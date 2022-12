"DIRECT. Coupe du Monde : l'Argentine championne du monde, le classement définitif !"

19:00 - L'Argentine championne du monde !

C'est donc l'Argentine qui remporte la finale au bout du suspense, à l'issue d'un match complètement fou et de deux ratés de Coman et Tchouaméni lors de la séance de tirs au but. La troisième étoile ira donc à l'Albiceleste, alors que la France et Mbappé ratent de peut l'exploit.