"Coupe du Monde : score de Canada - Maroc, classement et résultats"

Le résultat de Canada - Maroc fait bouger les lignes dans cette saison de Coupe du Monde. Le point sur les derniers matchs et le classement.

Diffusion TV L'essentiel Quatre rencontres sont encore au programme de la 12e journée du Mondial 2022 ce jeudi 1er décembre au Qatar : Canada - Maroc et Croatie - Belgique en ouverture à 16h, Costa Rica - Allemagne et Japon - Espagne en clôture à 20h.

Dépassés, les Bleus se sont inclinés ce mercredi face à la Tunisie (1-0) après un but de Wahbi Khazri pour le dernier match de la phase de poules. Malgré cette défaite, l'équipe de France termine première de son groupe et affrontera en huitièmes de finale la Pologne, défaite ce mercredi dans la soirée par l'Argentine (2-0). De son côté, l'Albiceleste également qualifiée défiera lors du prochain tour l'Australie, victorieuse face au Danemark (1-0). La Tunisie, le Danemark, le Mexique et l'Arabie Saoudite sont les sélections éliminées ce mercredi.

Première historique pour Stéphanie Frappart ! L'arbitre française a été désignée pour diriger Allemagne - Costa Rica ce jeudi soir (20h00). La Tricolore entre dans l'histoire du football en devenant la première femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculine. Coup de tonnerre pour le Portugal ! Après le forfait de Nuno Mendes pour le reste de la Coupe du monde, le sélectionneur Fernando Santos a annoncé ce jeudi en conférence de presse que Cristiano Ronaldo est incertain pour le dernier match de poules des Portugais ce vendredi (16h00) face à la Corée du Sud : "Nous verrons. S’il est en forme… Je ne sais même pas si c’est du 50-50. On verra s’il s’entraîne normalement." Voir les photos Les moments forts de la Coupe du monde 2022 en images

Du 20 novembre au vendredi 2 décembre, la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 se dispute au Qatar. Retrouvez tous les classements en temps réel.

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Pays-Bas 7 3 2 0 1 5 1 4 2 Sénégal 6 3 2 1 0 5 4 1 3 Equateur 4 3 1 1 1 4 3 1 4 Qatar 0 3 0 3 0 1 7 -6

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Angleterre 7 3 2 0 1 9 2 7 2 Etats-Unis 5 3 1 0 2 2 1 1 3 Iran 3 3 1 2 0 4 7 -3 4 Pays de Galles 1 3 0 2 1 1 6 -5

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Argentine 6 3 2 1 0 5 2 3 2 Pologne 4 3 1 1 1 2 2 0 3 Mexique 4 3 1 1 1 2 3 -1 4 Arabie Saoudite 3 3 1 2 0 3 5 -2

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 France 6 3 2 1 0 6 3 3 2 Australie 6 3 2 1 0 3 4 -1 3 Tunisie 4 3 1 1 1 1 1 0 4 Danemark 1 3 0 2 1 1 3 -2

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Espagne 4 2 1 0 1 8 1 7 2 Japon 3 2 1 1 0 2 2 0 3 Costa Rica 3 2 1 1 0 1 7 -6 4 Allemagne 1 2 0 1 1 2 3 -1

Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Maroc 7 3 2 0 1 4 1 3 2 Croatie 5 3 1 0 2 4 1 3 3 Belgique 4 3 1 1 1 1 2 -1 4 Canada 0 3 0 3 0 2 7 -5

Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Brésil 6 2 2 0 0 3 0 3 2 Suisse 3 2 1 1 0 1 1 0 3 Cameroun 1 2 0 1 1 3 4 -1 4 Serbie 1 2 0 1 1 3 5 -2

Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Portugal 6 2 2 0 0 5 2 3 2 Ghana 3 2 1 1 0 5 5 0 3 Corée du Sud 1 2 0 1 1 2 3 -1 4 Uruguay 1 2 0 1 1 0 2 -2

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez tous les résultats des matchs de la Coupe du monde avec le score dès le coup de sifflet final de la rencontre.

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture, Qatar - Equateur, a ainsi été fixée au 20 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 a été programmée du 20 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. Voici le calendrier de la phase de groupes :

Calendrier groupe A Groupe A Mardi 29 nov. Equateur 1 - 2 Sénégal

Calendrier groupe B Groupe B Mardi 29 nov. Iran 0 - 1 Etats-Unis

Calendrier groupe C Groupe C Mercredi 30 nov. Pologne 0 - 2 Argentine Arabie Saoudite 0 - 2 Mexique

Calendrier groupe D Groupe D Mercredi 30 nov. Tunisie 1 - 0 France

Calendrier groupe E Groupe E Jeudi 1 déc. Japon 20:00 Espagne Costa Rica 20:00 Allemagne

Calendrier groupe F Groupe F Jeudi 1 déc. Croatie 0 - 0 Belgique Canada 1 - 2 Maroc

Calendrier groupe G Groupe G Vendredi 2 déc. Cameroun 20:00 Brésil Serbie 20:00 Suisse

Calendrier groupe H Groupe H Vendredi 2 déc. Corée du Sud 16:00 Portugal Ghana 16:00 Uruguay

Huitièmes de finale

3 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

3 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe C- 2e du Groupe D (8e de finale)

(8e de finale) 4 décembre 2022 à 16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

4 décembre 2022 à 20h : 1er du Groupe D -2e du Groupe C (8e de finale)

-2e du Groupe C (8e de finale) 5 décembre à 16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

5 décembre à 20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre à 16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

6 décembre à 20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

Quarts de finale

9 décembre à 16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

(quarts de finale) 9 décembre à 20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre à 16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A- 1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

ou 2e du Groupe C (quarts de finale) 10 décembre à 20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

Demi-finales

13 décembre à 20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre à 20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

Finale

17 décembre à 16h : match pour la 3e place

18 décembre à 16h : finale de la Coupe du monde 2022

Si beIN Sports diffusera l'intégralité des matchs de la compétition, TF1 diffuse également les plus belles affiches de la Coupe du monde. Voici la liste complète des matchs à retrouver sur notre papier dédié.