"DIRECT. Coupe du monde 2022 : quelle date pour le prochain match ? Le tableau des demies"

Antonio Mateu Lazo n'officiera plus d'ici la fin du Mondial. Critiqué pour son arbitrage lors du quart de finale vendredi dernier opposant les Pays-bas à l'Argentine, l'Espagnol a distribué seize cartons jaunes et un carton rouge durant la rencontre, ce qui n'est pas passé inaperçu. De nombreux joueurs se sont plaints de la performance de Mateu Lahoz comme Lionel Messi .

Sur le but qui a envoyé le Maroc en demi-finales du Mondial, Youssef En-Nesyri a devancé Diogo Costa et Ruben Dias dans les airs. L'attaquant marocain a sauté à plus de 2,75 mètres, soit un saut de 0,88 mètre.

Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette vingt-troisième journée de la Coupe du monde 2022. Ce lundi 12 décembre, aucune rencontre n'aura lieu. Il faudra attendre ce mardi 13 décembre avec le début des demi-finales.

L'heure est venu de refermer cette vingt-et-unième journée de la Coupe du monde 2022. Nous vous remercions de nous avoir accompagné pour suivre en direct l'actualité du Mondial au Qatar et nous vous donnons rendez-vous dès demain, veille de la première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie. Encore beaucoup de réactions, d'informations et d'histoires à vous partager. Bonne nuit et à demain.

Si la journée a été consacrée à la récupération et au décrassage, loin du tumulte de la compétition, nous aurons appris une chose concernant la demi-finale entre la France et le Maroc, prévue mercredi prochain à 20h. En effet, la FIFA a révélé avec quels maillots joueront les deux équipes. Tout de blanc vêtus contre l'Angleterre, Griezmann et ses coéquipiers retrouveront leurs couleurs traditionnelles et leur tunique bleu accompagné du short blanc et des chaussettes rouge. Les Marocains, eux, porteront leur tunique rouge avec un short vert.

11/12/22 - 22:00 - Deux clubs toujours en finale du Mondial

C'est une statistique aussi inutile que parlante relevée par la presse italienne. A l'issue des quarts de finale, il est établit qu'au moins un joueur évoluant à l'année avec le Bayern Munich et un avec l'Inter Milan prendra part à la finale de la Coupe du monde. Rien de bien incroyable en l'état, sauf que cette vérité de 2022 se répète inlassablement depuis 40 ans. Ainsi depuis 1982, les deux clubs ont toujours pu compter un représentant dans le match le plus convoité du football mondial. Au Qatar, trois joueurs de l'Inter : Marcelo Brozović (Croatie), Lautaro Martínez (Argentine), Joaquín Correa (Argentine) sont encore en course, et quatre pour le Bayern avec Upamecano, Coman et Pavard (France) et Mazraoui (Maroc). Voici dans le détail, tous les joueurs ayant joué une finale mondiale depuis 1982 pour les deux clubs.

Pour l'Inter Milan : Ivan Perisic et Marcelo Brozovic (Croatie, 2018) / Hugo Campagnaro, Ricardo Alvarez et Rodrigo Palacio (Argentine, 2014) / Wesley Snjeider (Pays-Bas, 2010) / Marco Materazzi (Italie, 2006) / Ronaldo (Brésil, 2002) / Youri Djorkaeff (France, 1998) et Ronaldo (Brésil, 1998) / Nicola Berti (Italie, 1994) / Andreas Brehme, Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann (Allemagne, 1990) / Karl-Heinz Rummenigge (RFA, 1986) / Giuseppe Bergomi, Giampiero Marini, Ivano Bordon, Gabriele Oriali et Alessandro Altobelli (Italie, 1982).

Pour le Bayern Munich : Corentin Tolisso (France, 2018) / Manuel Neuer, Philip Lahm, Jérôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mario Götze et Thomas Müller (Allemagne, 2014) / Mark Van Bommel et Arjen Robben (Pays-Bas, 2010) / Willy Sagnol (France, 2006) / Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies et Carsten Jancker (Allemagne, 2002) / Bixente Lizarazu (France, 1998) / Jorginho (Brésil, 1994) / Raimond Aumann, Stefan Reuter, Jürgen Kolher, Klaus Augenthaler, Hans Pflügler et Olaf Thon (Allemagne, 1990) / Klaus Augenthaler, Norbert Eder, Lothar Matthäus et Dieter Hoeness (RFA, 1986) / Paul Breitner, Wolfgang Dremmler et Karl-Heinz Rummenigge (RFA, 1982).