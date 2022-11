"DIRECT. Coupe du Monde : évolution du score à Ras Abu Aboud, résultats et classement en live"

L'équipe de France va disputer, dans un peu plus de 20 minutes, son deuxième match de cette Coupe du monde 2022. Ce France - Danemark va commencer à 17h et sera à suivre, en direct commenté, sur le site de l'internaute. Les Bleus peuvent déjà valider la qualification pour les huitièmes de finale.

16:10 - La Pologne se rassure, l'Arabie Saoudite redescend sur terre

La Pologne a, peut-être, enfin lancé sa Coupe du monde 2022. Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont battu les tombeurs de l'Argentine, l'Arabie Saoudite (2-0). Le buteur du FC Barcelone a, par ailleurs, marqué son premier but dans un Mondial après une grossière erreur défensive. Avant cela, les Polonais avaient ouvert le score grâce à un but de Zielinski parfaitement servi par Robert Lewandowski. Les hommes d'Hervé Renard n'auront pas démérité et joueront leur qualification face au Mexique lors de la dernière journée du groupe C ce mercredi 30 novembre à 20h.