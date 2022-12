"DIRECT. Coupe du monde 2022 : pas de match, le tableau des quarts complet"

COUPE DU MONDE. Pendant deux jours, le Mondial est mis sur pause où les quarts de finale débutent vendredi 9 décembre avec Croatie - Brésil et Pays-Bas - Argentine. Tout ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de Coupe du Monde.

08:00 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette dix-huitième journée de la Coupe du monde 2022. Pendant deux jours, le Mondial est mis sur pause où aucune rencontre n'aura lieu avant ce vendredi 9 décembre et le début des quarts de finale.

06/12/22 - 23:00 - Fin du live ! À demain ! C'est la fin du live sur la Coupe du monde 2022 et de cette quatrième journée dédiée aux huitièmes de finale. Rendez-vous dès demain où la pause de deux jours avant les quarts de finale débutera.

06/12/22 - 22:50 - Luis Enrique flou sur son avenir international Eliminé à la surprise générale avec l'Espagne ce mardi par le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Luis Enrique a déclaré qu'il ferait un point prochainement avec la Fédération espagnole de football concernant son avenir : "Il y a du temps maintenant avant de revoir l'équipe nationale espagnole sur le terrain. Mon contrat va expirer, mais je me sens bien dans l'équipe nationale, avec la Fédération et le président. Si cela ne tenait qu'à eux, je resterais ici toute ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Je dois réfléchir calmement à ce qui est le mieux non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe nationale."

06/12/22 - 22:40 - Une pause de deux jours Alors que 56 des 64 matchs de la Coupe du monde 2022 ont été disputés, les prochaines rencontres auront lieu ce vendredi avec le début des quarts de finale.

06/12/22 - 22:30 - Un record pour Pepe ! En inscrivant le deuxième but du Portugal ce mardi face à la Suisse, Pepe est devenu à 39 ans et 283 jours le plus vieux joueur à inscrire un but dans une rencontre à élimination directe en Coupe du monde.

06/12/22 - 22:20 - Les affiches des quarts de finale Après les qualifications du Maroc face à l'Espagne et du Portugal contre la Croatie, les deux sélections s'affronteront au prochain tour. Voici le programme des quarts de finale : Croatie - Brésil le vendredi 9 décembre à 16h00

Pays-Bas - Argentine le vendredi 9 décembre à 20h00

Maroc - Portugal le samedi 10 décembre à 16h00

Angleterre - France le samedi 10 décembre à 20h00

06/12/22 - 22:05 - Quelle performance de Gonçalo Ramos ! Auteur d'un triplé lors de l'écrasante victoire du Portugal ce mardi soir (6-1) face à la Suisse, Gonçalo Ramos est devenu le premier joueur à inscrire un triplé lors de sa première titularisation en Coupe du monde depuis Miroslav Klose en 2002. Il est également le premier joueur à inscrire trois buts dans ce Mondial au Qatar.

06/12/22 - 21:53 - Portugal - Suisse : Très nette victoire du Portugal au Lusail Iconic Stadium (6-1) Le Portugal a bien mené son affaire : après ce 8e de finale, la possession de balle est certes à l’avantage de la Suisse (48%-52%), mais c’est le Portugal qui a réussi davantage de tirs cadrés (9 contre 3) et qui termine la partie avec l’avantage au score (6-1). Portugal - Suisse en direct

06/12/22 - 21:50 - Portugal - Suisse : Rafael Leao inscrit un nouveau but pour le Portugal (6-1) ! 90ᵉ. But inscrit par Rafael Leao à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Portugais décollent et ont désormais 5 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Lusail Iconic Stadium ! La Suisse semble en déshérence dans cette rencontre de Coupe du Monde. Portugal - Suisse en direct

06/12/22 - 21:25 - Portugal - Suisse : Nouveau but au Lusail Iconic Stadium pour le Portugal (5-1) ! 67ᵉ. Le tableau d'affichage passe à 5-1 dans ce Portugal - Suisse ! Goncalo Ramos trompe de nouveau la défense adverse à la 67e minute de jeu de cette 2e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Suisses ! Portugal - Suisse en direct

06/12/22 - 21:16 - Portugal - Suisse : But : la Suisse réduit son retard (4-1) ! 58ᵉ. Manuel Akanji réduit l'écart pour la Suisse dans ce duel contre le Portugal. On joue la 58e minute de jeu dans cette 2e période. Les compteurs affichent 4 à 1 au Lusail Iconic Stadium. Portugal - Suisse en direct

06/12/22 - 21:14 - Portugal - Suisse : Nouveau but signé Raphaël Guerreiro à Lusail (4-0) ! 56ᵉ. Ça commence à sentir le roussi pour la Suisse, au Lusail Iconic Stadium. Raphaël Guerreiro inscrit un 4e but pour le Portugal à la 56e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 4-0. Portugal - Suisse en direct

06/12/22 - 21:09 - Portugal - Suisse : Goncalo Ramos inscrit un nouveau but pour le Portugal (3-0) ! 51ᵉ. But signé Goncalo Ramos à la 51e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Portugais décollent et mènent désormais de 3 buts sur leurs adversaires au Lusail Iconic Stadium ! La Suisse court à sa perte dans cette rencontre de Coupe du Monde. Portugal - Suisse en direct

06/12/22 - 21:04 - Portugal - Suisse : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Portugal et la Suisse, à Lusail, où Cesar Arturo Ramos signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-0. Portugal - Suisse en direct