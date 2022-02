"Tableau des médailles JO 2022 : 5e médaille d'or, la France 10e"

MEDAILLE JO. Malgré une toute nouvelle médaille d'or pour la délégation française avec Justine Braisaz-Bouchet, la France reste à la 10e place du tableau.

[Mis à jour le 18 février à 08h48] La 14e médaille pour la France et du plus beau métal ! Grâce à Justine Braisaz-Bouchet, sacrée sur la mass start femmes dans ces JO 2022, la France en est désormais à 14 médailles avec 5 médailles d'or. C'est également la 7e médaille pour le biathlon français, la 3e en or. Au tableau des médailles, malgré ce nouveau titre, l'équipe de France reste à la 10e place, juste derrière le comité olympique russe qui a plus de médailles d'argent que nos Tricolores. Il reste encore quelques chances de médailles pour dépasser le record et remonter dans la hiérarchie.

Le tableau des médailles des JO 2022

Encore du changement dans le tableau des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver. La Norvège, favorite pour terminer première de ce classement, est de nouveau en tête du tableau alors que la France réintègre le top 10.

Les Bleus espèrent obtenir plus de 15 médailles dans ces JO d'hiver de Pékin et battre le record de Sotchi et Pyeongchang. Avec 14 médailles au compteur dont 5 médailles d'or, les Bleus sont dans un bon rythme et peuvent battre le record des deux dernières olympiades.

Pour rappel, avant les JO, Gracenote avait pronostiqué 17 médailles pour l'équipe de France, le décompte :

Médailles d'or

Alexis Pinturault en combiné

Mathieu Faivre en Géant

Clément Noël en slalom

Perrine Laffont en ski de bosses

Médailles d'argent

Benjamin Cavet en ski de bosses

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médailles de bronze