Tableau des médailles (JO 2021) : le judo au secours de la France, le classement des pays

MEDAILLE JO. La journée a été difficile pour l'équipe de France, ce vendredi 30 juillet 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, mais les judokas Teddy Riner et Romane Dicko ont finalement sauvé l'honneur en remportant deux médailles de bronze. Découvrez le classement complet des nations

[Mis à jour le 30 juillet 2021 à 11h43] La moisson de médailles promettait d'être fructueuse ce vendredi dans ces JO 2021 de Tokyo mais la France est longtemps passée de désillusion en désillusion. Plusieurs athlètes tricolores ont ainsi raté le coche, à l'image de Joris Daudet et Sylvain André qui ont manqué le podium qui leur semblait promis en BMX ou encore l'équipe masculine d'épée, emmenée par le champion olympique Romain Cannone, qui a chuté en quart de finale. Mais la principale déception est venue de Teddy Riner, battu en quart de finale des +100 kg en judo, avant de trouver les ressources pour décrocher la médaille de bronze. Toujours en judo, Romane Dicko, battu en demi-finale de la catégorie des +78 kg, a elle aussi obtenu la troisième place. Les Bleus en sont donc à 13 podiums ce qui les situent au 9e rang au tableau des médailles. A noter également qu'une douzième médaille est par ailleurs déjà acquise puisque la planchiste Charline Picon est assurée d'obtenir au pire la troisième place avant la fin du concours de voile, qui se terminera samedi et qui déterminera la couleur du métal de la breloque glanée par la Française.

Rappelons que jeudi, les Bleus avaient gonflé leur total avec trois médailles d'argent, grâce l'équipe de fleuret féminin, battue en finale par la Russie, à la judoka Madeline Malonga, dominée en finale de la catégorie des -78 kg par la Japonaise Shori Hamada, sur immobilisation, et au tandem composé de Claire Bové et Laura Tarantola, en aviron (deux de couple poids légers). Mercredi, le deux de couple hommes en aviron Boucheron et Androdias avait remporté la médaille d'or, la troisième pour la France). Mardi, les Bleus avaient pu compter sur la médaille de bronze d'Althéa Laurin en taekwondo (+67 kg), et sur le titre décroché par Clarisse Agbégnénou en judo (-63 kg). Romain Cannone avait apporté la première médaille d'or à l'épée dimanche. Avant lui, Luka Mkheidze avait remporté le bronze en judo en -60 kg et Amandine Buchard l'argent chez les femmes dans la catégorie des -52 kg. Lundi, un autre judokate, Sarah-Léonie Cysique, avait remporté la médaille d'argent chez les -57kg et Manon Brunet avait décroché la médaille de bronze au sabre (escrime).

Voici le tableau complet des médailles ce ces JO 2021. Le classement se joue sur le nombre de médailles d'or. Pour départager deux délégations à égalité, le total des médailles est pris en compte (voir les deux dernières colonnes). Ce tableau des médailles sera mis à jour très régulièrement tout au long de la compétition.

L'objectif de l'équipe de France pour ces JO 2021 de Tokyo est de faire au moins aussi bien que lors des JO de Rio. Ce sont donc 42 médailles minimum que la team France devra ramener du Japon. A Brésil, la récolte avait rapporté aux Bleus 10 médailles d'or, 18 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. La France avait alors réussi à faire un tout petit peu mieux qu'à Pékin quatre ans auparavant (41 médailles olympiques). Voici la liste des médailles françaises dans les JO de Tokyo :

Le classement des médailles pour les Jeux olympiques est traditionnellement basé sur les médailles d'or. Pour les JO d'été, si on s'en tient au palmarès historique jusqu'aux JO de 2016 à Rio, ce sont les Etats-Unis qui ont obtenu le plus de médailles dorées avec 1023 médailles d'or. Les USA peuvent aussi s'enorgueillir de 796 médailles d'argent et 707 médailles de bronze pour un total de 2526 ronds de métal. Suit l'Union soviétique (hors Russie contemporaine) avec 395 médailles d'or, 319 médailles d'argent et 296 médailles de bronze, l'Allemagne (hors ancienne Allemagne de l'Est) avec 275 médailles d'or, 315 d'argent et 347 de bronze, la Grande Bretagne avec 263 médailles d'or, 295 d'argent et 293 de bronze. La Chine est récemment entrée dans les cinq plus grandes nations mondiales des JO avec 224 médailles d'or, 167 médailles d'argent et 155 médailles de bronze.

La France arrive en sixième position avec 213 médailles d'or, 243 médailles d'argent et 264 médailles de bronze. Pour les JO d'hiver, c'est la Norvège qui est cette fois en tête du palmarès avec 132 médailles d'or, 125 médailles d'argent et 111 médailles de bronze. Si on combine JO d'été et JO d'hiver enfin, les Etats-Unis confirment leur hégémonie avec 1128 médailles d'or au total, 908 d'argent et 795 de bronze, soit 2831 médailles au total.