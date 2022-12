"DIRECT. Coupe du monde 2022 : objectif finale pour les Bleus !"

Selon nos confrères de L'Equipe , Adrien Rabiot et Dayot Upamecano malades, ne sont pas suffisamment rétablis pour débuter la demi-finale ce mercredi soir (20h00) face au Maroc. Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana devraient démarrer la rencontre. Voici le onze que Didier Deschamps devrait aligner face aux Lions de l'Atlas : H. Lloris (G) - Koundé - Varane - I. Konaté - T. Hernandez - Y. Fofana - Tchouaméni - Griezmann - O. Dembélé - Giroud - Mbappé.

14:40 - Qui veut devenir le sélectionneur de la Belgique ?

Après le départ de Roberto Martinez suite à l'élimination de la Belgique dès la phase de poules de la Coupe du monde, les Diables Rouges sont à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Tous les entraîneurs intéressés par le poste devront soumettre leur candidature par mail avant le 10 janvier 2023. Il faut valider certaines conditions pour prétendre au poste : "Nous recherchons un serial winner ayant une expérience en matière de gestion de joueurs du top mondial. Le nouvel Entraîneur fédéral sait comment se concentrer sur la création d'un groupe soudé et comment intégrer de jeunes joueurs. Il est un expert tactique qui appuie ses choix sur des données, des technologies et des paramètres objectifs et utilise l'expertise sportive et la structure de l'URBSFA. Il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale."