"France aux Jeux olympiques : 5 médailles, 1 en or, les résultats"

BLEUS JO. Journée prolifique ce mardi 8 février pour l'équipe de France olympique avec deux nouvelles médailles dont l'or pour Quentin Fillon Maillet.

Une belle moisson ce mardi 8 février pour l'équipe de France olympique avec deux nouvelles médailles qui s'ajoutent aux trois déjà acquises depuis le début des Jeux olympiques d'hiver. Tout d'abord, c'est Tess Ledeux qui a pris une belle médaille d'argent lors de la finale du Big Air dans ces JO 2022. Un titre de vice championne olympique qui laisse quand même un gout amer puisque la Française est passée à 0,75 pt de la médaille d'or. "Mon objectif, c'était d'avoir une médaille. C'est sûr que si c'était en or, ce serait encore plus dingue. Mais une médaille olympique, on me l'enlèvera jamais. C'est incroyable. Aujourd'hui (mardi), j'ai skié à 100 %, j'aurais pas pu faire mieux honnêtement. Il y a eu meilleure, et c'est comme ça. Franchement, je peux pas me plaindre d'une médaille olympique" a analysé Tess Ledeux après la finale.

La première médaille d'or pour la France est finalement intervenue dans la matinée ce mardi avec Quentin Fillon Maillet, sacré champion olympique de l'individuel. Malgré un 18/20, le Français a eu un temps de ski impressionnant pour triompher. "C'est beaucoup d'émotions et de plaisir. C'est juste dingue. J'avais beaucoup de confiance lors de l'échauffement mais de là à confirmer en course. Avec deux fautes au tir, je n'imaginais pas pouvoir jouer la victoire. Sauf qu'avec un peu de chance et beaucoup d'envie, cela fait de belles choses. Mais finalement avec peu d'informations sur la piste et mon dossard 11, j'ai donné le meilleur de moi-même sur toute la course. Et avec surprise, c'est une victoire. J'ai fait un temps de ski exceptionnel. C'est juste parfait. Le petit garçon qui rêvait d'être champion olympique, il a réalisé son rêve. C'est quelque chose de très fort. Et c'est aussi une revanche sur mes Jeux il y a quatre ans qui avaient été compliqués" a analysé le Français au Figaro.

Le tableau des médailles des Bleus

Du 4 au 20 février, l'équipe de France va tenter de faire mieux que 15 médailles et battre son record dans des Jeux olympiques d'hiver. Le tableau des médailles des Français.

Quels sont les Français à suivre pour les JO 2022 ?

Il y en a plusieurs qui peuvent ramener une médaille d'or pour la France. Malgré l'absence de Martin Fourcade qui a pris sa retraite, le biathlon pourrait ramener une jolie moisson de médailles avec Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet ou encore Simon Desthieux chez les hommes, mais aussi Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon chez les filles. En ski alpin, des chances de titre, il y en a beaucoup ! Tout d'abord, Alexis Pinturault. Vainqueur de la Coupe du monde de ski, le Français vise un titre olympique. Mathieu Faivre, Tessa Worley ou encore Clément Noël sont également en piste pour un titre olympique. Parmi les autres chances, Perrine Laffont est la grande favorite en ski de bosses alors qu'on scrutera également les performances de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis en patinage.