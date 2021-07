JO 2021 Handball : calendrier, résultats, matchs de l'équipe de France... Les infos

JO 2021 HAND. Médaillés d'argent à Rio, les Bleus veulent récupérer leur titre olympique, obtenu en 2008 et 2012, à l'issue d'une compétition très dense s'étalant durant toute la quinzaine des JO. Les Bleues voudront elles surfer sur leur titre de vice-championne d'Europe. Diffusion, calendrier des matchs... Toutes les infos.

L'équipe de France de handball sera-t-elle de retour au sommet de la hiérarchie mondiale à l'occasion des JO 2020 à Tokyo ? Après ses médailles d'or à Pékin puis à Londres, c'est une équipe de France en fin de cycle qui avait terminé vice-championne olympique à Rio en 2016, battu par les Danois et sa star Mikkel Hansen. Après un championnat d'Europe très délicat (la France a été éliminée dès le 1er tour) et un Mondial encourageant (4e), les Bleus sont à nouveau des prétendants au titre pour cette olympiade. Emmenée par son entraîneur Guillaume Gilles et un Nikola Karabatic de retour après sa grave blessure au genou, la France vise une médaille.

Du côté des femmes, la dynamique est différente. Vice championne olympique en 2016 à Rio, les Bleues restent sur un titre de vice championne d'Europe en 2020 et sont l'une des nations favorites.

Contrairement à la plupart des disciplines olympiques, la compétition de handball, l'un des temps forts des JO, se dispute tout au long de la quinzaine avec le premier match le 24 juillet et la finale le 7 août 2021.

L'équipe de France masculine débutera son tournoi olympique dès le samedi 24 juillet 2021 à 4h du matin. Voici le calendrier des matchs :

Tour préliminaire hommes :

France-Argentine le samedi 24 juillet

France-Brésil le lundi 26 juillet

France-Allemagne le mercredi 28 juillet

France-Espagne le vendredi 30 juillet

France-Norvège le lundi 1er août

Contrairement aux hommes, le tournoi débuter le dimanche 25 juillet pour les femmes, voici le calendrier complet :

Tour préliminaire femmes :

France – Hongrie le dimanche 25 juillet

France – Espagne le mardi 27 juillet

France – Suède le jeudi 29 juillet

France – Comité olympique russe le samedi 31 juillet

France – Brésil le lundi 2 août

Amateurs de hand au sens large, voici l'intégralité des rencontres à suivre pour les Jeux Olympiques 2020 pour la compétition des hommes :

Décalage horaire oblige avec le Japon, les matchs de l'équipe de France de handball masculine sont très souvent diffusés la nuit ou très tôt le matin, à l'exception de France - Allemagne, prévu à 14h30. Chez les femmes, la majorité des rencontres sont diffusées en début d'après-midi. France 4 diffuse la compétition avec Eurosport. Retrouvez les infos de diffusion ici. Les horaires :

Hommes

France-Argentine le samedi 24 juillet à 4h

France-Brésil le lundi 26 juillet à 2h

France-Allemagne le mercredi 28 juillet à 14h30

France-Espagne le vendredi 30 juillet à 7h15

France-Norvège le lundi 1er août à 9h15

Femmes

France – Hongrie le dimanche 25 juillet à 14h30

France – Espagne le mardi 27 juillet à 14h30

France – Suède le jeudi 29 juillet à 14h30

France – Comité olympique russe le samedi 31 juillet à 7h15

France – Brésil le lundi 2 août à 4h

Incertain à cause de sa grave blessure au genou il y a quelques mois, Nikola Karabatic fait bien parti de la liste des 15 pour les JO 2020 à Tokyo, voici l'ensemble des joueurs retenus par Guillaume Gilles :

Gardiens : Yann Genty (Paris SG HB) – Vincent Gérard (Paris SG HB)

: Yann Genty (Paris SG HB) – Vincent Gérard (Paris SG HB) Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier HB) – Michaël Guigou (Usam Nîmes Gard) (c)

: Hugo Descat (Montpellier HB) – Michaël Guigou (Usam Nîmes Gard) (c) Arrières gauches : Nikola Karabatic (Paris SG HB) – Timothey N'Guessan (FC Barcelone)

: Nikola Karabatic (Paris SG HB) Timothey N'Guessan (FC Barcelone) Demi-centres : Kentin Mahé (Veszprem) – Nedim Remili (Paris SG)

Kentin Mahé (Veszprem) – Nedim Remili (Paris SG) Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone) – Luka Karabatic (Paris SG HB) – Nicolas Tournat (Kielce)

: Ludovic Fabregas (FC Barcelone) – Luka Karabatic (Paris SG HB) – Nicolas Tournat (Kielce) Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone) – Melvyn Richardson (Montpellier HB)

: Dika Mem (FC Barcelone) – Melvyn Richardson (Montpellier HB) Ailiers droits : Luc Abalo (Elverum HB) – Valentin Porte (Montpellier HB)

: Luc Abalo (Elverum HB) – Valentin Porte (Montpellier HB) Les 2 remplaçants présents au Japon : Rémi Desbonnet (Usam Nîmes Gard) – Romain Lagarde (Pays d'Aix Université Club)

Joueuses équipe de France féminine handball

Gardiennes : Amandine Leynaud (Györ), Cléopatre Darleux (Brest)

: Amandine Leynaud (Györ), Cléopatre Darleux (Brest) Ailières droites : Pauline Coatanea (Brest), Blandine Dancette

: Pauline Coatanea (Brest), Blandine Dancette Arrières droites : Laura Flippes (Paris) et Alexandra Lacrabère (Chambray)

: Laura Flippes (Paris) et Alexandra Lacrabère (Chambray) Demi-centre : Grace Zaadi (Rostov), Meline Nocandy (Metz), Allison Pineau (Ljubjana)

: Grace Zaadi (Rostov), Meline Nocandy (Metz), Allison Pineau (Ljubjana) Arrières gauches : Estelle Nze Minko (Györ), Kalidiatou Niakaté (Brest)

: Estelle Nze Minko (Györ), Kalidiatou Niakaté (Brest) Ailières gauches : Coralie Lassource (Brest), Chloé Valentini (Metz)

: Coralie Lassource (Brest), Chloé Valentini (Metz) Pivots : Béatrice Edwige (Györ), Pauletta Foppa (Brest)

: Béatrice Edwige (Györ), Pauletta Foppa (Brest) Remplaçantes : Catherine Gabriel (Paris), Océane Sercien-Ugolin (Ljubjana)

Comme le veut la tradition, il y a 12 pays au départ de la compétition, tous répartis en deux poules de six. À l'issue du tour préliminaire, huit nations obtiendront leur billet pour les quarts de finale et les quatre autres seront éliminées. Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le tableau final, disputé à élimination directe, et seront répartis en fonction de leur classement. Voici les groupes pour les hommes :

Groupe A

Norvège

France

Allemagne

Brésil

Espagne

Argentine

Groupe B

Danemark

Suède

Portugal

Japon

Égypte

Bahreïn

Voici les groupes pour les femmes :

Groupe A

Pays-Bas

Monténégro

Norvège

Japon

Corée du Sud

Angola

Groupe B

Espagne

Comité olympique russe

Hongrie

Suède

France

Brésil

Quels sont les résultats ?

Suivez sur cette page durant toute la compétition, l'ensemble des résultats de la compétition de hand pour le tournoi féminin et masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2021.