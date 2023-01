Coupe du monde de rugby 2023 : de nouveaux billets disponibles, comment s'en procurer ?

La plateforme officielle de revente de la Coupe du monde de rugby 2023 ouvre officiellement ses portes ce mardi 24 janvier.

[Mis à jour le 24 janvier 2022 à 14h00] Vous n'avez pas pu vous procurer de billet pour la prochaine Coupe du monde de rugby en France ? Les précieux sésames déjà mis en vente sont partis très rapidement, mais rien n'est perdu car la plateforme officielle de revente ouvre officiellement ses portes mardi 24 janvier à 18h sur tickets.rugbyworldcup.com.

Ce site sera le "seul moyen officiel et sécurisé" de revendre les billets achetés lors des précédentes phases de vente comme l'explique le communiqué. Le Président de France 2023 Jacques Rivoal a déclaré : "Après l'incroyable demande pour les billets de la Coupe du Monde de Rugby 2023 lors des phases de vente organisées en 2021 et 2022, nous nous réjouissons de pouvoir offrir aux fans cette plateforme de revente officielle et sécurisée. Nous espérons que ce service supplémentaire, assuré par le Comité d'Organisation France 2023, sera apprécié à la fois par les détenteurs de billets et par les supporters désireux d'obtenir leurs billets officiels, loin du marché noir. À neuf mois du coup d'envoi de notre événement, nous restons déterminés à faire de la Coupe du Monde de Rugby un événement accessible à toutes et tous." Pour rappel, depuis le 12 janvier 2023, les personnes ayant acheté des places lors des précédentes phases de vente en 2021 et 2022 ont la possibilité de proposer leurs billets sur la plateforme de revente officielle à un prix unitaire selon le match et la catégorie. 6 billets maximums par acheteur sont disponibles.

Par ailleurs, détenteur des droits, TF1 a décidé de vendre 28 matchs de ce Mondial à TF1 et M6 durant le mois de janvier 2023. Bonne nouvelle donc, le Mondial sera à suivre dans son intégralité en clair. TF1 "proposera les plus belles affiches de la compétition. La chaîne diffusera "20 matches dont 3 matches de poule de l'équipe de France, les 2 meilleurs quarts de finale dont celui avec la France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale". Le groupe France TV, grâce à cet "accord de sous-licence", diffusera "10 matches dont le match France-Namibie et le groupe M6 proposera les 18 autres rencontres", expose encore TF1. Le Mondial de rugby s'achèvera le 28 octobre.

La Coupe du Monde de rugby a lieu une fois tous les quatre ans. La prochaine édition se déroulera en 2023 du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre.

En 2019, la Coupe du monde avait eu lieu au Japon où l'Afrique du Sud était devenue championne du Monde. En 2023, le Mondial de rugby aura lieu en France.

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Australie - Géorgie (samedi 9 septembre)

Angleterre - Chili (samedi 23 septembre)

Afrique du Sud - Tonga (dimanche 1er octobre)

250 000 billets ont été mis à la vente en septembre 2021 et vendus assez vite. Des packs pour les phases finales ont été proposés le 15 mars 2022 à la Famille 2023 sur le site de la Coupe du monde 2023. À partir du 12 janvier, il sera désormais l'heure de la revente des billets sur la plateforme officielle avant de pouvoir les acquérir à partir du 24 janvier.

Le 26 février 2021, le calendrier complet de la Coupe du monde 2023 a été dévoilé. Le Stade de France est le stade qui accueillera le plus de matchs avec dix rencontres dont le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Voici le calendrier :

Vendredi 8 septembre :

France - Nouvelle-Zélande (21h00)

Samedi 9 septembre :

Italie - Namibie (13h00)

Irlande - Roumanie (15h30)

Australie - Géorgie (18h00)

Angleterre - Argentine (21h00)

Dimanche 10 septembre :

Japon - Chili (13h00)

Afrique du Sud - Ecosse (17h45)

Galles - Fidji (21h00)

Jeudi 14 septembre :

France - Uruguay (21h00)

Vendredi 15 septembre :

Nouvelle-Zélande - Afrique 1 (21h00)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Chili (15h00)

Galles - Portugal (21h00)

Irlande - Tonga (21h00)

Dimanche 17 septembre :

Afrique du Sud - Roumanie (15h00)

Australie - Fidji (21h00)

Angleterre - Japon (21h00)

Mercredi 20 septembre :

Italie - Uruguay (17h45)

Jeudi 21 septembre :

France - Namibie (21h00)

Vendredi 22 septembre :

Argentine - Samoa (17h45)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Portugal (14h00)

Angleterre - Chili (17h45)

Afrique du Sud - Irlande (21h00)

Dimanche 24 septembre :

Ecosse - Tonga (17h45)

Galles - Australie (21h00)

Mercredi 27 septembre :

Uruguay - Namibie (17h45)

Jeudi 28 septembre :

Japon - Samoa (21h00)

Vendredi 29 septembre :

Nouvelle-Zélande - Italie (21h00)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Chili (15h00)

Fidji - Géorgie (17h45)

Ecosse - Roumanie (21h00)

Dimanche 1 octobre :

Australie - Portugal (17h45)

Afrique du Sud - Tonga (21h00)

Jeudi 5 octobre :

Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h00)

Vendredi 6 octobre :

France - Italie (21h00)

Samedi 7 octobre :

Galles - Géorgie (15h00)

Angleterre - Samoa (17h45)

Irlande - Ecosse (21h00)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine (13h00)

Tonga - Roumanie (17h45)

Fidji - Portugal (21h00)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre à 21h)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre à 17h)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre à 17h)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre à 21h)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vendredi 20 octobre à 21h)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre à 21h)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre à 21h)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre à 21h)

La composition des poules avait été déterminée en décembre 2020, à l'issue du tirage au sort, en présence du président de la République Emmanuel Macron, qui n'avait pas porté chance aux Bleus, qui se retrouveront opposés, dès le premier tour aux All Blacks de Nouvelle-Zélande. On sait aussi de manière officielle, depuis ce mois de février 2021 que ce France - All Blacks sera le match d'ouverture de la compétition le vendredi 8 septembre 2023.

En plus de la Nouvelle-Zélande que les Bleus affronteront en match d'ouverture, le XV de France sera également oppose à l'Italie, la Namibie et l'Uruguay. La composition des poules :

Poule A : Nouvelle-Zélande ; Italie ; Uruguay ; France ; Namibie

; Namibie Poule B : Afrique du Sud ; Irlande ; Écosse ; Tonga ; Roumanie.

Poule C : Pays de Galles ; Australie ; Fidji ; Géorgie ; Portugal.

Poule D : Angleterre ; Japon ; Argentine ; Samoa ; Chili

Tenante du titre, l'Afrique du Sud remet son titre en jeu en 2023 lors de la Coupe du monde de rugby en France. La Nouvelle-Zélande et les Sud-Africains font partie des favoris cités pour le prochain Mondial. Du côté des sélections européennes, l'Angleterre et la France, 3e et 4e nation mondiale pourraient venir bousculer les plans des nations de l'hémisphère Sud tout comme l'Irlande qui a vu son ouvreur phare, Jonathan Sexton prolonger jusqu'en 2023 avec la Fédération Irlandaise de Rugby.