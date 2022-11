"DIRECT. Coupe du monde 2022 : avant les Bleus, le Danemark et la Tunisie dos à dos, les résultats"

COUPE DU MONDE. En attendant la France à 20h face à l'Australie, le Danemark et la Tunisie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) dans l'autre rencontre de la poule D. Le point sur les derniers matchs et le classement.

Diffusion TV L'essentiel Troisième journée de Coupe du monde ce mardi 22 novembre avec deux rencontres encore au programme dont l'entrée en lice de l'équipe de France : Mexique - Pologne à 17h00 et France - Australie à 20h00.

Coup de tonnerre ce mardi dans cette Coupe du monde 2022 ! Prétendante très sérieuse au sacre mondial, l'Argentine s'est inclinée pour son entrée en lice face à l'Arabie Saoudite (2-1). Si Lionel Messi a ouvert le score sur pénalty en première période, l'Albiceleste n'est pas parvenue à faire le break malgré un but refusé de Lautaro Martinez pour hors-jeu. En deuxième mi-temps, Al Shehri a égalisé pour les Faucons avant qu'Al Dawsari n'offre la victoire à son pays. Exploit majeur de la sélection d'Hervé Renard qui commence son Mondial de la meilleure manière. Dans la poule D où les Bleus sont engagés, le Danemark et la Tunisie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) dans un match avec énormément d'intensité et de rythme.

Après l’entraînement dans la soirée du lundi 21 novembre, nos confrères de L'Equipe ont dévoilé ce que devrait être la composition des Bleus demain : Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano devraient occuper la charnière centrale des Bleus ce mardi 22 novembre face à l'Australie (20h00). Voici la composition probable de l'équipe de France : Lloris (G) - Pavard - Konaté- Upamecano - L.Hernandez - Tchouaméni - Rabiot - Dembélé - Griezmann - Mbappé - Giroud. Voir les photos Les images fortes de la Coupe du monde 2022

16:35 - La fédération allemande pourrait porter plainte contre la FIFA Si la FIFA a menacé les sélections portant le brassard "One love" de sanctions, des nations comme l'Angleterre ou l'Allemagne ont finalement abandonné ce lundi 21 novembre de porter le brassard en soutien à la communauté LGBT. Face aux menaces de la FIFA, la fédération allemande de football n'entend pas en rester là comme l'a déclaré un porte-parole de la DFB : "La Fifa nous a interdit de montrer la diversité et les droits de l'homme. Elle a combiné cela avec des menaces massives de sanctions sportives sans les préciser. La DFB vérifie si cette action de la Fifa était légale." Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter, abonnez-vous !

16:25 - La composition du Mexique Guillermo Ochoa sera bien présent pour disputer sa cinquième Coupe du monde avec le Mexique. Voici la composition de la sélection mexicaine : Ochoa (G) - Sanchez - Montes - Moreno - Gallardo - Herrera - Alvarez - Chavez - Lozano - Martin - Vega. 16:15 - Alphonso Davies disponible face à la Belgique Blessé depuis le 5 novembre et jusque là incertain pour le premier match du Canada, Alphonso Davies sera finalement disponible pour affronter la Belgique ce mercredi (20h). En conférence de presse, le sélectionneur canadien s'est félicité du retour du latéral gauche : "Il a retrouvé sa vitesse de pointe, (...) il s'est entraîné à fond et il a retrouvé ce grand sourire sur son visage. Je ne pense pas qu'il y avait le moindre doute sur le fait que nous allions le titulariser. On est en mesure d'aligner notre meilleure équipe, les nuages sombres se sont éloignés." 16:07 - Pas de vainqueur entre le Danemark et la Tunisie Dans la première rencontre de la poule D, le Danemark et la Tunisie ne sont pas parvenus à se départager alors qu'il y a eu énormément de rythme dans la rencontre. À noter que l'attaquant danois Cornelius a vu sa tête heurter le poteau en deuxième période. 15:54 - Danemark - Tunisie : Pas de penalty dit l'arbitre 90ᵉ. La décision est tombée pour le Danemark alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! Pas de faute dit Cesar Arturo Ramos ! Danemark - Tunisie en direct 15:53 - Danemark - Tunisie : Cesar Arturo Ramos demande la VAR ! 90ᵉ. Le jeu est arrêté à Al Rayyan : Cesar Arturo Ramos hésite à signaler un penalty pour le Danemark après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo. Danemark - Tunisie en direct 14:44 - L'émir du Qatar avec un drapeau saoudien Alors que le Danemark et la Tunisie s'affrontent actuellement, une image marquante a eu lieu dans la matinée lors de l'exploit de l'Arabie saoudite face à l'Argentine (2-1). En effet, l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani s’est levé à la fin du match pour applaudir la victoire de son voisin saoudien. Il a même pris un drapeau vert de l’Arabie Saoudite avant de le mettre autour de son cou. Une image très forte plus d'un an et demi après le blocus imposé par l’Arabie Saoudite au Qatar. 14:00 - Danemark - Tunisie : Le Danemark et la Tunisie débutent leur match ! Cesar Arturo Ramos a sifflé le coup d'envoi de cette confrontation entrᵉ le Danemark et la Tunisie, comptant pour la 1e journée de Coupe du Monde, au Education City Stadium. On est parti pour 90 minutes. Danemark - Tunisie en direct 13:55 - Les Tunisiens au rendez-vous Opposée à l'Arabie Saoudite, la Tunisie pourra compter sur ses 30000 expatriés tunisiens ou franco-tunisiens, sans oublier les Tunisiens qui ont fait le déplacement jusqu'au Qatar. Dans l'Education City Stadium, les chants se succèdent déjà entre Tunisiens et supporters des aigles de Carthage. 13:45 - Khazri sur le banc, la compo tunisienne Pour démarrer au mieux sa Coupe du monde face au Danemark ce mardi, le sélectionneur de la Tunisie Jalel Kadri a opté pour un 3-4-2-1 : Dahmen (G) - Dräger - Bronn - Meriah - Talbi - Abdi - Ben Slimane - Skhiri - Laïdouni - Jebali - Msakni. 13:35 - La composition du Danemark Pour son entrée en lice, le Danemark sera opposé dès 14h00 ce mardi à la Tunisie. Une rencontre importante pour ces deux nations présentes dans la poule de la France. Voici la composition danoise : K.Schmeichel - Andersen - Kjaer - Christensen - Kristensen - Höjbjerg - Delaney - Maehle - Eriksen - Skov Olsen - Dolberg. 13:20 - L'Argentine tombe de haut Alors qu'elle fait partie des favorites pour le titre de Champion du monde, l'Argentine est tombée de haut pour son entrée en lice. En effet, l'Albiceleste s'est inclinée (2-1) face à l'Arabie Saoudite, un exploit majeur pour les joueurs d'Hervé Renard. Dans cette poule très relevée où le Mexique et la Pologne vont s'affronter ce mardi à 17h, les coéquipiers de Lionel Messi sont déjà dos au mur. 12:35 - La méthode pour calculer le temps additionnel Alors qu'Argentine et Arabie Saoudite s'affrontent toujours au Stade Lusail Iconic et que la gestion du temps additionnel fait l'objet de vives critiques depuis le début de la Coupe du monde 2022 avec pas moins de 64 minutes de jeu ajoutées, la méthode pour calculer le temps additionnel lors de ce Mondial a été dévoilée : Le quatrième arbitre se charge du calcul temps à récupérer sur le terrain (remplacements, blessures, célébration de but…)

Le responsable du VAR se charge du calcul du temps éventuel à récupérer en cas d’intervention vidéo. 12:22 - L'Arabie Saoudite proche de l'exploit Alors qu'il y avait 1-0 pour l'Argentine à la mi-temps, Lionel Messi et ses coéquipiers sont désormais menés 2-1 alors qu'il reste près de 30 minutes de jeu dans le temps réglementaire. 12:15 - Argentine - Arabie Saoudite : But pour l'Arabie Saoudite (1-2) ! Les Saoudiens font évoluer les compteurs au Lusail Iconic Stadium. On en est donc à 1 à 2 dans cette rencontre. Argentine - Arabie Saoudite en direct LIRE PLUS

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a déterminé l'ensemble des groupes de la phase de poules et une première esquisse du calendrier de cette Coupe du monde avec l'affiche du match d'ouverture, Qatar - Equateur. Voici tous les groupes issus de ce tirage au sort :

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Equateur 3 1 1 0 0 2 0 2 1 Pays-Bas 3 1 1 0 0 2 0 2 3 Qatar 0 1 0 1 0 0 2 -2 3 Sénégal 0 1 0 1 0 0 2 -2

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Angleterre 3 1 1 0 0 6 2 4 2 Etats-Unis 1 1 0 0 1 1 1 0 2 Pays de Galles 1 1 0 0 1 1 1 0 4 Iran 0 1 0 1 0 2 6 -4

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Arabie Saoudite 3 1 1 0 0 2 1 1 2 Mexique 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pologne 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Argentine 0 1 0 1 0 1 2 -1

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Danemark 1 1 0 0 1 0 0 0 1 Tunisie 1 1 0 0 1 0 0 0 3 Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 3 France 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Serbie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez tous les résultats des matchs de la Coupe du monde avec le score dès le coup de sifflet final de la rencontre.

Résultats groupe A Groupe A Dimanche 20 nov. Qatar 0 - 2 Equateur Lundi 21 nov. Sénégal 0 - 2 Pays-Bas

Résultats groupe B Groupe B Lundi 21 nov. Angleterre 6 - 2 Iran Etats-Unis 1 - 1 Pays de Galles

Résultats groupe C Groupe C Mardi 22 nov. Argentine 1 - 2 Arabie Saoudite

Résultats groupe D Groupe D Mardi 22 nov. Danemark 0 - 0 Tunisie

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture, Qatar - Equateur, a ainsi été fixée au 20 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 20 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. Voici le calendrier de la phase de groupes :

Télécharger le calendrier de la Coupe du monde 2022 en PDF

Calendrier groupe A Groupe A Vendredi 25 nov. Qatar 14:00 Sénégal Pays-Bas 17:00 Equateur Mardi 29 nov. Pays-Bas 16:00 Qatar Equateur 16:00 Sénégal

Calendrier groupe B Groupe B Vendredi 25 nov. Pays de Galles 11:00 Iran Angleterre 20:00 Etats-Unis Mardi 29 nov. Pays de Galles 20:00 Angleterre Iran 20:00 Etats-Unis

Calendrier groupe C Groupe C Mardi 22 nov. Mexique 17:00 Pologne Samedi 26 nov. Pologne 14:00 Arabie Saoudite Argentine 20:00 Mexique Mercredi 30 nov. Pologne 20:00 Argentine Arabie Saoudite 20:00 Mexique

Calendrier groupe D Groupe D Mardi 22 nov. France 20:00 Australie Samedi 26 nov. Tunisie 11:00 Australie France 17:00 Danemark Mercredi 30 nov. Tunisie 16:00 France Australie 16:00 Danemark

Calendrier groupe E Groupe E Mercredi 23 nov. Allemagne 14:00 Japon Espagne 17:00 Costa Rica Dimanche 27 nov. Japon 11:00 Costa Rica Espagne 20:00 Allemagne Jeudi 1 déc. Japon 20:00 Espagne Costa Rica 20:00 Allemagne

Calendrier groupe F Groupe F Mercredi 23 nov. Maroc 11:00 Croatie Belgique 20:00 Canada Dimanche 27 nov. Belgique 14:00 Maroc Croatie 17:00 Canada Jeudi 1 déc. Croatie 16:00 Belgique Canada 16:00 Maroc

Calendrier groupe G Groupe G Jeudi 24 nov. Suisse 11:00 Cameroun Brésil 20:00 Serbie Lundi 28 nov. Cameroun 11:00 Serbie Brésil 17:00 Suisse Vendredi 2 déc. Cameroun 20:00 Brésil Serbie 20:00 Suisse

Calendrier groupe H Groupe H Jeudi 24 nov. Uruguay 14:00 Corée du Sud Portugal 17:00 Ghana Lundi 28 nov. Corée du Sud 14:00 Ghana Portugal 20:00 Uruguay Vendredi 2 déc. Corée du Sud 16:00 Portugal Ghana 16:00 Uruguay

Huitièmes de finale

3 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

3 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe C- 2e du Groupe D (8e de finale)

(8e de finale) 4 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

4 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe D -2e du Groupe C (8e de finale)

-2e du Groupe C (8e de finale) 5 décembre à 16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

5 décembre à 20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre à 16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

6 décembre à 20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

Quarts de finale

9 décembre à 16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

(quarts de finale) 9 décembre à 20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre à 16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A- 1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

ou 2e du Groupe C (quarts de finale) 10 décembre à 20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

Demi-finales

13 décembre à 20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre à 20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

Finale

17 décembre à 16h : match pour la 3e place

18 décembre à 16h : finale de la Coupe du monde 2022

