"Finale de la Coupe du monde 2022 : la tension monte avant l'heure fatidique"

La finale de la Coupe du monde 2022 a été programmée à 16h, ce dimanche 18 décembre. La France affronte l'Argentine pour un doublé historique tandis que Messi espère rafler la seule étoile qui lui manque. De quoi faire monter la pression...

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:35 - L'aéroport de Nice supporte les Bleus Toute la France est derrière les Bleus ce dimanche 18 décembre 2022. L'aéroport de Nice a même apporté son soutien à sa manière à l'Équipe de France. Un twitto a posté une photo sur la plateforme sur laquelle on peut voir à 16 heures, l'horaire de la finale, "destination 3e étoile".

11:06 - La guerre des (trois) étoiles Les enjeux de la finale sont multiples : deux fois sacrées, l'Argentine et la France briguent ce dimanche une troisième étoile planétaire en finale du Mondial-2022 et donc un point de plus au classement des nationales les plus titrées qui comptent l'Allemagne (4 titres) et le Brésil (5 titres) en tête. Le sommet entre l'astre Lionel Messi et la comète Kylian Mbappé est aussi très attendu pour refermer en apothéose un tournoi atypique et décrié au Qatar. Comme un passage de relais, l'Argentin aux sept Ballons d'Or veut remporter à 35 ans le seul trophée qui lui manque, quand le prodige français vise un second sacre d'affilée avant ses 24 ans, comme le Brésilien Pelé en 1962.

10:49 - Les deux équipes sont au complet avant la finale Côté Français, un virus qui s'est propagé la semaine dernière dans le vestiaire des Bleus avait provoqué l'inquiétude. Ibrahima Konaté, Kingsley Coman, et Raphaël Varane, patraques durant la semaine, ont finalement participé au dernier entraînement hier. Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez sont aussi de retour sur le terrain après une pause. Selon RMC Sport, tous les joueurs Argentins étaient aussi présents à l'entraînement hier à la veille de la finale de la Coupe du monde 2022.

Jusqu'au 19 décembre, retrouvez notre NL quotidienne spéciale Coupe du monde. Des dossiers, des bios ainsi que tous les résultats et les dernières actualités du Mondial au Qatar seront à retrouver dans notre newsletter ! Abonnez-vous ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

10:22 - Argentine - France, une finale de Coupe du monde rêvée La grande finale de la Coupe du monde 2022 est programmée à 16h ce dimanche. Et l'affiche, entre la France et l'Argentine, est un remake de ce qui fut peut-être le plus beau match du dernier Mondial, en huitième de finale à l'époque. Les deux équipes arrivent avec des trajectoires légèrement divergentes à cette finale : clairement ascendante pour le champion d'Amérique du Sud, battu par l'Arabie Saoudite lors du premier match avant de montre en puissance jusqu'à l'élimination de la Croatie en demi-finale (3-0) ; plus incertaine pour les Bleus qui sont apparus à la peine mercredi en demi-finale contre le Maroc (2-0) après un parcours convaincant, notamment contre la Pologne (3-1) et l'Angleterre en quarts (2-1).