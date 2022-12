"DIRECT. Coupe du Monde : les Pays-Bas rejoignent les quarts, programme et résultats"

Les Pays-Bas ont disposé des États-Unis (3-1) ce samedi 3 décembre à l'occasion du premier huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Ce sont les premiers invités des quarts de finale en attendant le match de l'Argentine face à l'Australie à 20h.

18:00 - Les Pays-Bas sont les premiers à rejoindre les quarts On connait déjà le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Les Pays-Bas se sont débarrassés des États-Unis après une rencontre globalement contrôlée par les hommes de Louis Van Gaal (3-1). Et pourtant en première période, les Américains se sont crées plus de situations mais ont été maladroits dans le dernier geste contrairement à Memphis Depay bien servi par Dumfries (10e). Le latéral de l'Inter a récidivé une trentaine de minute plus tard mais pour Blind (45e+1). Le but chanceux de Wright à un quart d'heure de la fin (76e) n'aura pas fait trembler longtemps les Néerlandais qui vont être rassurés par l'intenable Dumfries (81e).

17:53 - Pays-Bas - Etats-Unis : C'est fini au Khalifa International Stadium (3-1) ! Wilton Pereira Sampaio met le sifflet à la bouche et renvoie tous les protagonistes au vestiaire au Khalifa International Stadium. C'est la fin de ce 8e de finale de Coupe du Monde. Et ce sont donc finalement les Néerlandais qui l'emportent (3-1) à l'issue du match. A retenir : une possession assez parlante de 42% pour les Pays-Bas contre 58% pour les Etats-Unis et respectivement 7 tirs cadrés contre 6.

17:37 - Pays-Bas - Etats-Unis : But signé Denzel Dumfries pour les Pays-Bas (3-1) ! 81ᵉ. Denzel Dumfries fait trembler les filets à la 81e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, sur un service de Daley Blind ! Un but qui permet aux Néerlandais de passer à 3 à 1 au Khalifa International Stadium.

17:32 - Pays-Bas - Etats-Unis : Et c'est le but au Khalifa International Stadium pour les Etats-Unis (2-1) ! 76ᵉ. Haji Wright marque à la 76e minute de jeu dans cette 2e période ! Un but qui permet aux Américains de passer à 2 à 1 au Khalifa International Stadium.

17:01 - Pays-Bas - Etats-Unis : Début de la 2e mi-temps Le coup d'envoi de la 2e mi-temps a été donné par Wilton Pereira Sampaio, au Khalifa International Stadium. Le score est de 2-0.

16:47 - Pays-Bas - Etats-Unis : Néerlandais et Américains sont au vestiaire C'est la pause au Khalifa International Stadium où les Néerlandais et les Américains se séparent sur le score de 2-0 à ce stade. La possession de balle est pour l'instant de 38% pour les Pays-Bas quand les Américains ont tenu 62% des ballons. Des stats qu'il faut apprécier à la lumière des occasions de but sérieuses : dans les 45 premières minutes de la rencontre, on compte 6 tirs dont 2 prenant la direction du but du côté des Pays-Bas, contre 2 tirs cadrés sur 3 tentatives pour l'équipe adverse.

16:45 - Pays-Bas - Etats-Unis : Et c'est le but au Khalifa International Stadium pour les Pays-Bas (2-0) ! 45ᵉ. But signé Daley Blind pour les Pays-Bas. Le score passe à 2 à 0 dans cette rencontre !

16:09 - Pays-Bas - Etats-Unis : Et c'est le but au Khalifa International Stadium pour les Pays-Bas (1-0) ! 10ᵉ. Le premier but de cette rencontre est inscrit par Memphis Depay, avec l'aide de Denzel Dumfries, à la 10e minute de jeu dans cette 1e période ! Le match bascule à l'avantage des Pays-Bas au Khalifa International Stadium.

16:00 - Pays-Bas - Etats-Unis : Wilton Pereira Sampaio donne le coup d'envoi de Pays-Bas - Etats-Unis ! C'est parti à Doha, où l'arbitre donne le coup d'envoi de Pays-Bas - Etats-Unis.

15:55 - Le premier huitième de finale va commencer La pression va encore monter d'un cran dans cette Coupe du monde 2022. Les équipes n'ont plus le droit à l'erreur. La phase à élimination directe débute dans cinq minutes avec le premier huitième de finale Pays-Bas - États-Unis qui est à suivre en direct commenté sur le site de l'internaute.

15:30 - "Ce n'est pas un honneur de jouer contre Messi" L'Australie joue le deuxième huitième de finale de Coupe du monde de son histoire ce samedi soir à 20h face à l'Argentine emmenée par Lionel Messi. Mais pour le milieu de terrain australien, Milos Degenek, le joueur de l'Albiceleste est un humain comme les autres. "Ce n'est pas un honneur de jouer contre lui parce que ce n'est qu'un humain, comme nous le sommes tous. C'est un honneur d'être en huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Que nous ayons joué contre l'Argentine ou contre la Pologne, cela aurait toujours été un honneur. A part ça, c'est du 11 contre 11. Il n'y a pas 11 Messi, il y en a un."

15:05 - La pointe d'humour de Milik sur Mbappé À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et la Pologne, les Polonais redoublent d'idées pour stopper Kylian Mbappé qui est dans une forme retentissante cette saison. "Il faudra mettre les gars (les défenseurs) sur des scooters. C'est difficile, face à l'un des meilleurs joueurs au monde. Il faudra avoir un esprit collectif, et un groupe solidaire", a déclaré l'attaquant polonais Arkadiusz Milik.

14:40 - La Seleçao confirme le forfait de deux joueurs Le Brésil vient de confirmer le forfait de deux joueurs pour le reste de cette Coupe du monde 2022. En effet, touchés au genou, Gabriel Jesus et Alex Telles ont dû quitter le groupe prématurément. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les Brésiliens qui joueront leur huitième de finale face à la Corée du sud ce lundi 5 décembre à 20h alors que Neymar est pas encore officiellement apte pour cette rencontre.

14:15 - Le onze probable des Bleus face à la Pologne Selon l'Équipe, Didier Deschamps devrait reconduire les onze titulaires qui se sont imposés face au Danemark lors du deuxième match de poules dans cette Coupe du monde 2022 pour le huitième de finale face à la Pologne. Voici la compo probable de l'équipe de France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Giroud, Mbappé.