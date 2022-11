"DIRECT. Coupe du monde 2022 : les Anglais lancent leur Mondial ! Résultats et classement"

COUPE DU MONDE. L'Angleterre fait ses débuts face à l'Iran ce lundi 21 novembre, une entrée en lice scrutée alors que sept sélections européennes ont renoncé à porter le brassard "One love" en faveur de la diversité. Découvrez le programme de cette deuxième journée du Mondial.

13:45 - La composition de l'Iran Pour tenter de créer l'exploit face à l'Angleterre, le sélectionneur portugais de l'Iran Carlos Quieroz a opté pour une défense à 3 : Beiranvand (G) - Pouraliganji - Cheshmi - Hosseini - Moharrami - Noorollahi - Karimi - Hajsafi - Mohammadi - Taremi - Jahanbakhsh.

13:30 - Un 4-2-3-1 pour l'Angleterre Pour son entrée en lice, Gareth Southgate a décidé de faire confiance à ses cadres comme Raheem Sterling, Harry Kane et Harry Maguire. Voici la composition de l'Angleterre pour affronter l'Iran dès 14h00 : Pickford (G) - Trippier - Stones - Maguire - Shaw - Bellingham - Rice - Saka - Mount - Sterling - Kane.

13:15 - Coup de fil particulier pour Team USA Dans la poule de l'Angleterre, de l'Iran et du pays de Galles, les joueurs de la sélection américaine ont eu le plaisir de recevoir un coup de téléphone de Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique.

12:50 - Minamino veut gagner la Coupe du monde Interviewé sur ses objectifs à la Coupe du monde 2022, le Japonais de l'AS Monaco Takumi Minamino a répondu avec panache : "On veut gagner la Coupe du monde, bien entendu ! C’est aussi mon rêve !" Si les Japonais ne sont pas favoris de leur poule où ils ont hérité du Costa Rica, de l'Espagne et de l'Allemagne, le milieu de terrain y croit : "On croit en nous, en notre capacité à faire quelque chose. Lors du tirage, on n’a pas été dépités de tomber contre des nations aussi fortes. On cherche à rencontrer les meilleurs joueurs. Ce sera le cas."

12:25 - Kasper Hjulmand : "Je ne vois pas le problème" Kasper Hjulmand est revenu sur la polémique qui agite la Coupe du monde 2022 : le port du brassard "One Love". En conférence de presse, le sélectionneur du Danemark a déclaré ne pas comprendre l'agitation autour du brassard : "Le message n'est pas controversé, je ne pense pas. Je ne vois pas le problème. Nous avons déjà joué avec ce brassard notamment pour les compétitions de l'UEFA. Nous verrons ce qui se passera aujourd'hui pour les autres sélections qui ont annoncé qu'elles allaient jouer avec (notamment l'Angleterre). Mais les sanctions sportives et financières évoquées, notamment les sportives, ne peuvent pas être envisageables. Encore une fois, cela ne sera pas la décision des joueurs, mais celle de la fédération." Finalement, le Danemark ne portera pas ce brassard comme six autres sélections européennes.

12:00 - La diffusion TV du jour Trois rencontres de la Coupe du monde 2022 seront au programme ce lundi 21 novembre. Détenteur exclusif des droits TV du Mondial, BeIn Sports diffusera les trois matchs alors que TF1 retransmettra la dernière rencontre du jour. Angleterre - Iran à partir de 14h00 sur BeIn Sports

Sénégal - Pays-Bas à partir de 17h00 sur BeIn Sports

Etats-Unis - Pays de Galles à partir de 20h00 sur TF1 et BeIn Sports

11:35 - Premier défi pour les organisateurs Ce lundi 21 novembre est une journée cruciale pour les organisateurs de la Coupe du monde 2022. Pour la première fois dans une Coupe du monde moderne, les rencontres vont se dérouler dans un périmètre réduit. En effet, les stades Ahmed Ben Ali (40 000 places), Al Thumama (40 000 places) et Khalifa (40 000 places) sont séparés de seulement quelques kilomètres.

11:10 - Sept sélections européennes renoncent au brassard inclusif "One Love" Alors que plusieurs sélections européennes souhaitaient porter depuis plusieurs semaines un brassard aux couleurs du drapeau LGBT pour soutenir les personnes discriminées, dont la communauté LGBT, celles-ci ont finalement renoncé. Par le biais d'un communiqué, elles ont déclaré : "La Fifa a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes." L'Angleterre, le pays de Galles, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse et l'Allemagne renoncent donc à porter ce signe de soutien à la communauté LGBT.

11:05 - Des selfies pour Didier Deschamps Scène surréaliste après la conférence de presse de Didier Deschamps. Des journalistes se sont précipités vers le sélectionneur des Bleus pour faire une photo.

10:40 - La conférence de presse est terminée Peu d'enseignements à tirer de cette conférence de presse hormis les nouvelles rassurantes de Didier Deschamps sur Raphaël Varane et Eduardo Camavinga.

10:30 - Deschamps sur le groupe de 25 joueurs Ramené à 25 joueurs après le forfait de Karim Benzema, le groupe de l'équipe de France ne verra pas l'arrivée d'un dernier joueur : "C'est ma décision. Je suis convaincu que le groupe est assez armé à 25. Il y a plus de changements. Avec les joueurs qui sont là, on a tous ce qu'il faut."

10:28 - Petit point sur les blessés En conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur les blessures d'Eduardo Camavinga et Raphaël Varane. Les deux joueurs seront disponibles ce lundi 21 novembre pour la rencontre face à l'Australie : "Sur Camavinga, ça peut arriver qu'un joueur ne fasse pas une séance ou deux. Aucune inquiétude pour Cama. Aujourd'hui il sera disponible. Pour Varane, il va bien et il est apte et disponible pour demain."

10:25 - Deschamps "On sera là" Seul le Brésil est parvenu à conserver son titre de champion du monde (en 1958 et 1962). Interrogé sur la possibilité de remporter un second sacre mondial d'affilée, Didier Deschamps y croit : "Chaque équipe a son propre parcours. L'essentiel est d'avoir un groupe bien figé sur cet objectif. La vérité, c'est celle de demain face à l'Australie. On sera là."

10:22 - Pas de pression pour Deschamps Interrogé sur la pression de défendre son titre mondial, Didier Deschamps a tenu à soutenir son groupe : "Le groupe vous le connaissez. Il y a des joueurs plus expérimentés que d'autres. Il n'y a pas d'appréhension. On a tout fait pour que le groupe soit au mieux pour ce premier match qui est important mais pas décisif. C'est le très haut niveau."