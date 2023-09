Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi l'arbitrage de pays de Galles - Fidji fait polémique

À l'occasion du Mondial, Linternaute vous fait gagner la tenue complète du XV de France. Pour participer, abonnez vous à la newsletter et validez votre participation sur les réseaux sociaux via notre tweet .

09:07 - Matthew Carley au coeur de la polémique

Si les Fidji n'ont pas démérité et auraient pu s'imposer dans les dernières minutes face aux Gallois, l'arbitrage de la rencontre fait parler. En effet, deux essais ont été refusés en toute fin de match aux Fidjiens soit pour un en-avant, soit faute d'images permettant de confirmer que le joueur avait aplati. Pour pour plusieurs personnes, le choix de nommer un arbitre anglais est également très étrange et les Fidjiens ont été "volés". Mais pour les Fidji, l'heure n'est pas à la polémique, mais plus aux félicitations après un tel match. "Nous avons eu des occasions de revenir au score, mais nous n'avons pas su les concrétiser. Les Gallois ont su résister, grâce à une forte défense. C'est ce qui a fait la différence. Nous sommes passés à côté de la victoire à la dernière seconde mais les garçons ont fait un excellent match, donc je les félicite. On a perdu, mais c'est important d'avoir pris des points de bonus. Ça nous maintient en vie et nous allons nous concentrer sur le prochain match contre l'Australie, que nous devons gagner."