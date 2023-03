Gand - Wevelgem 2023 : engagés, parcours, diffusion TV... Les infos

Première classique flandrienne de l'année avec Gand Wevelgem, toutes les infos.

Sommaire Date

Parcours

Engagés

Après Milan San Remo, l'heure est à la première classique flandrienne de l'année avec Gand Wevelgem. En 2022, Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) a été le premier coureur d'origine africaine à remporter une classique. Un an plus tard, le coureur est désormais considéré comme l'un des favoris de ce mois d'avril. "Je ne ressens pas de pression supplémentaire parce que je prendrai le départ de Gand-Wevelgem avec le dossard numéro 1. Je veux toujours faire de mon mieux. L'année dernière a été très spéciale, mais dimanche ce sera une nouvelle édition. C'est dommage que la météo annoncée ne soit pas très bonne. Je préfère rouler par beau temps. Bien sûr, nous sommes en Belgique et il y a parfois de la pluie et du vent" a-t-il expliqué pour RTL Info.

Jasper Philipsen ou encore Arnaud De Lie font également de la Classique l'un de leurs objectifs de la saison. J'espère pouvoir décrocher de bons résultats sur des courses un peu plus relevées que l'année dernière, comme par exemple sur un Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou un Gand-Wevelgem (...) Je parle beaucoup de Kuurne, mais Gand-Wevelgem me fait vraiment rêver car c'est une course World Tour. Pour l'instant c'est vraiment la course qui me motive à aller m'entraîner pour arriver au top ce jour-là" a-t-il expliqué en début d'année."

À quelle date se déroule Gand-Wevelgem ?

C'est l'une des plus grandes classiques du début d'année, Gand-Wevelgem 2023 se déroule dimanche 26 mars.

Quel est le parcours de Gand-Wevelgem ?

La classique belge qui débutait à Deinze près de Gent depuis des années part désormais de la Grote Markt à Ypres. Toutes les montées pavées, y compris le Mont Kemmel et les sections de chemin de terre, appelées " plugstreets " seront toujours au rendez-vous.

Qui sont les engagés ?

Voici la liste de toutes les équipes et les coureurs engagés pour Gand Wevelgem.