"DIRECT. Coupe du monde 2022 : quelle date pour le prochain match ? Le tableau des quarts"

COUPE DU MONDE. Après une pause de deux jours, place aux quarts de finale du Mondial ce vendredi avec les deux premières affiches au programme : Croatie - Brésil et Pays-Bas - Argentine. Tout ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée du Mondial.

16:10 - Portugal - Suisse, un match dans l'histoire En s'imposant largement face à la Suisse (6-1) ce mardi soir, le Portugal est entré dans l'histoire du Mondial depuis l'après-guerre. Depuis 1950, seule une équipe a fait mieux que la Seleção Das Quinas : c'est Allemagne - Brésil en 2014 où la Mannschaft l'avait emporté 7-1.

15:30 - Cristiano Ronaldo dément tout accord avec Al-Nassr Après Portugal - Suisse ce mardi soir, Cristiano Ronaldo a tenu à démentir les rumeurs qui l'envoie en Arabie Saoudite à Al-Nassr. En zone mixte, l'ancien joueur de Manchester United a déclaré "Non, ce n'est pas vrai". L'attaquant portugais se donne encore le temps de réfléchir à son avenir en club alors qu'il faudra sûrement attendre quelques jours après la Coupe du monde pour savoir ce que fait le quintuple Ballon d'Or.

14:40 - Le clan Ronaldo très énervé Alors que Fernando Santos n'a pas titularisé Cristiano Ronaldo lors de Portugal - Suisse ce mardi soir, le sélectionneur portugais a vivement été critiqué par l'entourage du quintuple Ballon d'Or. À commencer par Georgina Rodriguez, la femme du joueur qui a posté sur Instagram une photo : "Quel dommage de ne pas avoir pu apprécier le meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n'ont pas cessé de te réclamer et de crier ton nom." Elma, l'une des deux soeurs de CR7 a publié une story où elle s'en prend directement à Fernando Santos : "De quoi va-t-il s'excuser ? C'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné."

14:00 - Deux absents chez les Anglais à l'entraînement ! À trois jours du choc face à l'équipe de France ce samedi (20h00) en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Declan Rice et Callum Wilson n'ont pas participé à l'entraînement collectif de l'Angleterre ce mercredi selon les informations partagées par nos confrères britanniques de Sky Sports. Si l'attaquant souffre d'un pépin physique, le milieu est malade. Une mauvaise nouvelle pour Gareth Southgate quand on sait que Declan Rice est un joueur indiscutable chez les Three Lions.

13:20 - Yakin : "Le Portugal était plus fort que nous" Balayés par le Portugal ce mardi soir en huitièmes de finale du Mondial, le sélectionneur de la Suisse Murat Yakin a reconnu la supériorité portugaise sur la rencontre : "Je suis convaincu que j'ai fait les bons choix dans cette Coupe du monde et que ce n'est pas une question de système mais d'adversaire. Le Portugal était bien plus fort que nous et il avait bien anticipé ce qu'on voulait faire. Au final, on a beaucoup couru, pour pas grand-chose."

12:40 - Plusieurs joueurs suisses malades Après la gifle reçue par son équipe en huitièmes de finale du Mondial, le sélectionneur de la Nati Murat Yakin a révélé que plusieurs joueurs étaient malades : "Silvan Widmer a pu s'entraîner ce lundi mais il a commencé à avoir de la fièvre cette nuit. Malheureusement, il était trop malade pour jouer. Fabian Schär n'avait pas la force non plus, pendant le match. On n'a donc pas pu jouer avec toutes nos forces. Nico Elvedi est malade depuis quatre jours. Il a, lui aussi, de la fièvre. Schär n'était pas à 100% non plus face à la pression physique de notre adversaire."

12:00 - Bruno Fernandes impressionné par Gonçalo Ramos ! Auteur d'un triplé ce mardi soir en huitièmes de finale du Mondial, Gonçalo Ramos a réalisé une superbe prestation, à tel point qu'il a choqué son partenaire Bruno Fernandes : "Pour sa première titularisation en Coupe du monde, à cet âge, 3 buts, 1 passe décisive, beaucoup de travail, c'est incroyable. Tout le monde est vraiment heureux pour lui.Il le mérite. Il a eu sa chance grâce à son travail et il a marqué. Il savait avant le match qu'il était important pour l'équipe et il le sera encore pour le prochain match. Même sans être titulaire, tout le monde est important."

11:26 - Eden Hazard met un terme à sa carrière internationale ! Eliminé du Mondial dès la phase de poules avec la Belgique, Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière avec les Diables Rouges ce mercredi matin. Dans un message publié sur son compte Instagram, le capitaine de la sélection belge est revenu sur toute son histoire depuis 2008 : "Une page se tourne aujourd'hui... Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez..."

11:20 - Santos explique pourquoi il a laissé Ronaldo sur le banc À la grande surprise générale, Cristiano Ronaldo a débuté ce mardi soir le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Suisse sur le banc. Remplacé par Gonçalo Ramos qui a inscrit un triplé, CR7 est finalement entré en jeu à la 74e minute de jeu. Après la rencontre, le sélectionneur portugais Fernando Santos a expliqué pourquoi il a laisse le quintuple Ballon d'Or sur le banc au coup d'envoi, niant un problème avec la star : "Ce sont des joueurs différents. J'ai également lancé Diogo Dalot et Raphaël Guerreiro, alors que João Cancelo est un joueur fabuleux. J'ai estimé que c'est ce dont nous avions besoin pour ce match contre la Suisse. Il n'y a aucun problème entre Fernando Santos et et le capitaine de l'équipe nationale, nous sommes amis depuis de longues années. Ces choses ne nous affectent pas. Je l'ai déjà expliqué, tout est rentré dans l'ordre et il a montré le bon exemple, comme un grand capitaine."

10:40 - Sofiane Boufal a vu juste ! Après la qualification du Maroc en quarts de finale du Mondial ce mardi, une interview de Sofiane Boufal, réalisée avant le début de la Coupe du monde 2022 est ressortie. Le milieu des Lions de l'Atlas y affirme avec certitude que son pays va aller jusqu'en quarts de finale.

10:00 - Les affiches des quarts de finale ! Après les qualifications du Maroc face à l'Espagne et du Portugal contre la Croatie hier soir, les huit nations qualifiées pour le prochain tour sont connues. Voici le programme des quarts de finale : Croatie - Brésil le vendredi 9 décembre à 16h00

Pays-Bas - Argentine le vendredi 9 décembre à 20h00

Maroc - Portugal le samedi 10 décembre à 16h00

Angleterre - France le samedi 10 décembre à 20h00

09:20 - Le Roi du Maroc dans la rue pour la qualification Après la qualification marocaine en quarts de finale de la Coupe du monde, le peuple est descendu dans la rue pour célébrer y compris le roi Mohammed VI, aperçu à Rabat à l'avant d'une berline. Le roi a félicité tous les joueurs avant de s'entretenir avec le président de la fédération de football du Maroc, Fouzi Lekjaa, et l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui.

08:40 - Rodri amer après la qualification marocaine Après l'élimination de la Roja face au Maroc ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le défenseur espagnol Rodri n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Pour lui, la qualification des Lions de l'Atlas n'est pas méritée : "C’est dur, c’est dur de se consoler quand tu donnes tout, quand tu travailles autant, et vous savez… sans leur manquer de respect, le Maroc n’a absolument rien proposé! Dans le jeu ils n’ont rien fait. Ils ont simplement attendu les contres. Ils sont restés bien en place derrière. Et ils ont essayé de nous contrer."

08:00 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette dix-huitième journée de la Coupe du monde 2022. Pendant deux jours, le Mondial est mis sur pause où aucune rencontre n'aura lieu avant ce vendredi 9 décembre et le début des quarts de finale.