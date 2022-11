"DIRECT. Coupe du monde 2022 : après le festival des Bleus, le Maroc entre en piste, les résultats"

COUPE DU MONDE. Après la large victoire des Bleus face à l'Australie (4-1) ce mardi soir, le Maroc fait ses débuts au Mondial ce mercredi face à la Croatie, vice-championne du monde. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Coupe du Monde en direct.

Diffusion TV L'essentiel Quatrième journée de Coupe du monde ce mercredi 23 novembre avec quatre rencontres au programme dont les débuts de l'Allemagne et de l'Espagne : Maroc - Croatie à partir de 11h00, Allemagne - Japon à partir de 14h00, Espagne - Costa Rica à partir de 17h00 et Belgique - Canada à partir de 20h00.

Les Bleus ont rassuré pour leurs débuts. Face à L'Australie ce mardi soir, l'équipe de France s'est imposée avec brio (4-1) grâce à des buts d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et un doublé d'Olivier Giroud alors que Craig Goodwin avait ouvert le score pour l'Australie. Coup de tonnerre ce mardi dans cette Coupe du monde 2022 ! Prétendante très sérieuse au sacre mondial, l'Argentine s'est inclinée ce mardi dans la matinée pour son entrée en lice face à l'Arabie Saoudite (2-1). Lionel Messi a ouvert le score sur pénalty avant qu'Al Shehri et Al Dawsari n'offrent la victoire aux Faucons.

Fin de Mondial pour Lucas Hernandez ! Titulaire avec les Bleus ce mardi soir, le défenseur est sorti sur blessure après le but australien. Le joueur du Bayern Munich souffre d'une rupture totale du ligament croisé. À noter que face à l'Australie, Olivier Giroud a inscrit deux buts : grâce à son doublé, il est revenu à hauteur de Thierry Henry et devient le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 buts). Voir les photos Les images fortes de la Coupe du monde 2022

09:15 - Le programme du jour Ce mercredi aura lieu la quatrième journée de Coupe du monde 2022 où l'Allemagne et l'Espagne vont faire leurs débuts : Maroc - Croatie à partir de 11h00

Allemagne - Japon à partir de 14h00

Espagne - Costa Rica à partir de 17h00

Allemagne - Japon à partir de 14h00

Espagne - Costa Rica à partir de 17h00

Belgique - Canada à partir de 20h00 22/11/22 - 22:30 - Jour férié en Arabie Saoudite Après l'exploit de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine (2-1) ce mardi, plusieurs médias saoudiens font savoir que le roi, sur proposition du prince héritier Mohammed ben Salmane, a décrété un jour national férié ce mercredi. Tous les employés du public comme du privé, mais aussi les étudiants, auront une journée libre pour fêter ce grand moment sportif pour le pays. 22/11/22 - 22:20 - La France tournée vers le Danemark Après sa large victoire face à l'Australie (4-1) ce mardi, place au Danemark pour l'équipe de France. Les Bleus affronteront les Danois ce samedi à 17h00 dans le cadre du deuxième match de poule de la Coupe du monde. 22/11/22 - 22:10 - Le classement du groupe D Après le match nul entre le Danemark et la Tunisie, et la large victoire des Bleus face à l'Australie, l'équipe de France occupe la tête de la poule D alors les Australiens sont derniers. Voici le classement : France : 3 points

Danemark : 1 point

Tunisie : 1 point

Australie : 0 point 22/11/22 - 22:00 - France - Australie : Les Australiens surclassés à Al Wakrah (4-1) Les statistiques témoignent de la très nette domination de la France. Au terme de cette rencontre, la possession de balle ressort ainsi nettement à son avantage (63% contre 37% pour Australie). La France s’est aussi procuré le plus d'occasions sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 1 pour l'Australie et l’emporte donc logiquement dans cette rencontre (4-1). France - Australie en direct 22/11/22 - 21:37 - Giroud revient à hauteur de Thierry Henry En inscrivant un doublé, Olivier Giroud a porté son nombre de buts avec les Bleus à 51. L'attaquant revient à hauteur du record de Thierry Henry. 22/11/22 - 21:33 - France - Australie : Nouveau but signé Olivier Giroud pour la France (4-1) ! 71ᵉ. Encore un but pour la France ! Olivier Giroud fait trembler les filets à la 71e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça sent la correction pour l'Australie. Le score est de 4-1 au Al Janoub Stadium. France - Australie en direct 22/11/22 - 21:30 - France - Australie : Kylian Mbappe inscrit un nouveau but pour la France (3-1) ! 68ᵉ. But en faveur de la France, inscrit par Kylian Mbappe, à la 68e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. La France prend de l'avance dans ce duel contre l'Australie. Le score passe à 3 à 1 au Al Janoub Stadium ! France - Australie en direct 22/11/22 - 21:07 - France - Australie : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre la France et l'Australie, à Al Wakrah, où Victor Gomes siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-1. France - Australie en direct 22/11/22 - 20:51 - France - Australie : Les joueurs passent au vestiaire au Al Janoub Stadium Tous les voyants sont au vert pour la France : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est nettement à l’avantage de la France (60% contre 40% pour l'Australie), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour l'Australie et qui mène donc logiquement dans cette rencontre. France - Australie en direct LIRE PLUS

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a déterminé l'ensemble des groupes de la phase de poules et une première esquisse du calendrier de cette Coupe du monde avec l'affiche du match d'ouverture, Qatar - Equateur. Voici tous les groupes issus de ce tirage au sort :

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Pays-Bas 3 1 1 0 0 2 0 2 2 Equateur 3 1 1 0 0 2 0 2 3 Sénégal 0 1 0 1 0 0 2 -2 4 Qatar 0 1 0 1 0 0 2 -2

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Angleterre 3 1 1 0 0 6 2 4 2 Pays de Galles 1 1 0 0 1 1 1 0 3 Etats-Unis 1 1 0 0 1 1 1 0 4 Iran 0 1 0 1 0 2 6 -4

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Arabie Saoudite 3 1 1 0 0 2 1 1 2 Pologne 1 1 0 0 1 0 0 0 3 Mexique 1 1 0 0 1 0 0 0 4 Argentine 0 1 0 1 0 1 2 -1

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 France 3 1 1 0 0 4 1 3 2 Tunisie 1 1 0 0 1 0 0 0 3 Danemark 1 1 0 0 1 0 0 0 4 Australie 0 1 0 1 0 1 4 -3

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Serbie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez tous les résultats des matchs de la Coupe du monde avec le score dès le coup de sifflet final de la rencontre.

Résultats groupe A Groupe A Dimanche 20 nov. Qatar 0 - 2 Equateur Lundi 21 nov. Sénégal 0 - 2 Pays-Bas

Résultats groupe B Groupe B Lundi 21 nov. Angleterre 6 - 2 Iran Etats-Unis 1 - 1 Pays de Galles

Résultats groupe C Groupe C Mardi 22 nov. Argentine 1 - 2 Arabie Saoudite Mexique 0 - 0 Pologne

Résultats groupe D Groupe D Mardi 22 nov. Danemark 0 - 0 Tunisie France 4 - 1 Australie

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture, Qatar - Equateur, a ainsi été fixée au 20 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 20 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. Voici le calendrier de la phase de groupes :

Télécharger le calendrier de la Coupe du monde 2022 en PDF

Calendrier groupe A Groupe A Vendredi 25 nov. Qatar 14:00 Sénégal Pays-Bas 17:00 Equateur Mardi 29 nov. Pays-Bas 16:00 Qatar Equateur 16:00 Sénégal

Calendrier groupe B Groupe B Vendredi 25 nov. Pays de Galles 11:00 Iran Angleterre 20:00 Etats-Unis Mardi 29 nov. Pays de Galles 20:00 Angleterre Iran 20:00 Etats-Unis

Calendrier groupe C Groupe C Samedi 26 nov. Pologne 14:00 Arabie Saoudite Argentine 20:00 Mexique Mercredi 30 nov. Pologne 20:00 Argentine Arabie Saoudite 20:00 Mexique

Calendrier groupe D Groupe D Samedi 26 nov. Tunisie 11:00 Australie France 17:00 Danemark Mercredi 30 nov. Tunisie 16:00 France Australie 16:00 Danemark

Calendrier groupe E Groupe E Mercredi 23 nov. Allemagne 14:00 Japon Espagne 17:00 Costa Rica Dimanche 27 nov. Japon 11:00 Costa Rica Espagne 20:00 Allemagne Jeudi 1 déc. Japon 20:00 Espagne Costa Rica 20:00 Allemagne

Calendrier groupe F Groupe F Mercredi 23 nov. Maroc 11:00 Croatie Belgique 20:00 Canada Dimanche 27 nov. Belgique 14:00 Maroc Croatie 17:00 Canada Jeudi 1 déc. Croatie 16:00 Belgique Canada 16:00 Maroc

Calendrier groupe G Groupe G Jeudi 24 nov. Suisse 11:00 Cameroun Brésil 20:00 Serbie Lundi 28 nov. Cameroun 11:00 Serbie Brésil 17:00 Suisse Vendredi 2 déc. Cameroun 20:00 Brésil Serbie 20:00 Suisse

Calendrier groupe H Groupe H Jeudi 24 nov. Uruguay 14:00 Corée du Sud Portugal 17:00 Ghana Lundi 28 nov. Corée du Sud 14:00 Ghana Portugal 20:00 Uruguay Vendredi 2 déc. Corée du Sud 16:00 Portugal Ghana 16:00 Uruguay

Huitièmes de finale

3 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

3 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe C- 2e du Groupe D (8e de finale)

(8e de finale) 4 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

4 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe D -2e du Groupe C (8e de finale)

-2e du Groupe C (8e de finale) 5 décembre à 16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

5 décembre à 20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre à 16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

6 décembre à 20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

Quarts de finale

9 décembre à 16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

(quarts de finale) 9 décembre à 20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre à 16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A- 1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

ou 2e du Groupe C (quarts de finale) 10 décembre à 20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

Demi-finales

13 décembre à 20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre à 20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

Finale

17 décembre à 16h : match pour la 3e place

18 décembre à 16h : finale de la Coupe du monde 2022

Si beIN Sports diffusera l'intégralité des matchs de la compétition, TF1 a dévoilé au mois de juin les affiches qu'elle diffusera pour le prochain Mondial au Qatar. Voici la liste complète des matchs à retrouver sur notre papier dédié :