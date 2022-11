"DIRECT. Coupe du monde 2022 : pas de vainqueur entre les États-Unis et le pays de Galles, la France au programme ce mardi"

C'est la fin de ce live de la Coupe du monde 2022. Après les victoires de l'Angleterre face à l'Iran, des Pays-Bas contre le Sénégal et le match nul entre les États-Unis et le pays de Galles, rendez vous dès demain pour la suite avec les entrées en lice de l'Argentine et la France qui font partie des outsiders à la victoire finale.

Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim met le sifflet à la bouche et renvoie tous les protagonistes au vestiaire au Stade Ahmed bin Ali. C'est la fin de cette rencontre de Coupe du Monde comptant pour le groupe B. Et les deux équipes n'ont finalement pas réussi à se départager (1-1) à l'issue du match. A retenir : une possession assez parlante de 58% pour les Etats-Unis contre 42% pour le Pays de Galles et respectivement 1 tir cadré contre 3. Etats-Unis - Pays de Galles en direct

19:20 - Southgate mécontent d'avoir encaissé deux buts

Si ses joueurs l'ont facilement emporté (6-2) face à l'Iran, Gareth Southgate préférait retenir les deux buts encaissés par les Three Lions. En conférence de presse, le sélectionneur anglais n'a pas caché son mécontentement : "On est très content de démarrer comme ça, surtout de notre jeu offensif. On sait que c'est difficile de marquer contre l'Iran, donc vraiment tout le mérite en revient aux joueurs, à la qualité de leurs mouvements et de leur finition. Je n'ai pas aimé la fin du match et la façon dont on a pris les deux buts, c'était indigne de notre niveau. C'est un très bon début et une bonne base pour construire, mais on doit être meilleur si on veut aller loin."