurs fondamentales du football. Alors, s'il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène."

Le 4 novembre à 8h . La Fifa est-elle agacée par toutes les polémiques ? À quelques jours de la Coupe du monde, on ne parle plus du climat ambiant autour du Qatar plutôt que de la compétition sportive. Une attitude qui dérange la Fifa. Sky Sports rapporte jeudi 3 novembre que la FIFA, par l'intermédiaire de son président Gianni Infantino, a envoyé une lettre aux 32 pays qui participent à la Coupe du monde de football, pour leur demander de laisser de côté "toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent" en lien avec l'organisation de cette compétition au Qatar.

Le 3 novembre à 14h . Dans 17 jours, la Coupe du monde 2022 débutera officiellement avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur. En attendant, toutes les sélections vont dévoiler leurs listes dans les prochains jours, mais qui seront les absents ? Chez les Diables Rouges, l'inquiétude grandit pour l'attaquant Romelu Lukaku. Selon plusieurs médias dont la RTBF et la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku va rentrer en Belgique ces prochains jours pour effectuer des examens complémentaires après sa rechute à la cuisse. L'attaquant des Diables Rouges pourrait manquer le premier match de la Coupe du monde face au Canada.

Le 2 novembre à 14h. Première sélection à dévoiler l'intégralité de ses joueurs pour la Coupe du monde, le sélectionneur du Japon a décidé d'appeler 26 joueurs pour ce Mondial au Qatar comme l'autorise la Fifa. Pour rappel, les "Samouraïs Bleus" seront dans un groupe E très relevé avec l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica et espèrent donc réaliser un véritable exploit pour cette Coupe du monde. Takefusa Kubo et du Monégasque Takumi Minamino sont notamment dans la liste de Hajime Moriyasu. La liste :

"Il y avait toujours un espoir de le revoir. C'est un jouer très important, plus qu'important pour l'équipe. Ca fait quelques mois qu'il traine des blessures, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Bien sûr, ça sera un gros manque. Maintenant le coach va faire ses choix. Quand on démarre une compétition, il faut avoir une grande confiance en tous les joueurs sélectionnés. Ensuite ça sera à tous les sélectionnés de créer cette synergie et de faire qu'on soit forts ensemble."

Le 2 novembre à 9h21. Après N'Golo Kanté, l'équipe de France de football enregistre un forfait de marque pour la prochaine Coupe du monde qui débute le 20 novembre. Paul Pogba, blessé au genou, mais sur le chemin du retour, s'est de nouveau blessé à la cuisse et ne pourra pas faire le voyage au Qatar et ne sera donc pas dans la liste de Didier Deschamps dévoilée le 9 novembre au JT de 20h de TF1. Interrogé lors de la victoire de Tottenham face à Marseille mardi 1er novembre, Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France a avoué que son absence serait un très gros manque.

La FIFA, l’instance suprême du football, est donc montée au créneau et a adressé une lettre à la Fédération tunisienne à qui elle explique notamment : "Il a été porté à notre attention que les autorités étatiques sembleraient vouloir s’immiscer dans les affaires de la FTF, notamment en envisageant la dissolution du Bureau fédéral de la FTF. À cet égard, nous souhaiterions vous rappeler que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers." Deux cas de figure d’exclusion peuvent faire jurisprudence. Récemment, le Kenya et le Zimbabwe avaient été exclus des différentes compétitions continentales et mondiales et des qualifications permettant d’y accéder…

"Les nouvelles lois et réformes mettent souvent du temps à s'installer, et une mise en place solide du droit du travail est un défi mondial, y compris pour l'Australie", a déclaré le porte-parole. "Aucun pays n'est parfait et chaque pays, qu'il soit hôte ou non d'un événement majeur, a ses propres défis." Le porte parole a également expliqué que "cette Coupe du monde a contribué à un héritage de progrès", une probable mention à la communauté LGBT puisque rappelons que l'homosexualité est interdite dans l'Emirat.

"C'est clair et net. Ça, je l’ai dit. Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. Après, c’est une condition athlétique. Et entre le moment où j’ai fait la liste et ce qui aurait dû se passer qui ne s’est pas passé… voilà. Mais partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l’attention, et pour ceux qui ont à jouer, ça monopolise aussi le staff médical. Moi, je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes."

Le 28 octobre 2022, à 14h . Avec le calendrier surchargé en raison de la Coupe du monde au Qatar qui débute le 20 novembre prochain, la crainte des blessures se fait ressentir au sein de toutes les sélections nationales et particulièrement chez Didier Deschamps. Avec le forfait déjà acté de N'Golo Kanté, les incertitudes autour de Mike Maignan, Boubacar Kamara et Paul Pogba, les Bleus sont particulièrement impactés à quelques jours de leur premier match face à l'Australie. Dans une interview accordée à Brut jeudi 27 octobre, Didier Deschamps est catégorique, aucun joueur blessé ne sera de la partie.

La très grosse prise de position de l'Australie contre le Qatar

Le 28 octobre 2022, à 9h30. À quelques jours du début de la Coupe du monde, on parle plus de l'aspect extra sportif que l'aspect sportif, mais certainement à juste titre. Après le maillot tout noir du Danemark en guise de contestation, l'équipe nationale d'Australie a pris position contre les droits de l'homme au Qatar. Dans une vidéo de 3 minutes, seize membres de la sélection interviennent tour à tour pour dénoncer la situation. "Ces deux dernières années, nous nous sommes consacrés à comprendre et mieux connaître la situation au Qatar", expliquent-ils. " Nous avons écouté des organisations telles qu'Amnesty International, l'Organisation internationale du travail, la Fifa et, plus important, des travailleurs étrangers au Qatar. Il y a des valeurs universelles qui devraient définir le football comme le respect, la dignité, la confiance et le courage. Quand nous représentons notre nation, nous aspirons à incarner ces valeurs." "C'est pour ces raisons que nous devons parler de la situation au Qatar"

"Si les réformes mises en place au Qatar sont un pas important et bienvenu, leur application reste inconstante et demande de l'amélioration. Nous avons appris que la décision d'accueillir la Coupe du monde au Qatar a conduit à faire souffrir et blesser un nombre incalculable de nos compagnons travailleurs. Ces travailleurs migrants qui ont souffert ne sont pas que des nombres. Comme les migrants qui ont façonné notre pays et notre football, ils possédaient le même courage, et la même détermination à se construire une meilleure vie."