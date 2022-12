"DIRECT. Coupe du monde 2022 : qui va gagner la petite finale, pour la "place du con" ?"

COUPE DU MONDE. Le finish de la Coupe du monde 2022 débute ce samedi 17décembre, avec la "petite" finale pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc. Un match de classement qui ne séduit pas tout le monde...

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:56 - La dernière de Luka Modric La compétition ayant lieu tous les quatre ans, chaque Mondial est une page tournée pour une poignée de grands joueurs. On a parlé de Cristiano Ronaldo ou de Neymar. Ce samedi, c'est Luka Modric qui devrait jouer son dernier match dans un Mondial de foot. La star croate avait mené à la finale le petit pays balkanique en 2018, à la surprise générale. Il avait raflé le Ballon d'or la même année.

09:34 - La Croatie veut aller chercher la troisième place Plus motivée que le Maroc ? La Croatie semble pour sa part aborder ce match avec un peu plus de motivation si l'on s'en tient aux propos du sélectionneur et de l'attaquant Andrej Kramaric. Ce dernier a assuré que la motivation de son équipe ne baissera pas car "gagner une médaille fait de vous un héros immortel" au pays. Rien que ça.

09:07 - C'est la deuxième fois que le Maroc rencontre la Croatie C'est une originalité de cette petite finale de Coupe du monde : la Croatie et le Maroc se sont déjà affrontés lors de la phase de poules en novembre. Un match nul (0-0) qui donne peu d'indice sur l'issue du match de cet après-midi. Walid Regragui a dit s’attendre à une rencontre "tactique", comme la première, mais sans doute "plus débridée" compte tenu de l'enjeu.

Jusqu'au 19 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter ! Abonnez-vous ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

08:46 - Le Maroc sans son capitaine Romain Saïss Walid Regragui, toujours aussi enjoué, l'a dit aussi hier : "les joueurs sont tous prêts à essayer de jouer jusqu’au bout mais, là, on ne prendra pas de risque sur certains, notamment notre capitaine, qui sera 'out' pour la troisième ou quatrième place". Le Maroc jouera donc sans le défenseur central Romain Saïss, blessé à une cuisse. Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui sont aussi incertains en défense et l'attaquant Youssef En-Nesyri n'est pas non plus certain de faire partie du onze de départ.

08:17 - Une match pour "la place du con" Parmi les surprises de cette Coupe du monde 2022, le sélectionneur des Lions de l'Atlas Walid Regragui tient une bonne place, avec un propos toujours clair, sans langue de bois, voire cinglant. On se souvient de son coup de gueule avant la demi-finale sur les stats et l'obsession pour la possession de balle. Voilà qu'il avoue sans détour le manque d'entrain de son équipe pour cette "petite" finale face à la Croatie. "Ce match de classement m’embête un peu", a-t-il lâché en conférence de presse d'avant match hier. "C’est toujours compliqué après une désillusion. Pour moi, on a la place du con". Et d'ajouter que "c'est difficile d’enjoliver ce match de classement", tout en promettant que son équipe allait tout de même "le jouer".