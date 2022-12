"DIRECT. Coupe du monde 2022 : Deschamps jusqu'en 2024 ? Le programme"

Selon les informations du Parisien, Didier Deschamps aurait choisi de prolonger son bail à la tête de l'équipe de France. Il devrait rester à son poste de sélectionneur jusqu'à 2024. Tous les résultats et les dernières infos sur la Coupe du Monde en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:00 - Deschamps voudra plus de maîtrise Dans la matinée, Didier Deschamps a pris le temps de revenir sur la prestation de ses joueurs en quart de finale face à l'Angleterre. A tête reposée, le sélectionneur a pointé quelques difficultés et devraient mettre l'accent sur la discipline dans les jours à venir en vue de la demi-finale contre le Maroc. "Cette équipe de France a du talent mais ça ne suffit pas. Il faut une force collective, une alchimie, la notion de groupe est essentielle. Il faut trouver un juste milieu entre cet état d'esprit combattant très important et avoir un peu plus de maîtrise. Il y a des situations où on se met en danger nous-même", a-t-il indiqué sans pour autant trop s'en faire. Lui et ses hommes ont la journée pour recharger les batteries avant de basculer dans la préparation concrète du choc face au Maroc.

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter ! Abonnez-vous ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

15:15 - Du sketch..à la réalité L'Angleterre est connue pour son humour unique et un sens de l'auto-dérision assez développé. Si cela est toujours savoureux, il peut aussi se révéler cruel. Harry Kane en fait l'amère expérience. Hier soir, le capitaine des Three Lions était inconsolable, comme ses coéquipiers, après l'élimination de son pays en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (1-2 contre la France). Et pour cause, il avait manqué l'égalisation, envoyant en orbite sa tentative. Au lendemain de cette soirée tragique pour le football anglais, une nouvelle, l'attaquant de Tottenham fait l'objet de toutes les attentions. Si les montages photo sont légions, une vidéo a également refait surface. On était en 2018 et juste avant le Mondial russe, où l'Angleterre atteindrait les demi-finales, Kane se prêtait au jeu d'une publicité tournant en dérision le football anglais incapable de gagner une Coupe du monde depuis 1966. On y voit l'attaquant d'alors 25 ans s'entraîner à tirer des penalties. Alors qu'il vient de placer une jolie frappe croisée à ras de terre, il se fait interpeller par Jonny Wilkinson. "Tu as tout faux", lui assure l'ancien demi d'ouverture du XV de la Rose avant de prendre le ballon pour lui montrer l'exemple. Wilkinson prend son élan et envoie le ballon droit dans l'axe mais largement au-dessus de la transversale. Fier de lui, il se retourne vers Kane qui lui rétorque qu'il a mis le ballon hors cadre. Incrédule, la légende du rugby anglais lui répond : "C'est comme ça que j'ai gagné la Coupe du monde avec l'Angleterre." Kane hoche la tête et imite ensuite son illustre aîné, qui l'applaudit. Un triste parallèle avec le penalty tiré hier soir en fin de match contre la France. Si Sir Jonny Wilkinson a bien ramené le trophée Webb-Ellis au pays grâce à son coup de pied magique, face à la France de surcroît, Kane ne rentrera qu'avec l'amertume d'un quart de finale épique mais perdu. It's not coming home, pour sûr.

15:00 - Deschamps jusqu'en 2024 ? Après avoir conduit l'équipe de France dans le dernier carrée, Didier Deschamps aurait choisi, selon Le Parisien, de prolonger son contrat avec la FFF et devrait rester sélectionneur au moins jusqu'à l'Euro 2024. Mis au défi de ramener les Bleus en demi-finales par son président Noël Le Graët, le technicien tricolore a rempli le contrat et a les mains libres pour décider seul de son avenir. Arrivé en 2012, après un échec en quart de finale de l'Euro, l'ancien capitaine des Bleus a redressé sérieusement la trajectoire de la sélection, l'amenant en finale de l'Euro 2016 et au titre mondial deux ans plus tard. Seul échec, la sortie prématurée lors de la compétition continentale en 2021 (élimination en huitièmes de finale contre la Suisse, ndlr).

14:30 - TF1 explose les compteurs Les polémiques autour d'un boycott ou non de la Coupe du monde 2022 au Qatar ne semblent qu'un lointain souvenir, seulement entretenu par une poignée irascibles. La folle épopée que les Bleus vivent dans le désert ne cesse de fédérer les supporters de toujours ou occasionnels. L'heure n'est plus à s'interroger sur la pertinence d'un Mondial déraisonnable, ce qui n'a pas changé et ne changera pas tant il est aberrant d'un point éthique, écologique, politique et économique, mais au rassemblement et à la communion. Et cela s'est confirmé hier soir. Opposée à l'Angleterre, la France s'est fait peur et a puisé au fond de son coeur les forces nécessaires pour résister aux assauts de son ambitieuse voisine et se qualifier pour les demi-finales. Un quart de finale épique et dramatique largement suivi par la population puisqu'ils étaient 17,7 millions (62,8 % de part de marché) rivés à leur écran devant TF1, plus de 3 millions de plus que pour le huitième de finale contre la Pologne (14,32). La chaîne indique même qu'aux alentours de 22h, la barre des 20 millions de téléspectateurs a été franchie. Grâce aux Bleus et comme souvent en période de Coupe du monde, la chaîne privée a réalisé la meilleure audience de son année, la meilleure même depuis 2018. Il s'agit aussi du meilleur score pour un quart de finale des Tricolores depuis le France-Brésil de 2006 (17,9 millions).

13:45 - Boufal enflamme la toile Hier, le Maroc a écrit son histoire et celle de l'Afrique en devenant la première équipe du continent à se hisser en demi-finale de la Coupe du monde, là où avait échoué le Cameroun (1990), le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Après le coup de sifflet final, les joueurs marocains ont longuement fêté leur qualification sur la pelouse et communié avec leurs supporters, très nombreux au Qatar. Pendant ces célébration, Sofiane Boufal, l'un des grands hommes contre le Portugal et dans cette campagne, a retrouvé sa mère et s'est laissé aller à quelques pas de danse en duo. Une séquence aussi belle que touchante qui est devenu virale sur les réseaux sociaux, symbole de cette joie marocaine. Une belle parenthèse méritée avant de se replonger dans la suite de la compétition puisque les Lions de l'Atlas doivent à présent se tourner vers leur prochain match, prévu mercredi prochain, face à la France.

13:05 - Les regrets de Kane Harry Kane aurait pu être le héros du peuple anglais mais il a failli, ratant plusieurs duels avec Hugo Lloris et surtout envoyant dans les nuages le penalty de l'égalisation dans les derniers instants. S'il a assumé dès la fin de ce quart de finale cruel, le capitaine anglais s'est exprimé à nouveau, ce dimanche, sur ses réseaux sociaux. Une prise de parole digne encore une fois mais teintée d'amertume. "Totalement écoeuré. Nous avons tout donné et ça se joue sur un petit détail pour lequel j'ai pris mes responsabilités. Il n'y a pas à se cacher. Cela fait mal et cela demandera du temps pour s'en remettre mais ça fait partie du jeu", a-t-il écrit. Hier soir, il voulait déjà penser à l'Euro, qui aura lieu en Allemagne à l'été 2024, prédisant un bel avenir à sa jeune équipe dont il s'est dit très fier.

12:36 - Un nouveau ballon pour les demi-finales Alors que la Coupe du monde 2022 entre dans son sprint final avec seulement quatre équipes encore en course pour décrocher le titre suprême, l'équipementier officiel de la FIFA et de la compétition Adidas a dévoilé, ce dimanche, un nouveau ballon conçu spécialement pour les demi-finales et la finale. Au revoir, celui aux ascendants bleus et place à une sphère aux teintes rouge, tirant sur le bordeaux et le violet. Celui-ci a été surnommé "Al Hilm", soit" le rêve" en arabe. A noter, qu'à part l'aspect esthétique sensé évoquer les couleurs du drapeau qatari et le coucher de soleil, l'équipementier allemand a indiqué que ce ballon était strictement identique à celui des tours précédents. Dans cette grande fête du football, le marketing n'est jamais loin. En espérant que ce nouveau ballon porte toujours chance à l'équipe de France, dont le prochain match est programmé mercredi prochain à 20h face au Maroc.

12:30 - A l'Irlande, la palme de l'humour Au lendemain de sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde, l'équipe de France a reçu de nombreuses messages de félicitations dont un très particulier de la part d'Irish Unity. Sur son compte Twitter, ce collectif irlandais, défendant l'unification de l'île, a témoigné un humour tout britannique en publiant une photo de la (célèbre) main de Thierry Henry, qui avait participé à éliminer l'Irlande lors du barrage de qualification à la Coupe du monde 2010, avec la mention "All is forgiven", traduisez "Tout est pardonné". Une manière détournée de remercier les Bleus d'avoir éliminé l'encombrant et honni voisin anglais. On aurait presque imaginé les taquins reprendre à tue-tête le "It's coming home", chant des supporters des Three Lions, dont le retour à la maison s'annonce morose.

12:15 - Tchouaméni s'épanche sur Mbappé Invité de Téléfoot, ce dimanche matin, Aurélien Tchouaméni est revenu sur son but ayant débloqué le quart de finale contre l'Angleterre. Un moment fort dans sa jeune carrière, lui qui dispute à 22 ans sa première Coupe du monde. "C'était un match important. J'ai pu permettre à l'équipe d'ouvrir le score. Tout le monde était content pour moi. Marquer en Coupe du monde c'était un rêve, il devient réalité", a dit le milieu tricolore, visiblement ravi. Dans la foulée, il s'est appesanti sur la performance contrastée de Mbappé. Serré de près par la défense anglaise, le prodige de Bondy n'a pu avoir la même influence que sur les matches précédents. Pas de quoi inquiéter Tchouaméni qui croit à la réponse de son coéquipier dès le prochain tour. "On sait que Kylian a soif de record mais pour lui l'important est que l'équipe gagne. On est super content de l'avoir avec nous. Je pense qu'hier il a respecté ce que le jeu lui laissait faire. Contre le Maroc, ce sera forcément un tout autre match. On sait qu'il a à cœur de marquer. On a un groupe qui est super fort, on a réussi à créer une alchimie entre les jeunes et les moins jeunes depuis le début de la compétition", apprécie-t-il.

11:30 - Le soutien de Kane à Southgate Interrogé après l'élimination en quart de finale de l'Angleterre, Harry Kane a assumé ses responsabilités et a tenu à exprimer sa fierté quant à ses partenaires, estimant qu'ils avaient réussi un beau parcours. Dévasté par la défaite, il a aussi voulu dire son soutien à Gareth Southgate dont l'avenir est incertain à la tête de la sélection anglaise. "Ce sera sa décision mais nus adorons l'avoir comme manager. Il fait un travail incroyable. Quand vous voyez où il nous a récupérés et où il nous a amenés... C'est un super leader et nous espérons tous qu'il restera", a confié le capitaine des Three Lions. Âgé de 52 ans, l'ancien international a pris les rênes de la sélection anglaise en 2016 et atteint les demi-finales du Mondial 2018, dès sa première compétition, puis la finale de l'Euro 2020.

10:30 - Un sentiment d'invincibilité ? Hier soir, l'équipe de France a souffert comme rarement mais est parvenue à vaincre l'Angleterre dans un quart de finale, qui n'aura déçu ni par son intensité, ni par son scénario. Après la rencontre, Adrien Rabiot est revenu sur la force qui habite ce groupe, capable de se sortir de toutes les situations. Un sentiment rare qui fait dire que les Bleus ont peut-être plus qu'une bonne étoile au Qatar.

10:05 - La gueule de bois de la presse anglaise Au lendemain de la cruelle élimination de "son" Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022, la presse anglaise accuse une sévère gueule de bois. Le Daily Star barre sa Une d'un "Merde", en français dans le texte et s'interroge maintenant sur quelles courses de Noël faire à présent. Le Français est aussi à l'honneur du Sunday Express avec un sobre "Au revoir, Qatar...". De son côté, le Sunday Mirror parle du "Coeur brisé des Lions", quand The Observer et The Sun s'attardent sur Harry Kane, au coeur brisé pour l'un et sa peine pour l'autre appuyé par une photo du capitaine anglais mordant son maillot de frustration. L'attaquant de Tottenham cristallise la douleur de tout le Royaume, lui qui a eu plusieurs occasions franches et a surtout manqué le penalty de l'égalisation à la 84ème minute, expédiant sa frappe largement au-dessus du cadre, scellant le sort des siens et entretenant la malédiction frappant les Three Lions, fanny depuis leur unique titre mondial en 1966. La Une du Telegraph est elle aussi sans concession avec une photo sur toute la largeur de Kane, les yeux dans le vagues, réconforté par Gareth Southgate, et un titre discret en haut à gauche disant "England pay the penalty", jeu de mot sur le fait qu'elle paie la pénalité autant que le penalty manqué de son capitaine. Le Sunday Times est pour sa part dépité, titrant : "It's all over for England. Again", traduisez "Tout est fini pour l'Angleterre. Encore". Enfin, The Mail veut retenir le positif et s'il acte l'élimination, accentue surtout sur l'état d'esprit de la sélection qui se sera battue jusqu'à la fin. Un an après la désillusion de Wembley en finale de l'Euro, l'Angleterre du football essuie une nouvelle déception. Une de plus et ça fait 56 ans que ça dure.

09:45 - Deschamps prend au sérieux le Maroc "On savait contre qui on allait jouer car elle s'était qualifiée avant mais on va préparer le match très sérieusement car cette équipe du Maroc mérite la reconnaissance. Elle ne faisait pas partie des équipes qu'on attendait là mais c'est tout sauf une surprise. Quand vous avez joué ces match en Coupe du monde, sans prendre de but, ce n'est plus une surprise. On va prendre ça avec beaucoup de sérieux", disait hier soir Didier Deschamps. Pour le sélectionneur, cette demi-finale n'aura rien d'évident face à une équipe marocaine inviolable et portée par un fort élan populaire. Les Bleus ont trois jours plein devant eux pour préparer ce rendez-vous historique, le match étant programmer mercredi prochain à 20h.

09:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette vingt-et-unième journée de la Coupe du monde 2022. Au lendemain des qualifications du Maroc et de la France, le Mondial est mis sur pause avec aucune rencontre au programme avant la première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie, prévue mardi soir à 20h.