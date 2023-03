Milan - San Remo 2023 : chaîne TV, engagés, favoris... Les infos de la course

Première grande Classique de l'année ce samedi 18 mars avec la Primavera, Milan San Remo.

La saison des Classiques débute ce samedi 18 mars avec la légende course italienne, Milan San Remo. Positionnée juste après Paris Nice et Tirreno Adriatico et avant les classiques flandriennes, la Primavera est toujours très attendue pour les amateurs de cyclisme. Cette année, le plateau s'annonce une nouvelle fois conséquent et alléchant. Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Biniam Girmay ou encore le sprinteur Jasper Philipsen, sont considérés comme les grands favoris de la course. Tom Pidcock est en revanche forfait, victime d'une commotion cérébrale après sa chute sur le Tirreno.

Pour Mathieu van der Poel, l'heure est également aux réponses avec un début de saison très compliqué sur route (il a privilégié les Mondiaux de cross), le Néerlandais en saura plus sur sa condition après la course de samedi. "C'est juste très difficile de faire des choix, mais rien n'est encore perdu. Si ça se passe bien à Milan-San Remo la semaine prochaine, tout le monde dira que c'était la bonne approche. C'est toujours comme ça que ça se passe. L'année dernière, c'était bien sûr à cause du dos, mais si je ne fais pas de cross, j'ai une bonne préparation. Cette année, je ne voulais rater les Championnats du monde à Hoogerheide pour rien au monde, mais si je devais dessiner l'hiver parfait, ce serait sans cyclo-cross".

La liste des engagés

Retrouvez les coureurs engagés dès l'annonce des différentes formations.

Bahrain – Victorious

Alpecin-Deceuninck

Astana Qazaqstan Team

Ag2r Citroën

BORA – hansgrohe

Cofidis

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché Circus Wanty

Jumbo Visma

Movistar Team

Soudal – Quick Step

Team Arkéa Samsic

Team Jayco AlUla

Team DSM

DEGENKOLB John

BITTNER Pavel

DINHAM Matthew

EEKHOFF Nils

MAYRHOFER Marius

STORK Florian

VERMAERKE Kevin

Trek Segafredo

UAE Team Emirates

POGACAR Tadej

COVI Alessandro

FORMOLO Davide

GROSSSCHARTNER Felix

NOVAK Domen

TRENTIN Matteo

ULISSI Diego

Israel – Premier Tech

Lotto Dstny

EOLO-Kometa

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling Team

Q36.5 Pro Cycling Team

La première grande classique de l'année dans le calendrier UCI se déroule le samedi 18 mars 2023.

Le Passo del Turchino fait son retour cette année après deux ans d'absence. Autre changement, le départ traditionnellement donné au Château des Sforza se fera au mythique Maspes-Vigorelli, le vélodrome de Milan. Pour le reste, c'est un parcours classique qui attend les participants avec le traditionnel enchaînement Cipressa / Poggio avant l'arrivée.

Milan-San Remo 2023 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Rendez-vous à partir de 9h30 et ce, jusqu'à 17h30 sur l'ensemble des plateformes Eurosport pour suivre le monument en intégralité.

Considéré comme le meilleur descendeur du monde, Matej Mohoric remporte la plus belle course de sa carrière. Premier coureur français, Anthony Turgis a pris une superbe deuxième place tandis que Van der Poel complète le podium :