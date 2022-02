"DIRECT. JO 2022 : pas de podium pour Worley, Clarey en argent... Résultats et médailles"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Auteur d'une descente fantastique, Johan Clarey décroche l'argent dans l'épreuve reine des JO et apporte une deuxième médailles à la France. Septième à l'issue de la première manche du Géant, Tessa Worley est sortie de la piste lors de la 2e manche.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:55 - Gut médaillée La remontée se poursuit pour Lara Gut. La Suissesse, huitième de la première manche, sera au pire troisième et va décrocher sa deuxième médaille olympique après le bronze en descente en 2014.

08:53 - Nouveau podium pour Brignone Déjà bronzée en 2018 dans l'épreuve du Géant, Federica Brignone sera à nouveau sur le podium de la discipline après avoir délogé Lara Gut de la tête de la course. Il ne reste que deux concurrente pour priver l'Italienne du titre.

08:53 - La Russie en or en patinage Le patinage artistique est une affaire très chère à la Russie et la nuit dernière l'a une nouvelle prouvé puisque les athlètes du comité olympique russe, car c'est ainsi qu'il faut les qualifier la Russie restant suspendue depuis 2016 par le CIO, ont remporté l'épreuve par équipes. La compétition a été éblouie par la jeune Kamila Valieva. La nouvelle icône du patinage internationale a signé son entrée dans ses JO 2022 en plaçant un quadruple saut dans son programme. Une première pour une femme dans l'histoire du patinage artistique aux Jeux olympiques. Grâce à cette performance, les Russes récupèrent le titre olympique qu'ils avaient décroché à l'introduction du par équipes en 2014 à Sochi. Les Américains de Nathan Chen prennent la deuxième place, juste devant les Japonais emmené par le double champion olympique Yuzuru Hanyu. HISTORY MADE!



15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games. ????#Beijing2022 #figureskating pic.twitter.com/zHxRiETNfi — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

08:37 - Le Géant arrêté Le Géant femmes est suspendue. A trois portes de l'arrivée, l'Américaine Nina O'Brien, 6ème de la première manche, percute une porte et chute violemment avant de glisser et terminer sa course contre les balustrades. Les soigneurs ont été appelés pour évacuer sur une civière la skieuse de 24 ans. Il reste encore 5 concurrentes à s'élancer pour venir déloger Lara Gut, en tête pour le moment dans cette première épreuve féminine de ski alpin dans ces JO 2022.

08:31 - Worley prend la porte A contretemps dès les premières portes, Tessa Worley était contrainte de prendre des risques et a commis plusieurs petites erreurs avant de se prendre le ski à l'intérieur d'une porte. La chute est impressionnante mais sans gravité pour la Bornandine qui lève tout de suite le bras pour indiquer que tout va bien. Le rêve de médaille olympique s'évanoui à nouveau pour la double championne du monde française.

08:30 - Gut prend la tête Championne du monde en titre du Géant, Lara Gut prend les commandes de la course en réussissant le meilleur temps de la seconde manche. Tessa Worley s'élance derrière.

08:19 - Stjernesund dans le TOP 10 La Norvégienne Thea Louise Stjernesund est en train de réaliser la belle remontée dans cette seconde manche. Avec le temps de référence, la skieuse de 25 ans a déjà gagné 6 places et sera au pire 9ème de ce Géant des JO 2022 à Pékin.

08:16 - Vhlova se manque Dossard numéro et parmi les favorites de l'épreuve, la Slovaque Petra Vhlova a complètement manqué sa seconde manche et prend le 5ème temps provisoire juste devant Coralie Frasse-Sombet, alors qu'il reste encore douze filles à s'élancer sur la piste de Yanqing. Ces JO 2022 démarrent bien mal pour la leader de la Coupe du Monde.

08:10 - Clarey en triomphe La médaille d'argent de Johan Clarey fait la joie de tout le collectif France. Le staff et les coureurs ont porté en triomphe leur aîné et leader affichant des sourires de circonstance. Le ski alpin français débute idéalement ses JO 2022, et espère que les filles en Géant imiteront le quadragénaire ce matin. L'argent d'un groupe. Les Bleus portent Johan Clarey en triomphe.

???? @ValentinePeraz pic.twitter.com/ziiOGmuiH9 — Ski Chrono (@Ski_Chrono) February 7, 2022

08:06 - Remontée pour Coralie Frasse-Sombet Très déçue après une première manche loin de son niveau (26ème à 3''35), Coralie Frasse-Sombet a parfaitement réagi dans la seconde manche en proposant un ski plus relâché et en mettant du rythme dans ses courbes. La Française a gagné 7 places et sera au pire 19ème si toutes les filles qui doivent encore en course finissent devant elle.

08:00 - Clarey dans un club fermé Vice-champion olympique, Johan Clarey intègre un club très fermé en devenant seulement le 9ème Français médaillé en descente aux Jeux olympiques. Voici le palmarès des Bleus dans la discipline : Henri Oreiller (or en 1948), Jean Vuarnet (or en 1960), Guy Périllat (bronze en 1960 et argent en 1968), Léo Lacroix (argent en 1964), Jean-Claude Killy (or en 1968), Franck Piccard (bronze en 1988 et argent en 1992), Jean-Luc Crétier (or en 1998), Antoine Dénériaz (or en 2006) et Johan Clarey (argent en 2022).

07:45 - Vonn salue Clarey La médaille d'argent de Johan Clarey dans la descente des JO de Pékin à 41 ans fait beaucoup réagir et notamment parmi les légendes du ski alpin. Ainsi, Lindsey Vonn s'est fendue d'un tweet pour saluer la performance du Français et son caractère inspirant. Peut-être pas suffisant pour sortir de sa retraite l'Américaine aux 82 succès en Coupe du Monde, championne olympique 2010 en descente, et retirée des pistes depuis février 2019 (à 34 ans). Hey don’t tempt me Hahahah. Clarey just inspired me!! Silver medal ???? at 41 years old! https://t.co/O2XzennYKL — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 7, 2022

07:38 - "J'ai du mal à réaliser" "Je ne vais pas avoir une collection de pins. Pour une fois, je vais rentrer avec une médaille et les valises un peu plus lourde. J'ai du mal à réaliser. Si on me l'avait dit ce matin, je ne l'aurais pas cru. Je suis passé tellement à côté de plein de Jeux, j'avais tellement de mauvais souvenirs. Ceux-là, je les ai bien préparés. Mentalement, j'étais dans le bon état d'esprit, j'ai éliminé tout le négatif. A une minute du départ, je me suis senti d'un calme et d'une détermination incroyables alors que j'étais très stressé et fatigué ce matin", a savouré Johan Clarey au micro de France Télévision. Le Français de 41 ans a repoussé toute idée de retraite et simplement expliqué vouloir profiter de sa médaille d'argent.

07:30 - Clarey, plus vieux médaillé du ski alpin En remportant sa première médaille olympique lors de la descente des JO 2022 à Pékin, Johan Clarey a fait plus que décrocher la plus belle récompense de sa carrière. En effet, le natif d'Annecy est entré dans l'histoire comme le plus vieux médaillé olympique de l'histoire du ski alpin aux Jeux olympiques, à 41 ans. Avant lui, ce n'était autre que Bode Miller qui détenait ce statut, lui la légende américaine qui s'était invité sur la troisième marche du podium du Super G à Sochi à 36 ans. ???? Johan Clarey en passe de devenir de très loin le plus vieux médaillé olympique de l'histoire en ski alpin à 41 ans et 30 jours.



Il va surpasser l'Américain Bode Miller et ses 36 ans et 127 jours, médaillé de bronze en super G en 2014.#skialpin #Pekin2022 — Christophe Lemaire (@ch_lemaire) February 7, 2022