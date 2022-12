"DIRECT. Coupe du monde 2022 : l'Argentine sacrée, le bilan du Mondial"

La Coupe du monde 2022 est terminée ! L'Argentine a été sacrée après sa victoire ce dimanche lors d'une finale mémorable face aux Bleus conclu lors d'une séance de tirs au but. Tout ce qu'il faut savoir sur le Mondial.

11:28 - Le Graët : "Pas de rassemblement" Alors que la ministre des Sports faisait part d'une rencontre des Bleus avec les supporters sur la place de la Concorde dans la soirée ce lundi, Noël Le Graët a finalement déclaré qu'il n'y aurait pas de festivités chez nos confrères de BFM TV : "Les joueurs sont pressés de rentrer chez eux. Il n'y aura pas de rassemblement. Ils préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Ils ne sont pas d'humeur à célébrer. Ça paraît humainement très normal. La déception est immense." 11:00 - Les Bleus choisissent la place de la Concorde Chez nos confrères de France Inter, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a dévoilé les festivités au retour des Bleus en France : "Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters. C'est vraiment important pour eux de passer ce temps a priori sur la place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la fédération française de foot. Ce sera ce soir selon les dernières infos que j'ai, les scénarios sont en train d'être confirmés, mais a priori, après une arrivée à Roissy sur le coup de 18h, ils devraient pouvoir rejoindre la place de la Concorde. Ils n'ont pas voulu défiler sur les Champs. C'est l'info que nous avons à ce stade." 10:35 - 5 séance de tirs au but Durant cette Coupe du monde 2022, cinq rencontres dont la finale, se sont soldées par une séance de tirs au but, soit le total le plus élevé pour une même édition. L’Argentine (face au Pays-Bas en quarts et la France en finale) et la Croatie (contre le Japon en huitièmes et le Brésil en quarts) l'ont triomphé deux fois aux tirs au but. Tombeur de l’Espagne en huitièmes de finale, le Maroc complète le tableau. 10:10 - Le Mondial le plus prolifique de l'histoire Cette Coupe du monde a été la plus prolifique de l’histoire, dépassant d’une unité les éditions 1994 et 2014 (171). Six buts ont par ailleurs été inscrits dans cette finale Argentine-France, comme en 2018 (France 4-2 Croatie). Seul le Mondial 1958 a offert une finale plus riche en buts (Brésil 5-2 Suède). 09:45 - Une audience record pour la finale Nouveau record pour TF1 ! 24,08 millions de personnes ont suivi la finale de la Coupe du monde 2022 opposant la France à l'Argentine selon Médiamétrie. Si la part de marché sur l'ensemble du public de quatre ans et plus s'élève à 81%, elle grimpe même à 86,7% sur les individus de 25 à 49 ans. Avec cette audience, la chaîne bat le score de la demi-finale face au Maroc mais également celui de la demi-finale en 2006 (contre le Portugal) qui détenait jusqu'ici le record historique de la télévision française. 09:20 - Mbappé meilleur buteur du Mondial Auteur d'un triplé ce dimanche en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a porté son total à huit réalisation durant ce Mondial 2022. Il est le meilleur buteur de la compétition devant son coéquipier du Paris Saint-Germain, Lionel Messi (7 buts). 08:55 - Pas de retraite internationale pour Messi ! Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine ce dimanche contre l'équipe de France, Lionel Messi (35 ans) n'a pas annoncé la fin de sa carrière internationale après la finale. Au contraire, "la Pulga" compte bien disputer quelques rencontres avec cette étiquette de champion du monde : "J'ai pu gagner la Copa America, la Coupe du monde... J'ai été gâté jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté j'aime le football, j'aime ce que je fais. Je prends du plaisir à être en sélection, avec le groupe, et je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en étant champion du monde." 08:30 - Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Si la Coupe du monde 2022 s'est terminée hier, on se retrouve ce lundi 19 décembre pour faire le bilan de ce Mondial avec les dernières infos : l'arrivée des Bleus, les célébrations de l'Argentine...

Cette Coupe du monde 2022 aura donc été un Mondial inédit du point de vue sportif, avec l'avènement de l'Afrique et de l'Asie en phase de poules et le parcours historique du Maroc, la chute de quelques géants comme le Brésil, l'Allemagne, le Portugal ou l'Espagne, le sacre de Messi et un record de 172 buts. Mais elle restera aussi comme le Mondial des polémiques, avec une organisation tout en démesure, nécessitant entre 200 et 300 milliards d'euros d'investissements selon les estimations rapportées par l'AFP, la construction de sept stades dans un périmètre de 70 kilomètres et une empreinte carbone redoutée avec des matchs en plein désert qui aura nécessité de déplacer la compétition en hiver. Les accusations de corruption pour obtenir en 2010 l'organisation de la compétition aux dépens des Etats-Unis auront donné lieu à plusieurs enquêtes judiciaires, toujours en cours dans plusieurs pays.

Le Qatar a également été critiqué sur la question des droits humains, notamment le traitement réservé aux travailleurs migrants d'Asie du Sud et d'Afrique. Il dément que des milliers d'entre eux aient trouvé la mort sur les chantiers du Mondial. Le tout complété par les polémiques sur les droits LGBT+ dans un pays très conservateur où homosexualité et relations sexuelles hors mariage sont illégales.

En termes de gigantisme, le prochain Mondial s'annonce plus démesuré encore. C'est en effet un continent entier qui accueillera la Coupe du monde 2026, avec trois pays organisateurs : Etats-Unis, Mexique et Canada. Avec seize villes distantes de milliers de kilomètres, une compétition réunissant 48 équipes contre 32 et une centaine de rencontres contre 64 en 2022, les déplacements seront décuplés. Rendez-vous est pris par la Fifa du 8 juin au 3 juillet 2026.