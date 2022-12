"DIRECT. Coupe du monde 2022 : quand aura lieu le premier quart ? Dates et tableau"

Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette dix-neuvième journée de la Coupe du monde 2022. Jusqu'à demain, le Mondial est mis sur pause où aucune rencontre n'aura lieu avant ce vendredi 9 décembre et le début des quarts de finale.

07/12/22 - 18:50 - Infantino : "La meilleure phase de groupes de l'histoire"

Alors que les nations qualifiées pour les quarts de finale du Mondial sont connues, Gianni Infantino a salué l'organisation et les résultats sportifs de la Coupe du monde : "J'ai vu tous les matchs et ce fut la meilleure phase de groupes de l'histoire des Coupes du Monde de la Fifa. C'est donc très prometteur pour le reste de la Coupe du Monde." Le patron de la FIFA a mis en valeur le niveau général de la compétition : "Il n'y a plus de petites équipes et plus de grandes équipes. Le niveau est très, très égal. Pour la première fois également, des équipes nationales de tous les continents se qualifient pour la phase à élimination directe, pour la première fois dans l'histoire. Cela montre que le football est vraiment en train de devenir véritablement mondial."