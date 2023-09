Le XV de France lance la Coupe du monde de rugby, ce vendredi 8 septembre 2023, en défiant la Nouvelle-Zélande.

21:32 - Un haka inédit des All Blacks Juste avant le début du match d'ouverture de la Coupe du monde, les Néo-Zélandais ont réalisé un haka virulent appelé le "Kapa O Pango". Aaron Smith, le demi de mêlée néo-zélandais, pagaie à la main, a mené ce haka énergique. Les Bleus ont assisté au spectacle sur la ligne de leur quarante mètres.

21:15 - C'est parti pour la Coupe du monde Le Mondial 2023, organisé en France, vient de débuter. Le coup d'envoi du match d'ouverture a été donné avec un affrontement au sommet entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

20:57 - Suivez le match France-Nouvelle-Zélande en direct Le XV de France, officiellement à l'extérieur ce vendredi soir face aux All Blacks, délaissera sa couleur traditionnel, le bleu, pour endosser sa tunique blanche, devant son public de Saint-Denis. Pour suivre le match en direct commenté, cliquez ici.

20:41 - Emmanuel Macron sous les sifflets Après le discours du président de World Rugby à côté du trophée Webb Ellis, le président de la République s'est adressé aux 80 000 spectateurs sous de nombreux sifflets. "Je vous souhaite une magnifique Coupe du monde en France, a-t-il conclu. Je déclare ouverte la 10e Coupe du monde de rugby."

20:34 - "Une magnifique célébration de l'unité du rugby" Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, s'est exprimé à l'issue de la cérémonie d'ouverture. "Bienvenue à la Coupe du monde de rugby", a-t-il lancé. "Il y a 200 ans, notre formidable sport voyait le jour. Il n'existe pas de plus bel endroit au monde que la France pour célébrer cet anniversaire." La Coupe du monde "sera une magnifique célébration de l'unité du rugby", a-t-il poursuivi.

20:09 - La cérémonie d'ouverture est lancée Jean Dujardin a débarqué sur la pelouse du Stade de France, grimé en boulanger avec du pain en forme ovale sur le porte-bagages de son vélo. L'acteur met à l'honneur le patrimoine français en se promenant sur son deux-roues. Il a croisé notamment Vianney et sa guitare.

20:00 - Les Bleus vont-ils défier le Haka ? Ce qu'en disent les joueurs Qui n'a pas en mémoire Frédéric Michalak et Christophe Dominici à la limite du tête contre tête avec Joe Rokocoko et Ali Williams en 2007 ou encore le "V" formé par les "sales gosses" de 2011 ? L'équipe de France va-t-il ainsi à nouveau défier le Haka, ce vendredi soir ? Interrogé sur le sujet, plusieurs joueurs ont indiqué que rien n'avait été décidé. "On n’a rien prévu de spécial pour le haka", a déclaré Maxime Lucu en conférence de presse. François Cros s'est voulu moins catégorique : "Pour le moment il n’y a rien de prévu mais je ne dis pas que rien ne sera décidé d’ici vendredi." Uini Atonio, lui, il y a plusieurs mois, avait assuré déclaré qu'"on ne va pas avancer devant le haka en match de poules." Les Bleus changeront-ils d'avis ?

19:51 - Une cérémonie d'ouverture attendue À 20 heures, la cérémonie d'ouverture sera lancée et orchestrée par Jean Dujardin. Une mise en scène est prévue avec une trentaine d'invités. Le show devrait durer une trentaine de minutes avant de laisser place aux joueurs de l’équipe de France et de la Nouvelle-Zélande pour l’échauffement.

19:19 - Avantage All Blacks avant le match d'ouverture C'est la huitième fois que Français et Néo-Zélandais s'affrontent en Coupe du monde, le match le plus souvent observé dans la compétition. Pour le moment, l'avantage est aux All Blacks : cinq victoires, contre deux pour les Bleus.

18:40 - Des pauses fraîcheurs ce week-end World Rugby indique que des pauses fraîcheurs vont être instaurées tout au long du week-end sur les matchs de la Coupe du monde de rugby. "Les pauses fraîcheur interviendront au milieu des deux mi-temps, lors d'une interruption normale du jeu. Le processus sera géré par l'arbitre", précise la Fédération internationale dans son communiqué.

17:30 - Le rappel des compos entre la France et la Nouvelle-Zélande Voici le rappel des compositions avant le match France - Nouvelle-Zélande avec l'absence de Danty chez les Français et Jordie Barrett chez les Blacks. France : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Wardi.

Nouvelle Zélande : B.Barrett ; Jordan, Ioane, Lienert-Brown, Telea ; (o) Mo'unga, (m) Smith ; Papali'i, Cane (cap), Savea ; S.Barrett , Whitelock ; Laulala, Taylor, de Groot.

17:00 - Itoje : "Le meilleur est à venir" En conférence de presse, le joueur anglais a fait part de son excitation avant le match face aux Argentins. "Ce sont des moments assez rares en carrière. Les meilleurs joueurs ont peut-être trois occasions, et c’est énorme, et on tient absolument à saisir la nôtre. On a le sentiment et la certitude que les choses peuvent changer très rapidement. Le meilleur est à venir."

16:30 - Les matchs à Nantes De belles nations du rugby seront au rendez-vous à Nantes. Irlande - Tonga (samedi 16 septembre)

Argentine - Chili (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)