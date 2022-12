"DIRECT. Coupe du Monde : jour de vérité pour la France, programme et résultats"

Au lendemain des qualifications des Pays-Bas et de l'Argentine, la France tentera de rejoindre à son tour les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Pologne. Dans la soirée, l'Angleterre se frottera au redoutable et ambitieux Sénégal.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:30 - Le pronostic de Macron En ce jour de huitième de finale de Coupe du monde pour l'équipe de France, Emmanuel Macron y est allé de son pronostic. Supporter affiché de l'Olympique de Marseille, le Président de la république a confié lors d'un entretien accordé au Parisien qu'il voyait bien une victoire des Bleus contre les Polonais. "Je pense qu’on gagne 3-1 ! Lewandowski (l’attaquant polonais) va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire", a-t-il dit, sans préciser qui serait le troisième buteur tricolore. Pour savoir si le chef de l'Etat a vu juste, rendez-vous tout à l'heure à 16h pour suivre en direct sur le site de l'Internaute le huitième de finale France - Pologne.

Du 20 novembre au 18 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter ! Abonnez-vous ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

10:05 - Molina et l'as dans la manche argentine A seulement 44 ans, Lionel Scaloni a réussi son pari de reconstruire l'Argentine en compagnie des anciennes gloires Aimar, Samuel et Ayala. Sous la houlette de son quatuor inexpérimenté mais travailleur, la sélection a conquis l'Amérique du Sud l'année dernière et vient de rallier les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, en attendant peut-être mieux face aux Pays-Bas. Au sortir du succès difficile contre l'Australie, le jeune sélectionneur a dit sa chance de pouvoir compter sur un atout majeur : Lionel Messi. "C'est un privilège de jouer avec lui. On sait que l'on doit être patient, on sait qu'il va finir par trouver un petit espace. Et on sait que l'on a toujours cet as dans la manche", a confirmé le latéral argentin Nahuel Molina. Hier, l'enfant de Rosario a été à la hauteur de l'évènement en ouvrant le score, organisant le jeu et provoquant pour sa 1 000ème en carrière. A 35 ans, la Pulga est bien plus qu'un atout pour une Albiceleste dont il est l'étoile.

09:40 - Mbappé comme Messi ? Hier soir, Lionel Messi a débloqué le huitième de finale de l'Argentine contre l'Australie en inscrivant pour son 1 000ème match en carrière son 9ème but en Coupe du monde. Face à la Pologne, Kylian Mbappé se voit offrir l'occasion de rejoindre l'illustre capitaine de l'Albiceleste. Déjà triple buteur au Qatar, le natif de Bondy compte 7 réalisations en Coupe du monde. Un but de plus et il rejoindrait Cristiano Ronaldo. En cas de doublé, il rattraperait son coéquipier au PSG qui en est à son 5ème Mondial quand lui vit son 2ème. Bien conscient de tout cela, le dauphin de Just Fontaine (13 buts, tous en 1958) espère surtout aider les Bleus à vaincre et poursuivre sur le chemin d'un deuxième titre mondial consécutif.

09:15 - Pelé se sent "fort et plein d'espoir" En pleine Coupe du monde au Qatar, toutes les pensées vont ces dernières heures au Brésil et à Sao Paulo où Pelé est actuellement hospitalisé. Admis à l'hôpital mercredi dernier suite à une infection respiratoire, consécutive à sa chimiothérapie, la légende brésilienne a reçu de nombreux messages de soutien du monde entier. Alors que les rumeurs annonçaient qu'il ne répondait plus à son traitement et avait été placé en soins palliatifs, il a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "Mes amis, je veux vous rassurer. Je me sens fort et plein d'espoir. Je suis mon traitement comme d'habitude", a écrit Pelé sur Instagram remerciant le personnel médical pour les soins qu'il lui fournit. "Tous les messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez à travers le monde me donne de l'énergie", a-t-il continué, assurant qu'il suivait de près le parcours du Brésil. Dans un communiqué, l'hôpital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo où est pris en charge le triple champion du monde a confirmé que l'état de santé de son illustre patient était stable. A 82 ans, Pelé connaît de réguliers soucis de santé et a été opéré en septembre 2021 d'un cancer du colon.

08:50 - Le bel hommage de Mandanda à Lloris En cette journée particulière pour Hugo Lloris qui égalera le record de sélections de Lillian Thuram face à la Pologne, Steve Mandanda a évoqué son rival au micro de TF1. Même s'il l'a privé d'un plus belle carrière en bleu, le portier rennais lui a rendu hommage.

08:25 - Journée historique pour Lloris Alors que l'équipe de France entre dans le vif du sujet face à la Pologne après une phase de groupes parfaitement négociée, ce huitième de finale aura une saveur toute particulière pour Hugo Lloris. Laissé au repos contre la Tunisie, le capitaine des Bleus va connaître sa 142 sélections. Un chiffre loin d'être anodin puisqu'il égale le recordman français Lillian Thuram.

08:00 - Bonjour et bienvenue Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de la Coupe du monde 2022 pour suivre, en direct, toute l'actualité de ce Mondial au Qatar. Au lendemain des qualifications des Pays-Bas et de l'Argentine, deux nouvelles nations vont chercher à rejoindre les quarts de finale. Dès 16h, l'équipe de France se opposée à la Pologne, avant le choc à 20h entre l'Angleterre et le Sénégal.

03/12/22 - 23:00 - Fin du live, à demain ! C'est la fin du live sur la Coupe du monde 2022 et cette première journée consacrée aux huitièmes de finale. Vous avez rendez-vous demain avec le match de l'équipe de France qui tentera de s'offrir une place en quarts de finale du Mondial au Qatar. Le deuxième huitième de finale opposera l'Angleterre et le Sénégal.

03/12/22 - 22:45 - Garang Kuol égale Pelé L'Australie a permis au jeune Garang Kuol de rentrer dans l'histoire de la Coupe du monde. Du haut de ses 18 ans et 79 jours, le jeune Socceroo est devenu le plus jeune joueur à apparaître en phase à élimination directe d'un Mondial depuis Pelé en 1958 (17 ans et 249 jours).

03/12/22 - 22:30 - Neymar sur la bonne voie Le Brésil souffle le chaud et le froid ce samedi 3 décembre. Après l'annonce de deux forfaits pour le reste de la Coupe du monde 2022, Neymar semblerait, quant à lui, sur la bonne voie pour retrouver les terrains dès le huitième de finale de la compétition face à la Corée du sud ce lundi 5 décembre à 20h. Les médias brésiliens ont annoncé que le joueur du PSG avait repris l'entrainement alors que l'Équipe estime qu'il sera dans le groupe du Brésil après-demain. Cette information pourrait redonner le sourire aux Brésiliens qui ont perdu Jesus et Telles pour le reste de la compétition.

03/12/22 - 22:15 - Neymar publie un message rassurant Le chemin de la rédemption semble emprunté par Neymar dans cette Coupe du monde 2022. Le buteur brésilien a retrouvé le sourire après sa blessure contractée lors de la première journée de la phase de poules face à la Serbie. Il a publié un message rassurant sur Twitter où il dit se sentir bien.

03/12/22 - 22:05 - L'Argentine rejoint difficilement les quarts L'Argentine s'est difficilement imposée face à l'Australie ce samedi 3 décembre (2-1) à l'occasion du deuxième huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Et encore une fois le sauveur s'appelle Lionel Messi. Le joueur du PSG a débloqué la situation dès la 35e minute à l'aide d'un ballon à ras de terre imparable pour le portier australien. En deuxième période, Julian Alvarez profite d'une énorme erreur de Mathew Ryan pour faire le break (57e). Et alors que l'Albiceleste semblait avoir fait le plus dur, les Socceroos ont surpris tout le monde avec une frappe puissante déviée au fond de ses propres filets par Enzo Fernadez (77e). Emiliano Martinez sauvera les siens au bout du temps additionnel sur une tentative de Garang Kuol. L'Argentine aura eu chaud mais rejoint les Pays-Bas en quart de finale.

03/12/22 - 21:57 - Argentine - Australie : Fin de la rencontre à Al Rayyan (2-1) ! Une indiscutable domination en termes de possession de balle (61% contre 39%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage au score (2-1) : l'Argentine a parfaitement manœuvré dans ce 8e de finale (2-1). L'Australie va en revanche devoir proposer autre chose lors de ses prochains matchs. Argentine - Australie en direct

03/12/22 - 21:35 - Argentine - Australie : But : l'Australie réduit son retard (2-1) ! 77ᵉ. Craig Goodwin vient de réduire l'écart à la 77e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Mais les Argentins font toujours la course en tête. Argentine - Australie en direct