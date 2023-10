Coupe du monde de rugby 2023 : Antoine Dupont titulaire ? Réponse imminente !

Le XV des Bleus va être annoncé aujourd'hui : Antoine Dupont pourrait bien être titulaire. L'Afrique du Sud a déjà annoncé sa compo, avec des choix surprenants.

11:20 - L'annonce est imminente Nous connaîtrons dans 10 minutes le XV de départ de l'équipe de France pour affronter l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde, dimanche à 21h.

11:00 - Le sélectionneur sud-africain explique ses choix Jacques Nienaber, sélectionneur de l'Afrique du Sud, a expliqué ses choix tactiques en conférence de presse : "Nous avons sélectionné l'équipe qui nous donne la meilleure chance de gagner. Sur le choix de Reinach par rapport à De Klerk, les gens n'auraient pas été surpris de l'un ou de l'autre. C'est une sélection basée sur ce dont nous avons besoin pour gagner dimanche. [...] L'équipe a été sélectionnée en fonction de l'adversaire, qu'on a analysé. On aurait pris probablement la majeure partie de l'équipe si c'était la Nouvelle-Zélande en face, même s'il y aurait peut-être eu des changements."

10:30 - Une charnière presque inédite pour les Springboks C'est la troisième fois seulement que Cobus Reinach et Manie Libbok joueront en charnière ensemble : la première fois était en Rugby Championship contre l’Australie à Pretoria, et la seconde lors du match de préparation à la Coupe du Monde contre l’Argentine à Buenos Aires. Ces matches s'étaient conclus par des victoires pour les Springboks : un succès écrasant contre l'Australie (43-12) et une victoire poussive contre l'Argentine (24-13).

10:00 - La compo des Bleus annoncée vers 11h30 Fabien Galthié devrait annoncer la composition du XV de France vers 11h30 ce matin.

09:41 - La compo très surprenante de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber, entraîneur des Springboks, et Rassie Erasmus, directeur du rugby, ont fait des choix forts, notamment dans la charnière. Faf de Klerk, le demi de mêlée habituellement titulaire, est sur le banc au profit de Cobus Reinach. Mannie Libbok, pourtant peu fiable face aux perches, est préféré à l'ouverture à Handré Pollard, moins créatif dans l'animation du jeu. Duane Vermeulen (37 ans) a été préféré à Jasper Wiese, pourtant titulaire contre l'Irlande et l'Ecosse, en troisième ligne centre. Autre grosse surprise : le banc composé de cinq avants et trois arrières, alors qu'une répartition en 6-2 voire 7-1 était attendue. XV de l'Afrique du Sud : Willemse - Arendse, Kriel, de Allende, Kolbe - Libbok, Reinach - du Toit, Vermeulen, Kolisi (c) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff

12/10/23 - 23:03 - Quel est l'état de santé d'Antoine Dupont ? FIN DU DIRECT - Le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, opéré d'une fracture à la pommette, a obtenu lundi le feu vert de son chirurgien pour s'entraîner normalement avec des contacts. Il s'est entraîné mardi et mercredi avec les titulaires du XV de France. William Servat, entraîneur des avant des Bleus, a tenu à rassurer sur son état de forme : "Il est à 100% de ses capacités et il n'y a aucune raison de chambouler quoi que ce soit." Antoine Dupont a donc de fortes chances d'être titulaire pour le choc de dimanche contre l'Afrique du Sud. Il pourrait porter un casque pour ce match, comme par séquences lors des entraînements ces derniers jours.

12/10/23 - 21:34 - Les Sud-Africains, violents ? Bongi Mbonambi répond Titillé en conférence de presse ce jeudi 12 octobre, à trois jours de France - Afrique du Sud, sur le fait que les Springboks auraient un rugby violent, selon d'anciens internationaux français, le talonneur Bongi Mbonambi s'est dit surpris, mais ne s'est pas démonté pour autant. "Violent ? C’est la première fois que j’entends ça... On est fiers de notre physicalité et on sait que le pack français aime la confrontation aussi", a-t-il répondu, remarquant tout de même que le rugby "reste un sport de collisions". Et de conclure : "Nous adorons ça !"

12/10/23 - 20:32 - France - Afrique du Sud : Obano, la girafe pronostiqueuse, a fait son choix ! Le verdict est tombé ! Dans le Morbihan, au parc animalier de Branféré, Obano, la girafe pronostiqueuse, a donné le gagnant du match de quarts de finale de la Coupe du monde de rugby qui opposera les Bleus à l'Afrique du Sud dimanche. "Selon Obano, le vainqueur de ce choc de titans sera la France", a assuré Hélène Perraud. Et la chargée de la communication du parc de souligner : "La barbotine, composée de flocons d'avoine et de soja, également utilisée lors des entraînements médicaux [pour pouvoir faire une prise de sang ou soigner les sabots] étant exactement la même de chaque côté, Obano est un vrai patriote !" Reste à savoir si ce cinquième pronostic sera à nouveau juste ! Car jusqu'à présent, Obano a toujours préféré les Bleus à leurs adversaires. Et il semble que la girafe ait eu du nez puisque les hommes de Fabien Galthié n'ont jamais perdu. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vibrez Rugby (@vibrezrugby)

12/10/23 - 19:30 - Les Fidji miraculés.. comme la France en 2011 En se qualifiant en quarts de finale avec seulement 11 points obtenus en phase de poule, les Fidji ont égalisé le record du plus faible total d'un qualifié, tenu par la France lors du mondial 2011. Comme les Fidji contre le Portugal (23-24) dimanche, les Bleus avaient perdu leur dernier match et s'étaient qualifiés avec deux victoires et deux défaites. La France avait battu le japon (47-21) et le Canada (46-19) avant de perdre contre la Nouvelle-Zélande (17-37) et les Tonga (14-19). Heureusement, les Tonga avaient perdu en ouverture contre le Canada (20-25) et n'avaient pris aucun point de bonus offensif, finissant avec 9 points, deux longueurs derrière la France.

12/10/23 - 18:45 - Le récap' des compos Voici toutes les compositions d'équipes pour les quarts de finale du samedi 14 octobre : Pays de Galles - Argentine (17h) XV du Pays de Galles : Williams - Rees-Zammit, North, Tompkins, Adams - Biggar, Davies - Morgan (c), Wainwright, Reffell - Beard, Rowlands - Thomas, Elias, Francis

XV de l'Argentine : Mallia - Boffelli, Cinti, Chocobares, M.Carreras - S.Carreras, Cubelli - Kremer, Isa, JM.Gonzalez - Lavanini, Petti - Gomez Kodela, Montoya (c), Gallo Irlande - Nouvelle-Zélande (21h) XV de l'Irlande : Keenan - Hansen, Ringrose, Aki, Lowe - Sexton (c), Gibson-Park - Van der Flier, Doris, O'Mahony - Henderson, Beirne - Furlong, Sheehan, Porter

XV de la Nouvelle-Zélande : B. Barrett - Jordan, R. Ioane, J. Barrett, Fainga'anuku - Mo'unga, A. Smith - Cane (c), A. Savea, Frizell - S. Barrett, Retallick - Lomax, Taylor, De Groot

12/10/23 - 18:00 - Pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas annoncé sa compo ? Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Rassie Erasmus, a bousculé ses habitudes pour ce match contre la France : alors qu'il annonce souvent sa composition quatre jours avant le match, il ne le fera que 48h avant pour le quart de finale face aux Bleus. Il explique : "La décision de retarder l’annonce de notre composition d’équipe est sans aucun doute tactique [...] Nous avons regardé et analysé nos matches de l'année dernière et on a vu qu’à presque tous les postes, nous avons deux joueurs presque aussi bons". Deux choix principaux pourraient être influencés par la composition de Fabien Galthié : le titulaire à l'ouverture, entre Libbok qui est plus créatif et Pollard qui est plus fiable au pied, et le choix de mettre six avants et deux arrières sur le banc, ou sept avants et un seul arrière.

12/10/23 - 17:15 - Où se préparent les quarts-de-finalistes ? Ce week-end, quatre équipes joueront à Saint-Denis, au Stade de France, et quatre autres joueront à Marseille, au Stade Vélodrome. Les sélections ont établi leur camp de base en conséquence, proche du lieu de leur match décisif. Le XV de France a élu domicile à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, comme au début de la compétition. Leurs adversaires, les Sud-Africains, se sont installés à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. L'équipe d'Irlande est à Domont dans le Val-d’Oise et la Nouvelle-Zélande est à l’INSEP, dans le bois de Vincennes. Pours les équipes qui jouent à Marseille : l'Angleterre est à Aix-en-Provence, le Pays de Galles à Toulon, les Argentins sont installés à Berre-l’Étang et les Fidjiens à Marseille même.

12/10/23 - 16:30 - La compo de l'Argentine pour affronter les Gallois Le sélectionneur de l'Argentine, Michael Cheika, a annoncé les noms des joueurs qui disputeront le quart de finale contre le Pays de Galles samedi à 17h. Il n'y a que deux changements par rapport à l'équipe qui a battu le Japon (39-27) le week-end dernier. Pablo Matera, blessé, est remplacé par Facundo Isa en troisième ligne et Tomás Cubelli est préféré à Gonzalo Bertranou au poste de demi de mêlée. XV de l'Argentine : Mallia - Boffelli, Cinti, Chocobares, M.Carreras - S.Carreras, Cubelli - Kremer, Isa, JM.Gonzalez - Lavanini, Petti - Gomez Kodela, Montoya (c), Gallo

12/10/23 - 15:45 - Un changement de plus pour les Fidji La sélection fidjienne a annoncé le forfait de son deuxième ligne Temo Mayanavanua, blessé au genou contre le Portugal dimanche (23-24), qui est remplacé poste pour poste par le vétéran Apisalome Ratuniyarawa (37 ans), joueur de Bayonne. Mayanavanua avait disputé les quatre matches de poule de sa sélection, dont les trois premiers comme remplaçant. Titulaire contre le Portugal, il était sorti sur blessure au bout de seize minutes. Les Fidji affrontent l'Angleterre à 17h dimanche.