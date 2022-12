"DIRECT. Coupe du monde 2022 : l'Argentine de Messi rejoint les demies aux penalties, les résultats"

COUPE DU MONDE. Au terme d'un match accroché, l'Argentine a éliminé ce vendredi soir les Pays-Bas (2-2, 4-3 aux TAB) en quarts de finale. L'Albiceleste rejoint les Croates dans le dernier carré du Mondial, tombeurs à la surprise générale du Brésil. Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde.

Début des quarts de finale de la Coupe du monde ce vendredi 9 décembre avec deux affiches au programme : Croatie - Brésil à 16h00 avant que les Pays-Bas et l'Argentine s'affrontent à 20h00.

Quelle désillusion pour les Brésiliens ! Immense favori du Mondial, le Brésil prend la porte dès les quarts de finale de la Coupe du monde après une défaite ce vendredi après-midi contre la Croatie lors de la séance aux tirs au but (1-1, 4-2 aux TAB). Alors qu'il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire, Bruno Petkovic a répondu à Neymar lors des prolongations. Une nouvelle victoire pour les Croates aux tirs au but qui affronteront l'Argentine dans le dernier carré. Au terme d'un match accroché où les Oranje ont égalisé dans les derniers instants du temps additionnel, Lionel Messi et ses partenaires se sont qualifiés pour les demi-finales lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 aux TAB).

Deschamps appelle Koundé et Tchouaméni "à se lâcher" ! Sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale en cas de qualification, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni ont reçu une consigne très précise de Didier Deschamps ce vendredi : se lâcher. En conférence de presse, le sélectionneur a demandé à ses deux joueurs de ne pas penser à une possible suspension : "Ils le savent, leur dire de faire attention pour qu'ils jouent le frein à main ? Ce n'est pas le but. Ça fait partie de la compétition, l'important, c'est qu'ils puissent se lâcher sur ce match, pour permettre à l'équipe d'atteindre son objectif. Maintenant, entre le dire et le faire, ce n'est pas toujours évident."

Tite n'est plus le sélectionneur de la Seleção ! Eliminés en quarts de finale de la Coupe du monde ce vendredi après une défaite lors de la séance aux tirs au but contre la Croatie, Tite a quitté son poste de sélectionneur du Brésil. Il dirigeait la sélection auriverde depuis 2016.

Retrouvez le tableau complet des quarts de finale de la Coupe du monde, qui ont été programmés les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël.

Calendrier de la phase finale Phase finale Samedi 10 déc. Maroc 16:00 Portugal Angleterre 20:00 France Mardi 13 déc. Argentine 20:00 Croatie Mercredi 14 déc. Vainqueur Q3 20:00 Vainqueur Q4 Samedi 17 déc. Perdant DM1 16:00 Perdant DM2 Dimanche 18 déc. Vainqueur DM1 16:00 Vainqueur DM2

Retrouvez tous les résultats des matchs de la Coupe du monde avec le score dès le coup de sifflet final de la rencontre.

LIRE AUSSI | Tous les résultats de la phase de groupes

TF1 propose également les plus belles affiches de la Coupe du monde.