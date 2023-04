Amstel Gold Race 2023 : engagés, parcours, chaîne TV... Les infos

Michal Kwiatkowski, vainqueur l'année dernière devant Benoît Cosnefroy, remet son titre en jeu sur l'Amstel Gold Race ce dimanche 16 avril.

Coup d'envoi du triptyque des Ardenaises ce dimanches 16 avril avec l'Amstel Gold Race. Pour cette course, Tadej Pogacar, vainqueur du Tour des Flandres, sera bien au départ avec son équipe UAE Emirates. Le printemps a déjà été un grand succès pour nous mais nous avons hâte de venir sur les classiques ardennaises et de remporter un gros résultat, à commencer par Amstel", explique Pogacar sur le site de son équipe. "C'est une course que je n'ai faite qu'une seule fois, mais je sais que c'est un parcours long et dur avec beaucoup de montées, donc nous devons être prêts pour une course difficile."

Parmi les autres favoris, on suivre le vainqueur de l'année dernière Michal Kwiatkowski ou encore Tom Pidcock, en difficulté depuis le début de la saison. Chez les Français, on suivra la performance de Benoit Cosnefroy, deuxième l'année dernière et qui espère réaliser la même course. En revanche, cette course se fera sans Julian Alaphilippe, blessé au genou depuis sa chute sur le Tour des Flandres, mais également Remco Evenepoel, le champion du monde préférant laisser de côté cette course.

Quel est le parcours de l'Amstel Gold Race ?

Le départ sera donné de Maastricht ce dimanche 16 avril. Principalement disputée aux Pays-Bas, la première classique du triptyque ardennais reste concentré autour de Valkenburg (Berg en Terblijt plus exactement), où sera jugée l'arrivée après 253,6 kilomètres de course et pas moins de 33 monts répertoriés à gravir. La dernière montée pour la bataille finale aura lieu dans les 20 derniers kilomètres avec une boucle et deux difficultés : le Geulhemmerberg (1,0 km à 5,9%) et le Bemelerberg (0,7 km à 5,9%) à 5 kilomètres de l'arrivée. Les difficultés :

Maasberg (0,3 km à 5,5%, km 12,4) Adsteeg (0,6 km à 4,6%, km 31,5) Bergseweg (0,8 km à 5,8%, km 46,8) Korenweg (0,5 km à 5,3%, km 49,6) Nijswillerweg (km 57) Rijksweg (km 67 Wolfsberg (0,3 km à 7,7%, km 84,7) Loorberg (1,2 km à 5,7%, km 88,8) Schweibergerweg (2,5 km à 4,6%, km 101,8) Camerig (3,9 km à 4,3%, km 109,5) Drielandenpunt (2,1 km à 5,6%, km 118,8) Gemmenich (0,8 km à 6,0%, km 123,2) Vijlenerbos (1,5 km à 5,5%, km 127,8) Eperheide (2,1 km à 4,7%, km 135,9) Gulperbergweg (0,6 km à 8,7%, km 144,3) Plettenberg (0,6 km à 4,5%, km 148,5) Eyserweg (1,7 km à 5,0%, km 151,3) St Remigiusstraa (1,0 km à 6,7%, km 155,1) Vrakelberg (0,4 km à 9,5%, km 160,0) Sibbergrubbe (1,6 km à 4,1%, km 169,1) Cauberg (0,6 km à 8,3%, km 172,4) Geulhemmerberg (1,0 km à 5,8%, km 177,3) Keederberg (km 184) Bemelerberg (0,7 km à 5,7%, km 187,6) Loorberg (1,2 km à 5,6%, km 203,3) Gulperbergweg (1,0 km à 5,2%, km 210,2) Kruisberg (0,6 km à 8,5%, km 214,6) Eyserbosweg (0,9 km à 9,3%, km 216,8) Fromberg (0,7 km à 4,5%, km 220,9) Keutenberg (1,1 km à 6,8%, km 225,1) Cauberg (0,6 km à 8,3%, km 235,0) Geulhemmerberg (1,0 km à 5,9%, km 239,8) Bemelerberg (0,7 km à 5,9%, km 246,5)

Voici la liste des coureurs engagés grâce au site FirstCycling.

Sur quelle chaine suivre la course ?

La course sera à suivre sur Eurosport 2 ce dimanche 16 avril, à partir de 15h30, mais aussi sur l'application Eurosport/CGN à partir de 14h30. La course sera également à suivre sur France 3 à partir de 15h15.