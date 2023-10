Coupe du monde de rugby 2023 : les compositions d'équipe pour les quarts de finale dévoilées aujourd'hui !

De nombreuses équipes révèlent aujourd'hui leur composition d'équipe pour les quarts de finale. Le XV des Bleus se dessine aussi : Antoine Dupont pourrait être titulaire avec un casque.

10:15 - La compo de l'Irlande est connue Le XV du Trèfle a révélé hier sa composition de départ pour affronter la Nouvelle-Zélande samedi à 21h. Pas de surprise et aucun changement dans le XV de départ, par rapport à celui qui a battu l'Ecosse le week-end dernier (36-14). Les seuls changements sont sur le banc pour remplacer les blessés. Les ailiers James Lowe et Mack Hansen sont bien titulaires alors qu'ils reviennent de blessure. Robbie Henshaw est lui toujours absent. XV de l'Irlande : Keenan - Hansen, Ringrose, Aki, Lowe - Sexton (c), Gibson-Park - Van der Flier, Doris, O'Mahony - Henderson, Beirne - Furlong, Sheehan, Porter

09:30 - Les compos arrivent aujourd'hui ! Après l'Irlande qui a dévoilé hier son XV de départ pour affronter la Nouvelle-Zélande, les autres équipes qui jouent samedi devraient dévoiler leurs compositions dans la journée. La Nouvelle-Zélande ne devrait pas bouleverser son XV de départ pour affronter les Irlandais samedi à 21h. Le Pays de Galles doit pour sa part composer avec de nombreux absents et des joueurs incertains, et il pourrait y avoir des surprises dans l'équipe aligner pour le match contre l'Argentine à 17h. Les Pumas doivent aussi dévoiler leur composition aujourd'hui. Pour connaître les XV de départ officiels de la France et de l'Afrique du Sud, il faudra sans doute attendre demain.

11/10/23 - 23:09 - Pour le Néo-Zélandais Aaron Smith, la meilleure équipe est.. FIN DU DIRECT - En conférence de presse à quelques jours d'Irlande - Nouvelle-Zélande, le All Black Aaron Smith n'y est pas allé par quatre chemins en conférence de presse ce mercredi. Samedi, ce n'est pas un match de quart de final qui attend les Néo-Zélandais, mais "une finale" ! "Tout au long de ma carrière de All Black, j'ai eu des rencontres très difficiles contre l'Irlande", s'est-il ainsi remémoré, évoquant "des hauts et des bas, des victoires et des défaites". "C'est la meilleure équipe du monde et nous sommes vraiment excités par ce défi. J'ai hâte d'y être", a-t-il ajouté.

11/10/23 - 22:05 - Un XV de la Rose "très différent" de celui qui a battu les Samoa dimanche, promet Jamie George "Le week-end dernier, le contenu du match n'a pas été assez bon, c'était médiocre", a d'emblée posé le talonneur anglais Jamie George à quelques jours du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 qui opposera l'Angleterre aux Fidji, évoquant un manque d'énergie criant. "L'équipe d'Angleterre sera très différente dimanche", a-t-il dans la foulée promis à la presse, ajoutant que les Britanniques comptent bien être en demi-finale la semaine prochaine.

11/10/23 - 21:06 - William Servat veut s'inspirer du Portugal William Servat, entraîneur des avants du XV de France, a confié aujourd'hui en conférence de presse que les Bleus pouvaient s'inspirer de l'exploit portugais contre les Fidji dimanche dernier (24-23) : "Le Portugal a montré l'importance du combat dans notre sport. Quand il y a l'état d'esprit on peut faire des choses incroyables dans ce sport. L'Afrique du Sud a une équipe très dense et elle cultive cette particularité avec une énorme physicalité. L'équipe de France avec notre côté latin et notre fierté a des joueurs capables de relever le défi comme on l'a fait à Marseille. Je pense que la rencontre sera d'une intensité assez rare. Vu le dernier match à Marseille, j'espère qu'il y aura assez de monde sur le côté pour les protocoles commotion."

11/10/23 - 20:05 - Le Pays de Galles diminué ? Les Gallois s'inquiètent pour plusieurs cadres de leur XV de départ, à trois jours de leur quart de finale contre l'Argentine, samedi à 17h. L'ouvreur Gareth Anscombe a été touché à l'aine à l'échauffement avant la rencontre contre la Géorgie (42-19), et l’arrière Liam Williams a été touché au genou pendant le match. Jonathan Thomas, adjoint du sélectionneur Warren Gatland, garde son optimisme : "Je ne dis pas qu’ils seront forcément aptes pour le match. Il faudra voir comment la situation évolue au jour le jour, mais la porte n’est pas fermée à l’heure actuelle." Dan Biggar devrait bien être de retour pour sa part.

11/10/23 - 19:01 - Antoine Dupont "à 100% de ses capacités" William Servat, entraîneur chargé des avants, s'est montré particulièrement confiant quant à l'état de santé du capitaine des Bleus ce mercredi. "Il est à 100% de ses capacités et il n'y a aucune raison de chambouler quoi que ce soit", a-t-il lâché. Et William Servat de remarquer qu'Antoine Dupont est encore plus "impliqué" depuis qu'il est revenu. "Il participe de manière très active à tous les entraînements, toutes les vidéos et tout ce qui compose simplement le jeu de l'équipe de France", a-t-il expliqué.

11/10/23 - 18:30 - Le rugby en musique La Philharmonie de Paris va organiser des matches-concerts pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby, les 14 et 15 octobre. Ce week-end, les quatre matches seront retransmis sur un écran géant, et accompagnés en direct par un orchestre symphonique, l'orchestre Elektra. Cet évènement est gratuit et sur réservation, et il se déroulera à la Cité de la Musique dans le 19ème arrondissement de Paris. La Philharmonie de Paris avait déjà expérimenté ce concept lors de l'Euro 2016 de football, qui se déroulait aussi en France.

11/10/23 - 17:00 - Rappel du tableau de la phase finale Les quarts de finale se préparent et auront lieu ce week-end, mais on connaît aussi le tableau complet et donc les affiches possibles en demi-finales. Le vainqueur de France - Afrique du Sud affrontera celui d'Angleterre - Fidji, tandis que le vainqueur d'Irlande - Nouvelle-Zélande retrouvera celui de Pays de Galles - Argentine. Voici le tableau complet :

11/10/23 - 16:15 - Les Portugais accueillis en héros ! Le Portugal a réussi un superbe mondial pour sa deuxième participation, avec un nul face à la Géorgie (18-18) mais surtout une victoire exceptionnelle et inédite en Coupe du Monde contre les Fidji (24-23) lors de leur dernier match. Cet exploit a fait la une de A Bola, le principal quotidien sportif, une première pour un sport très minoritaire au Portugal. Les joueurs portugais ont réussi leur pari car cette performance aidera sans doute beaucoup à développer le rugby dans ce pays. Les "Lobos" ont été d'ailleurs été accueillis en héros à leur retour à Lisbonne hier soir :

11/10/23 - 15:30 - Alldritt sur Dupont : "Il est en pleine capacité" Grégory Alldritt, troisième ligne des Bleus, a expliqué en conférence de presse qu'il n'est pas inquiet pour Antoine Dupont face aux Sud-Africains, réputés pour être durs sur l'homme : "Sa blessure est à la tête. On sait que dans le rugby, si on touche à la tête, c’est carton rouge, donc ils ne feront pas n’importe quoi non plus. Antoine est intelligent et sensé. Il est en pleine capacité. Il a eu le feu vert de son chirurgien et s'il dit qu'il peut jouer c'est qu'il est en pleine capacité."

11/10/23 - 14:45 - Premier vrai test pour Dupont Antoine Dupont est aligné comme titulaire aujourd'hui à l'entraînement, qui doit comporter des contacts et des situations de match. Après l'entraînement d'hier, sans vrai contact, l’entraîneur de l’attaque du XV de France Laurent Labit expliquait le processus de reprise d'Antoine Dupont : "Ce qui nous intéressait pour l’instant était de le reconnecter à l’équipe, que ses partenaires se réhabituent à lui, avec sa façon de jouer qui est différente de celle de Maxime (Lucu). La haute intensité sera mise demain (mercredi). [...] Sur les contacts, le chirurgien a donné son feu vert, donc il considère que tout est en place. On n’a pas besoin de le faire boxer pour savoir s’il peut jouer dimanche."

11/10/23 - 14:00 - Antoine Dupont porte un casque Comme hier lors de l'entraînement à huis-clos, le capitaine des Bleus porte à nouveau un casque aujourd'hui. Il teste ses sensations pour décider s'il souhaite porter ce casque lors du match contre l'Afrique du Sud dimanche.