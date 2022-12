"DIRECT. Coupe du Monde : suivez les 8es de finale en live"

Le score en est à 1-1 au Al Janoub Stadium, où le Japon et la Croatie s'affrontent ce lundi 5 décembre 2022. Suivez en temps réel tous les résultats de Coupe du Monde dans notre direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:23 - La FIFA rejette la réclamation des Bleus ! Dans un communiqué, la FIFA a annoncé sa décision concernant la réclamation des Bleus à propos du but égalisateur d'Antoine Griezmann mercredi dernier lors de Tunisie - France. En rejetant la réclamation de la FFF, la défaite de la France est donc entérinée : "La Commission de Discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par l'Association française de football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre."

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter ! Abonnez-vous ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

17:12 - Japon - Croatie : Egalisation de la Croatie (1-1) ! 55ᵉ. Egalisation de la tête à la 55e minute de jeu au Al Janoub Stadium ! Ivan Perisic remet son équipe dans le match dans cette 2e mi-temps face au Japon. 1 partout dans cette confrontation ! Japon - Croatie en direct

17:02 - Japon - Croatie : Début de la 2e période C’est reparti entre le Japon et la Croatie, à Al Wakrah, où Ismail Elfath siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Japon - Croatie en direct

16:47 - Japon - Croatie : Ismail Elfath siffle la pause à Al Wakrah Le Japon est en réussite aujourd’hui : à la pause, la possession de balle est en effet à l’avantage de la Croatie (57% contre 43% pour le Japon), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (1 tir cadré de part et d'autre) et ce sont les Croates qui ont un handicap au tableau d’affichage (1-0). Japon - Croatie en direct

16:44 - Japon - Croatie : Le but est accordé par Ismail Elfath ! 45ᵉ. La décision est tombée pour le Japon : et c'est bien un but qui est accordé par Ismail Elfath après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! Japon - Croatie en direct

16:44 - Japon - Croatie : Ismail Elfath demande la VAR 45ᵉ. Le jeu est arrêté à Al Wakrah : Ismail Elfath hésite à accorder ou invalider le but marqué à l'instant par le Japon et fait appel à la VAR. Japon - Croatie en direct

16:43 - Japon - Croatie : Daizen Maeda offre son premier but au Japon (1-0) ! 43ᵉ. Daizen Maeda ouvre le score pour le Japon à la 43e minute de jeu dans cette 1e période. Le match entre le Japon et la Croatie est désormais sur les rails : le score est de 1 à 0 au Al Janoub Stadium ! Japon - Croatie en direct

16:25 - Une défense à 5 pour les Japonais Si trois défenseurs centraux occupent la charnière centrale du Japon, Nagatomo et Ito redescendent à leurs côtés en phase défensive afin de créer le surnombre au milieu de terrain et créer des espaces pour les relances rapides et Doan et Maeda.

16:00 - Japon - Croatie : Ismail Elfath lance la rencontre entre le Japon et la Croatie à Al Wakrah ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Japon et la Croatie vient d’être donné par Ismail Elfath, à Al Wakrah. Japon - Croatie en direct

15:40 - Sosa absent, Barisic prend sa place Malade, Borna Sosa ne pourra pas tenir sa place ce lundi (16h00) pour affronter le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le latéral gauche est remplacé par Borna Barisic alors que Marko Livaja cède sa place à Bruno Petkovic en pointe. Voici la composition croate de Zlatko Dalic : Livakovic (G) - Juranovic - Lovren - Gvardiol - Barisic - Modric - Brozovic - Kovacic - Kramaric - Petkovic - Perisic.

15:20 - Doan remplace Kubo, la compo du Japon Buteur lors de la victoire face à l'Espagne jeudi dernier (2-1), Ritsu Doan va démarrer le huitième de finale de Coupe du monde face à la Croatie dans le onze japonais aux côtés de Takehiro Tomiyasu ou Daichi Kamada alors que Takefuso Kubo est absent du groupe (blessure musculaire). Voici la composition concoctée par Hajime Moriyasu : Gonda (G) - Tomiyasu - Yoshida - Taniguchi - Ito - Endo - Morita - Nagatomo - Doan - Kamada - Maeda.

15:00 - Otto Addo démissionne ! Après Gerardo Martino et Roberto Martinez, Otto Addo est le troisième sélectionneur à quitter son poste ! Dernier du groupe H derrière le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay, il a décidé de démissionner et de retourner au Borussia Dortmund pour être l'adjoint d'Edin Terzić.

14:40 - Cristiano Ronaldo va signer à Al-Nassr ! Alors qu'il s'apprête à disputer un huitième de finale de Coupe du monde ce mardi (20h00) face à la Suisse avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau club. Selon Marca, le Portugais va signer pour Al-Nassr à partir du 1er janvier. Il rejoindrait le club saoudien à partir du 1er janvier 2023 où il toucherait 200 millions d'euros par saison. Pour rappel, CR7 et Manchester United ont convenu à l'amiable d'une rupture du contrat. Le quintuple ballon d'or quitterait alors le football européen.

14:15 - Clément Turpin au sifflet de Brésil - Corée du Sud Pour la troisième fois depuis le début du Mondial, Clément Turpin sera au sifflet d'une rencontre. Le Français sera l'arbitre central du huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud ce lundi (20h00). Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore alors que Jérôme Brisard et Benoît Millot seront à la vidéo.