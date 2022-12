"DIRECT. Coupe du Monde : on joue les 8es de finale ! Tous les résultats"

Alors que les Brésiliens ont célébré leurs buts avec une danse collective ce lundi soir face à la Corée du Sud (4-1), la légende Roy Keane a critiqué les célébrations de Neymar et ses coéquipiers : "Je n'aime pas ça. Les gens disent que c'est leur culture. Mais je pense que c'est vraiment manquer de respect à l'opposition. C'est quatre buts, et ils le font à chaque fois." La chaîne brésilienne de football TNT Sports Brésil n'a pas tardé à répondre à l'ancien milieu de terrain : "BONJOUR, ROY KEANE! VOUS N'AIMEZ PAS LES DANSES ? MORDEZ-VOUS LE DOS ! C'EST ICI LE BRÉSIL ! Voyez si vous pouvez faire quelque chose comme ça! Même Tite dansera ici ! Que ça vous plaise ou non."

13:50 - Maroc - Espagne, un match particulier pour Hakimi

Né et élevé en Espagne où il a grandi à Getafe avant d'être repéré par le Real Madrid à huit ans, Achraf Hakimi représente le Maroc à la Coupe du monde 2022. Ce mardi (16h00), le latéral droit va affronter l'Espagne en huitièmes de finale, un pays avec qui il aurait pu évoluer. Ce lundi, le numéro 2 des Lions de l'Atlas a déclaré à nos confrères espagnols de Marca, l'importance de cette rencontre : "Pour moi et beaucoup de coéquipiers, ce match sera spécial contre l'Espagne car on est nés, on a grandi ou joué là-bas. Les amis, les coéquipiers et les gens nous rappellent sans cesse que c'est particulier. On va se battre pour nos couleurs, nos fans et tout donner pour eux."