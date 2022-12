"DIRECT. Coupe du monde : deuxième finale consécutive pour la France qui retrouve l'Argentine, le programme"

C'est la fin du live sur la Coupe du monde 2022 ! Rendez-vous dès demain où deux jours de pause débutent jusqu'à samedi 17 décembre où la Croatie et le Maroc s'affronteront en petite finale du Mondial.

Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité .

Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter !

En ouvrant le score de France - Maroc à moins de cinq minutes (4'39''), Théo Hernandez a inscrit le but le plus rapide de l'histoire en demi-finale de la Coupe du monde depuis 1958 où le Brésilien Vava avait marqué.

Entré en jeu à la 78e minute de jeu, Randal Kolo Muani a marqué le deuxième but de l'équipe de France, seulement 44 secondes après avoir remplacé Olivier Giroud !

Quatre ans après son sacre en 2018, l'équipe de France va défendre son titre de championne de monde. Les Bleus se sont imposés face au Maroc (2-0) ce samedi soir et retrouveront l'Argentine et Lionel Messi en finale ce dimanche (16h00). La petite finale opposera la Croatie au Maroc ce samedi (16h00).

La France peut se satisfaire de ce score(2-0) après cette demi-finale. Malgré un déficit en termes de possession de balle (40%-60%), l’équipe a ainsi fait preuve d’efficacité et affichent par exemple le même total de tirs cadrés au compteur que ses adversaires. France - Maroc en direct

79ᵉ. La France double son avance au Al Bayt Stadium ! Un deuxième but inscrit par Randal Kolo Muani à la 79e minute dans cette 2e mi-temps. Le tableau d'affichage passe donc à 2 à 0 dans ce France - Maroc. France - Maroc en direct

La France mène bien sa barque pour l’heure : à la mi-temps, la possession de balle est en effet à l’avantage du Maroc (55% contre 45% pour la France), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (1 tir cadré de part et d'autre) et ce sont les Marocains qui ont un handicap au tableau d’affichage (1-0). France - Maroc en direct

5ᵉ. Le premier but de cette rencontre est signé Théo Hernandez à la 5e minute dans cette 1e mi-temps ! La rencontre tourne en faveur de la France au Al Bayt Stadium. Les Marocains sont désormais contraints de réagir. France - Maroc en direct

Depuis le 20 novembre et le début de la Coupe du monde 2022, Netflix réalise un documentaire sur les capitaines de différentes sélections. Selon le média britannique The Telegraph , Romain Saïss avec les Lions de l'Atlas sera l'une des vedettes du long métrage au même titre que Thiago Silva, capitaine de la Seleção. À noter que le documentaire mettra également en scène Gareth Bale ou Simon Kjaer.

Pour contrer les attaques et les percussions des Bleus, Walid Regragui a changé son dispositif en passant à une défense à trois où le sélectionneur marocain peut compter sur le retour de Nayef Aguerd. Voici le onze des Lions de l'Atlas : Bounou (G) - Yamiq - Aguerd - Saïss - Hakimi - Amrabat - Ounahi - Mazraoui - Ziyech - En-Nesyri - Boufal.

19:20 - Sofyan Amrabat "flatté" de l'intérêt des grands clubs

Interrogé par le journal espagnol Marca sur son avenir, Sofyan Amrabat a confié être flatté de l'intérêt de clubs comme le FC Barcelone ou l'Atlético Madrid : "C'est un grand honneur d'être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club, c'est une grande équipe. J'ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m'a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J'ai beaucoup de respect pour eux et pour le club."