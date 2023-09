Coupe du monde de rugby 2023 : le comité s'excuse... Pour les bières !

Lors d'un point presse ce mercredi 13 septembre, le comité d'organisation est revenu sur plusieurs polémiques.

13:20 - Les All Blacks s'amusent à vélo dans Lyon Des images surprenantes et drôles. Les habitants de Lyon ont peut être été surpris de voir les All Blacks avec des vélos en libre service, tentant de grimper la colline de Fourvière.

13:14 - Le comité s'excuse.. Pour les bières ! "Avec les températures, les fans ont consommé encore plus que d'habitude, les records ont été largement battus", a expliqué le DG de France 2023 Julien Collette lors d'un point presse."Le précédent record pour une finale de Top 14 était de 50.000 gobelets de bière consommés, nous avons atteint 80.000 gobelets consommés à Marseille ce week-end (lors du match Argentine-Angleterre)", a-t-il poursuivi.

12:31 - Les mots forts de Patrice Lagisquet "On n’est pas des fans, on est des compétiteurs. Si on est venu en Coupe du monde, c’est pour représenter un pays, se battre pour son pays et aujourd’hui, en étant fan des autres, on n'y arrivera pas" a lancé le technicien français, coach du Portugal pour ce Mondial qui lance sa compétition face aux pays de Galles.

11:47 - Dean Fourie, 37 ans, va faire ses débuts en tant que talonneur Cette semaine, Dean Fourie va jouer pour la première fois avec les Springboks au poste de talonneur. "En 2014, quand je suis arrivé en France, je suis venu pour jouer au poste de talonneur. La première année, j’ai joué au talon, la deuxième année, j’ai été flanker, la troisième année, j’ai été à nouveau talonneur, puis je suis repassé flanker. J’ai donc pas mal alterné entre les deux. Je n’ai donc pas toujours suivi l’entraînement spécifique des talonneurs, mais j’espère que c’est un peu comme le vélo."

11:43 - La fin du canon confirmé C'est officiel, Jacques Rivoal a expliqué que les canons lors des hymnes seront supprimés et qu'une nouvelle version avec la voix des enfants sera diffusée. "Ces hymnes ont surpris, voire déstabilisé les fans traditionnels habitués à des versions différentes. Nous sommes attentifs à ces retours négatifs. Dans un souci d'apaisement sur ce sujet, qui est un sujet très sensible, nous sommes en train de finaliser des versions retravaillées, simplifiées, tout en préservant la voix des enfants. Ces versions n'auront plus de passages en canon, qui déstabilisaient les auditeurs".

11:00 - Andrés Vilaseca heureux de faire cette Coupe du monde en France "Je suis heureux de participer à une Coupe du Monde, surtout que ça se passe en France, un pays qui vit le rugby d'une façon très spéciale. On voit ces stades, le public, l’ambiance qu’on retrouve à chaque match. J'ai très envie d’en profiter. L’objectif, c’est de profiter de tout : de chaque match, de chaque entraînement. Je sens vraiment bien ce groupe et ça me donne de la tranquillité d’esprit" a expliqué le capitaine de l'Uruguay en conférence de presse.

09:44 - La compo de l'Uruguay Voici la composition de l'équipe de l'Uruguay pour la rencontre face au XV de France ce jeudi : Amaya, Basso, Inciarte, Vilaseca (cap.), Freitas - (o) Etcheverry, (m) Arata - Civetta, Diana, Ardao - Leindekar, Aliaga - Peculo, Pujadas, Sanguinetti. Remplaçants: Gattas, Benitez, Piussi, Dotti, Bianchi, Deus, Ormaechea, Berchesi.

08:51 - La chorale toujours présente mais sans le canon ? Au terme d'une concertation entre tous les pays, la chorale des enfants sera toujours maintenue au moment des hymnes, mais le canon, problématique dans un stade, sera arrêté. Selon les informations de BFMTV, tous les premiers pays sollicités ont choisi de faire appel aux hymnes totalement retravaillés par la mêlée des chœurs (la chorale d’enfants) dont la France. La Fédération internationale a aussi annoncé vouloir laisser chaque fédération choisir l’hymne qu’elle souhaite entendre retentir avant chaque rencontre entre la version (modifiée) chantée par les enfants ou un retour à l’hymne "classique".

12/09/23 - 23:47 - La composition de l'équipe d'Uruguay dévoilée FIN DU DIRECT - La composition de l'équipe d'Uruguay qui affrontera le XV de France ce jeudi est désormais connue, comme le rapporte RMC Sport. La voici : 1. Amaya / 2. Basso / 3. Inciarte / 4. Vilaseca (capitaine) / 5. Freitas / 6. Etcheverry / 7. Arata / 8. Civetta / 9. Diana / 10. Ardao / 11. Leindekar / 12. Aliaga / 13. Peculo / 14. Pujadas / 15. Sanguinetti

12/09/23 - 22:38 - Il n'y aura plus de chant en canon lors des hymnes avant les matches Après les critiques émises lors des premiers matches de la Coupe du monde de rugby, il n'y aura plus de chant en canon lors des hymnes qui précèdent les rencontres, rapporte RMC Sport, confirmant une information de L'Equipe. Cette décision a été prise au terme d'une réunion entre le comité d'organisation, le ministère des Sports et World Rugby. Le tempo de ces hymnes sera par ailleurs relevé pour ajouter à l'ambiance. Désormais, chaque sélection pourra choisir entre deux options pour son hymne. Il sera ainsi possible de le faire chanter par les enfants de la "mêlée des chœurs", ou de recourir à une interprétation plus traditionnelle avec des instruments.

12/09/23 - 21:40 - "Physiquement, c'est l'élément qui nous manque", se réjouit Denis Charvet après le retour d'Anthony Jelonch Invité dans le "Super Moscato Show" ce mardi sur RMC, l'ancien joueur du XV de France Denis Charvet est revenu sur la titularisation d'Anthony Jelonch pour le prochain match des Bleus face à l'Uruguay. Plusieurs mois après sa blessure, le joueur a été promu capitaine à la place d'Antoine Dupont, au repos. "Physiquement, c'est l'élément qui nous manque. C'est le seul qui arrive à faire des différences dans les défenses", s'est réjoui Denis Charvet. "La détermination qu'a ce garçon, c'est assez incroyable parce que, quand je l'ai vu le 21 juillet, dans sa tête, il allait la faire la Coupe du Monde. Il n'y avait aucun doute", a ajouté l'ancien international.

12/09/23 - 20:47 - Louis Bielle-Biarrey va devenir le plus jeune joueur français à participer à la compétition Titulaire lors du prochain match de l'équipe de France face à l'Uruguay, jeudi prochain, Louis Bielle-Biarrey deviendra ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du XV de France à disputer un match de Coupe du monde. Il aura ce jour-là 20 ans et 87 jours. Une sélection à laquelle l'ailier de l'Union Bordeaux Bègles a réagi ce mardi en conférence de presse, comme le rapporte 20 Minutes : "Je l'ai vu sur les réseaux, mais ça ne m'évoque pas grand-chose. Je suis content, mais ça ne nous aidera pas à être champions du monde !" Le record était auparavant détenu par Romain Ntamack.

12/09/23 - 20:01 - Le troisième-ligne britannique Tom Curry suspendu pour les deux prochains matches Tom Curry, troisième-ligne de l'équipe d'Angleterre, sera suspendu pour les deux prochains matches de son équipe après son expulsion samedi soir contre l'Argentine à la suite d'un plaquage dangereux. Comme l'explique L'Equipe, sa sanction officielle est une suspension de trois matches, mais elle sera réduite à deux matches s'il accepte de suivre un programme de sensibilisation organisé par World Rugby. En suivant ce programme, il pourra donc jouer le match de l'Angleterre face aux Samoans le 7 octobre prochain, après avoir manqué les matches contre le Japon et le Chili.

12/09/23 - 19:13 - "Ça fait plaisir de jouer cette première et dernière Coupe du monde", se réjouit Romain Taofifenua Sorti du banc face aux All Blacks lors du match d'ouverture du XV de France, le deuxième ligne du LOU rugby Romain Taofifenua va jouer son premier match de Coupe du monde en tant que titulaire contre l'Uruguay, ce jeudi. Il fêtera aussi en ce jour ses 33 ans, comme le rapporte Le Parisien, qui relaye sa réaction à cette première titularisation : "Mon parcours est en dents de scie, donc ça fait plaisir de jouer cette première et dernière Coupe du monde."