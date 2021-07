JO 2021 Judo : dates, catégories, combats de Teddy Riner... Toutes les infos

JUDO JO TOKYO. Comme lors des récentes olympiades, le judo devrait amener de nombreuses médailles à l'équipe de France olympique, emmenée notamment par Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou.

Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou... La France compte sur ses multiples champions du monde pour obtenir les premières médailles d'or de ces Jeux Olympiques 2021 à Tokyo. En quête d'un troisième sacre olympique après Londres et Rio et surtout en lice pour devenir le judoka le plus médaillé des JO (il a également obtenu une médaille de bronze à Pékin), Teddy Riner a rendez-vous avec l'histoire dans le pays du judo.

Chez les femmes, Clarisse Agbegnenou, porte-drapeau de la délégation tricolore en compagnie du gymnaste Samir Aït Saïd, vise un premier titre olympique après sa médaille d'argent à Rio. Cinq fois championne du monde, la judokate est incontestablement la grande favorite da la catégorie des -63 kg.

Au total pour cette olympiade, il y 15 épreuves, sept masculines, sept féminines et une épreuve par équipes mixtes pour la première fois cette année aux JO.

Hommes : -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.

Femmes : -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg.

Par équipes mixtes : Hommes -73 kg, -90 kg et +90 kg ; Femmes -57 kg, -70 kg et +70 kg.

Chez les femmes : Shirine Boukli (-48kg), Amandine Buchard (-52kg), Sarah-Léonie Cysique (-57kg), Clarise Agbegnenou (-63kg), Margaux Pinot (-70kg), Madeleine Malonga (-78 kg), Romane Dicko (+78kg)

Chez les hommes : Luka Mkheidze (-60kg), Kilian Le Blouch (-66kg), Guillaume Chaine (-73kg), Axel Clerget (-90kg), Alexandre Iddir (-100kg), Teddy Riner (+100kg).

Double champion olympique, Teddy Riner compte bien marquer l'histoire de sa discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Pour voir les premiers tours de la catégorie des plus de 100kg, il faudra se lever tôt puisque la compétition débute à 4h du matin vendredi 30 juillet alors que les finales sont programmées aux alentours de 10h du matin.

Médaillée d'argent à Rio, Clarisse Agbegnenou est l'une des grandes chances de médailles pour la délégation française dans ces JO de Tokyo 2021. Pour suivre la Française, il faudra se lever à 4h du matin le mardi 27 juillet pour les premiers tours de la catégorie des moins de 63kg. Pour les finales, ce sera à partir de 10h du matin.

Le judo est le premier temps fort des Jeux Olympiques 2021 et se déroule durant la première semaine, du 24 au 31 juillet de 4h du matin pour les tours éliminatoires et 10h pour les finales. Voici le calendrier complet des compétitions

Samedi 24 juillet :

Judo (F) : finale -48 kg à partir de 10h00

Judo (H) : finale -60 kg à partir de 10h00

Dimanche 25 juillet :

Judo (F) : finale -52 kg, à partir de 10h00

Judo (H) : finale -66 kg, à partir de 10h00

Lundi 26 juillet :

Judo (F) : finale -57 kg, à partir de 10h00

Judo (H) : finale -73 kg, à partir de 10h00

Mardi 27 juillet :

Judo (F) : finale -63 kg, à partir de 10h00 (tours éliminatoires à partir de 4h du matin)

Mercredi 28 juillet :

Judo (F): finale -70kg à partir de 10h00

Judo (H): finale -90kg à partir de 10h00

Jeudi 29 juillet :

Judo (F) : finale -78 kg à partir de 10h00

Judo (H) : finale -100 kg à partir de 10h00 (tours éliminatoires à partir de 4h du matin)

Vendredi 30 juillet :

Judo (F) : finale +78kg à partir de 10h00

Judo (H) : finale +100 kg à partir de 10h00

Samedi 31 juillet :

Judo (par équipes) : finale à partir de 10h00

Dimanche 1er aout :

Judo équipe mixte : finale à partir de 10h00