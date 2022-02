"DIRECT. JO 2022 : Kevin Rolland en finale du ski acrobatique, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Pour son entrée en lice, le porte drapeau des Bleus dans ces JO 2022 s'est qualifié pour la finale du ski acrobatique. Pas de miracle en combiné alpin pour Romane Miradoli et Laura Gauché ce jeudi 17 févier.

08:56 - Shiffrin, triste première Mikaela Shiffrin devait être la grande star des JO 2022, celle qui brillerait à chaque course avec un formidable pari de récolter une médaille dans chacune des 5 épreuves de l'alpin. Contre toute attente, l'Américaine est passée au travers, ne terminant aucune des trois épreuves techniques qu'elle a disputées en Chine. Une incongruité pour la meilleure slalomeuse de l'histoire, à nouveau partie à la faute ce jeudi 17 février dans le slalom du combiné, enterrant ses derniers espoirs de podium. Jamais la skieuse de Vail n'était repartie d'un grand championnat sans la moindre médaille. Pire, depuis son éclosion en 2013 et son sacre en slalom, elle avait toujours rapporté de l'or. Charge à elle de se reconcentrer pour éviter un hiver blanc. Malgré ces difficultés à Pékin, elle demeure en tête de la Coupe du monde et peut remporter son quatrième Gros Globe de cristal. Une belle consolation.

08:54 - La chute de Shiffrin ???? Le cauchemar continue pour Mikaela Shiffrin à Pékin ! L'Américaine part à la faute sur le slalom du combiné et dit adieu à sa dernière chance de médaille individuelle en Chine #ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/WhKapwA827 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2022

08:45 - Kevin Rolland : "J'ai gagné ma médaille" "Je suis sur une autre planète. la confiance est moins importante qu'avant, les qualifications plus compliquées mais je suis dedans. J'ai réussi à poser mes deux runs. C'est incroyable, je suis en finale des Jeux olympiques. C'était déjà un pari gagné d'être ici, d'être porte-drapeau, représenter le pays, de faire bien. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire bien en finale. J'ai gagné ma médaille déjà. Maintenant je suis heureux, je vais jouer. La finale ce n'est plus pareil, on peut rider différemment", s'est ému Kevin Rolland. En 2019, il avait été victime d'une très lourde chute lors d'une tentative de record du monde, retombant lourdement sur le pipe, ce qui avait occasionné de multiples fractures.

08:33 - Naeslund enfin en or Ce devait être un moment de joie pour Sandra Naeslund, double championne du monde, enfin sacrée sur la plus grande scène du monde. Mais la Suédoise de 25 ans a eu l'or amer. Pas que sa course n'ait pas été une réussite car elle a dominé les débats sur la piste mais la faute aux commissaires qui ont longtemps tergiversé en revoyant les images pour estimer si la Suissesse Fanny Smith avait ou non commis une faute répréhensible durant la finale. Après de longues minutes d'attente, debout dans l'aire d'arrivée, les quatre finalistes voyaient la décision tombée et le déclassement de Smith, provoquant la consternation et l'incompréhension. La conclusion assez malheureuse qui ternit la joie de la Suédoise mais aussi de la Canadienne Marielle Thompson, deuxième et pas sûre de vraiment savoir quoi faire de son drapeau, e plus encore de l'Allemande Daniela Maier qui récupère la médaille de bronze. Sandra Naeslund wins the #Gold medal in women’s ski cross big for Sweden as she dominates the #FreestyleSkiing event!



This is Sweden’s first ever medal in women’s freestyle skiing!#Beijing2022 pic.twitter.com/yKuuM5HkqS — Olympics (@Olympics) February 17, 2022

08:30 - La Suisse dans l'histoire Ces JO 2022 sont ceux de la Suisse en ski alpin. Jamais une nation n'avait autant dominé une édition olympique que les skieurs helvètes qui rapporteront de Pékin au minimum 5 médailles d'or (en attendant peut-être l'épreuve par équipes). Cet exploit colossal se double d'une densité énorme puisque tous ces titres ont été glanés par des personnes différentes : Lara Gut-Berhami en Super G, Corinne Suter en descente, Michelle Gisin, ce jeudi 17 février en combiné, Beat Feuz en descente et Marco Odermatt en géant. Avant cette mainmise suisse, deux autres nations avaient réalisé des razzia aux JO, raflant quatre titres : la France en 1968 (Jean-Claude Killy en descente, géant et slalom et Marielle Goitschel en slalom) et l'Autriche en 2006 (Benjamin Raich en géant et slalom et Michaela Dorfmeister en descente et super G).

07:59 - Gisin étend son règne et celui de la Suisse Michelle Gisin apprécie le goût de l'or et elle n'a pas laissé passer sa chance de croquer à nouveau dans le plus précieux des métal aux JO 2022. Sous la neige fine qui tombait sur la piste de Yanqing, la Suissesse a transpercé le brouillard pour découper la manche de slalom et livrer une démonstration conjuguant précision des appuis et vitesse de skis. Virevoltante, elle a relégué sa compatriote et première dauphine Wendy Holdener, pourtant une spécialiste du slalom, à plus d'une seconde (+1''05). Cette dernière fondait en larmes de voir le titre lui échapper, frustrée d'échouer à nouveau dans sa quête. De son côté, Michelle Gisin, 28 ans elle aussi, réussit le doublé après son sacre à Pyeongchang où elle avait devancé Mikaela Shiffrin et...Holdener. La native de Samedan apporte à la Suisse sa 5ème médaille d'or en ski alpin à Pékin. La razzia helvétique pourrait se poursuivre samedi avec l'épreuve par équipes dont la Suisse est tenante du titre. Michelle Gisin of Switzerland wins #Gold in the women's #AlpineSkiing combined slalom.



Congratulations on her second #Gold medal in this event! And 2nd medal at #Beijing2022. pic.twitter.com/ZLdYPWMp4h — Olympics (@Olympics) February 17, 2022

07:56 - Jade Grillet-Aubert : "Je suis tellement déçue" "J'ai essayé de jouer jusqu'en bas et de saisir ma chance mais ce n'est pas passé. Je suis tellement déçue. j'avais vraiment à coeur de faire quelque chose de bien", a réagi Jade Grillet-Aubert, éliminée en quart de finale du skicross.

07:55 - La mass start reportée Initialement prévue samedi matin, la mass start dames de biathlon a été reportée à vendredi en raison des prévisions climatiques annonçant une baisse brutale des températures et beaucoup de vent ce week-end. Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon et les autres biathlètes en découdront à partir de 8h (heure française), soit deux heures avant les hommes où Quentin Fillon Maillet tentera de décrocher une 6ème médaille en 6 courses dans ces JO 2022. Un exploit unique. ???? Information biathlon - En raison des basses températures attendues et du vent plus fort samedi, le départ de la mass start féminine est reporté.



▪️ Mass start féminine : vendredi 18 février à 8h (????????)

▪️ Mass start masculine : vendredi 18 février à 10h (????????) — Equipe France (@EquipeFRA) February 17, 2022

07:45 - C'est terminé pour Jade Grillet-Aubert Les JO 2022 de Jade Grillet-Aubert sont d'ores et déjà terminés. La skieuse d'Evian-les-Bains (24 ans) n'aura franchi qu'un tour dans l'épreuve de skicross. Seizième de la manche de placement, elle a payé un départ trop timide et a passé l'ensemble de son quart de finale en dernière position. Quatrième et dernière sur la ligne d'arrivée, elle est éliminée d'une compétition qu'elle était la seule Française à disputer après le forfait d'Alizée Baron. ???????? Après une 2e place en huitièmes, Jade Grillet-Aubert s'arrête en quart de finale du ski cross. Malgré un très bon départ, la Française passe la ligne d'arrivée en 4e position.#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/BFxQfItlAn — Equipe France (@EquipeFRA) February 17, 2022

07:33 - Kevin Rolland en finale Gravement blessé suite à une chute et une réception brutale sur le pipe, Kevin Rolland est de retour en finale. Le porte drapeau de la délégation française aux JO 2022 a assuré ces deux runs de qualifications, ce jeudi 17 février, et réussi son premier pari à savoir faire parti des 12 meilleurs skieurs et disputer la finale du ski acrobatique halfpipe. Si la médaille semble hors de portée, le bronzé de Sochi a déjà réussi ses Jeux olympiques.

07:25 - Les larmes de Holdener L'image aurait pu être belle avec deux Suissesses en tête dans l'aire d'arrivée mais Wendy Holdener n'a pu retenir ses larmes. A 28 ans, la médaillée de bronze du slalom venait de voir Michelle Gisin lui passer devant et la priver ainsi de la médaille d'or, celle qui lui manque en individuel (sacrée par équipes à Pyeongchang). Alors qu'elle recevait l'accolade de sa jeune compatriote, bien partie pour conserver son titre de 2018, la skieuse d'Unteriberg s'est effondré, terrassée par sa déception et sa tristesse.

07:20 - Miradoli : "Je n'ai pas tellement de regrets" "C'est le jeu, c'est le slalom", a réagi dans un sourire mais fataliste Romane Miradoli après avoir enfourché dans le slalom du combiné alpin aux JO 2022. "Je n'ai pas tellement de regrets. J'ai fait mon meilleur ski en slalom, je sentais que ça envoyait, que j'avais un bon rythme. On sait que ça arrive mais c'est hyper frustrant. Ca aurait vraiment pu faire une belle course"

07:17 - Mauvaise nouvelle pour Alizée Baron Médaillé de bronze lors des deux derniers championnats du monde, Alizée Baron prétendait logiquement à une place sur le podium des JO 2022. Mais ce jeudi 17 février ne sera pas le sien. L'Héraultaise n'a pas pu prendre le départ de la manche de placement en raison de douleurs au dos et a été contrainte de déclarer forfait. Elle laisse Jade Grillet Aubert, 16ème temps cette nuit, seule Française engagée en skicross. ???? Information ski acrobatique - ski cross : Alizée Baron a commencé à ressentir des douleurs lombaires majorées à la suite de l’entraînement d’hier, ce qui ne lui permet pas de prendre le départ aujourd’hui malgré tous les soins prodigués. — Equipe France (@EquipeFRA) February 17, 2022

07:05 - Shiffrin dans le décor Stupeur à Yanqing où Mikaela Shiffrin, grandissime favorite pour l'or en combiné, est sortie de la piste. Partie en 5ème position après une excellente descente, l'Américaine a perdu le contact avec la neige en tout début de manche de slalom. En retard, elle a voulu se récupérer sans y parvenir avant de s'écrouler sur la piste chinoise. Comme la semaine dernière, la meilleure slalomeuse de l'histoire n'a pas trouvé la clé et a semblé skier sur des oeufs. La fin de JO 2022 cauchemardesque pour une Shiffrin qui sera partie à la faute lors de ces trois courses techniques.