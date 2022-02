"DIRECT. JO 2022 : après Clarey, Chevalier-Bouchet aussi en argent ! Les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. La moisson d'argent de l'équipe de France se poursuit dans ses JO 2022. Après la deuxième de Johan Clarey en descente tôt ce matin, c'est au tour d'Anaïs Chevalier Bouchet de récolter l'argent lors de l'individuel en biathlon. Tessa Worley, elle, a chuté en Géant.

12:39 - Revivez la descente de Johan Clarey Vous n'étiez peut-être pas devant votre écran aux alentours de 5h30 du matin quand Johan Clarey a dévalé la piste de Yanqing. On vous laisse revivre dans les conditions du direct la course argentée du doyen du ski alpin français, devenu le plus vieux médaillé olympique de l'histoire des Jeux Olympiques. 41 ans. Johan Clarey. Plus vieux médaillé de l’histoire des Jeux en ski alpin. Argent content. pic.twitter.com/71gm5ZeeEw — Maxime Dupuis (@maximedupuis) February 7, 2022

12:20 - En attendant Quentin Il reste encore des Français engagés dans cette troisième journée des JO 2022. En effet, aux alentours de 12h44, Quentin Fercoq (22 ans) défendra ses chances en short track sur l'épreuve du 1 000 mètres. Il figure dans le deuxième quart de finale en compagnie du champion olympique de relais 2018 le Hongrois Shaoang Liu, du tout jeune Coréen Lee June-seo (21 ans), du Japonais Kazuki Yoshinaga (22 ans) et du Canadien Pascal Dion (27 ans). Le Havrais devra impérativement se classer parmi les deux premiers pour espérer se qualifier en demi-finale. Les deux meilleurs troisièmes obtiendront également leur billet pour le tour suivant.

12:02 - Deux résultats en hockey Ce matin, deux rencontres de hockey ont eu lieu du côté du palais omnisports de Wukesong. Tout d'abord, les Canadiennes ont signé leur troisième succès en autant de matches dans la compétition. Elles n'ont fait qu'un bouchée de la Russie, balayée 6 buts à 1. Six joueuses différentes ont marqué pour la nation à la feuille d'érable qui domine le Groupe A en compagnie des Américaines (3 victoires). Dans l'autre rencontre, comptant pour le Groupe B, Glud a donné la victoire, sa première dans ses JO 2022, au Danemark contre la République Tchèque, jusque-là invaincue (3-2).

11:48 - Un peu plus dans la légende Du côté de l'anneau national de patinage de vitesse, les Pays-Bas continuent leur carton plein chez les dames dans ses JO 2022 à Pekin. Deux jours après le titre d'Irene Schouten sur 3 000 m, une autre Irenee, Wüst a étendu sa suprématie sur le 1 500 mètres. Déjà sacrée en 2018 à Pyeongchang, la native de Goirle n'a laissé aucune chance à ses rivales en brisant le record olympique en 1'53''28. A 35 ans, elle glane sa sixième médaille d'or, plus que n'importe quel patineur dans l'histoire, la douzième de son immense carrière (record hommes et femmes confondus). Juste derrière, on retrouve la Japonaise Miho Takagi, déjà à cette place en 2018, qui s'incline pour seulement 44 centièmes. Une autre Néerlandaise Antoinette De Jong complète le podium. Ireene Wüst figure sur le podium du 1 500 m depuis 2006. A Turin, elle avait décroché le bronze, avant de se parer d'or à Vancouver quatre plus tard; En 2014, à Sochi, elle se contentait de l'argent avant de regagner le sommet à Pyeongchang en 2018. The 12th Olympic medal for Ireen Wust (Netherlands) is here!



The #SpeedSkating legend wins #Gold in Women's 1500m to add to her incredible career. ????#Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamNLtweets — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

11:39 - "Je suis hyper déçue" "Je dois manquer de présence sur mon tir et c'est dur de passer à côté alors que les conditions sont très bonnes. Je suis hyper déçue", a reconnu Justine Braisaz-Bouchet, 40ème de l'individuel. La biathlète a donné rendez-vous pour le sprint qui aura lieu vendredi prochain et où elle a promis de "mettre les pendules à l'heure."

11:35 - Les autres Françaises sont loin Derrière l'éclatante deuxième place d'Anaïs Chevalier-Bouchet, les autres Française engagées ont connu une course très compliquée. Longtemps dans le match avant de comettre trois fautes rédhibitoire sur son dernier tir debout, Julia Simon termine finalement 21ème à 2'56'' de Denise Herrmann. Handicapée par deux fautes d'entrée (4 au total, Anaïs Bescond se contente de la 30ème place (à 4'13''). Enfin, avec 5 erreurs face aux cibles, Justine Braisaz-Bouchet est passé au travers et émarge en 40ème position (à 4'57''). ???????? A l'issue de l'individuel en biathlon, voici le classement de nos Bleues :



Anaïs Chevalier-Bouchet ????

Julia Simon 21e

Anaïs Bescond 30e

Justine Braisaz-Bouchet 40e #AllezLesBleues #Pekin2022 pic.twitter.com/wigk7Ykm9d — Equipe France (@EquipeFRA) February 7, 2022

11:25 - Chevalier-Bouchet, une olympiade d'argent Les Jeux olympiques de Pékin ressemble à un pavé d'argent pour Anaïs Chevalier-Bouchet. Deux jours après avoir pris part à la deuxième place du relais mixte derrière la Norvège mais où elle avait souffert notamment au tir, la biathlète iséroise a parfaitement réagi pour signer un important 19/20. Son calme et sa précision face au cible auront été la clé pour aller chercher l'argent. Elle pourra regretter cette balle égarée sur le dernier debout qui lui a fait lâcher l'or au profit de Denise Herramann. Qu'importe, à bientôt 29 ans (elle les aura le 12 février), elle s'offre sa toute première médaille individuelle aux Jeux olympiques (bronze en relais dames en 2018 et argent en relais mixte en 2022) et vient grossir la moisson de la délégation tricolore, qui compte maintenant trois breloques, toutes en argent. De son côté, Denise Herrmann ramène à l'Allemagne son premier titre en individuel depuis 2002 et le sacre à Salt Lake City d'Andrea Henkel. Numéro une mondiale et partie première des concurrentes, Marte Olsbu-Roeiseland se pare de bronze pour la Norvège. ???????? ANAÏS CHEVALIER-BOUCHET VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUEEE SUR L'INDIVIDUEL ????



Deuxième épreuve, deuxième médaille ????

Nos biathlètes continuent d'alimenter le compteur, pour notre plus grand plaisir ????#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/EiRYr7SpqI — Equipe France (@EquipeFRA) February 7, 2022

11:14 - Chevalier-Bouchet était dans la zone "J'étais très concentré aujourd'hui, j'avais envie de faire le biathlon que j'aime. J'ai eu du mal à profiter de la médaille du relais mixte car j'étais déçue de ma performance et aujourd'hui, j'ai engagé mes tirs et c'est super. J'avais le flow comme on dit dans le jargon des sportifs. Dès ce matin, j'ai senti qu'il ne pouvait pas m'arriver grand chose. J'étais à mon affaire", a expliqué Anaïs Chevalier-Bouchet, deuxième provisoire et en lice pour la médaille olympique dans cet individuel, première course individuelle de biathlon des JO 2022 à Pékin.

11:10 - "Ce n'était pas bon" "Ca a tout de suite été compliqué. Je vais débriefer avec le coach de tir. Une erreur qui coûte cher et derrière me sort directement de la course. Il ne fallait pas rêver. Ce n'était pas bon. Il y a d'autres course qui arrivent avec le sprint et la poursuite que j'apprécie. J'ai encore toutes mes chances", a réagi Anaïs Bescond, au micro de France Télévisions, très déçue après une individuel où elle a commis 4 fautes dont deux dès le premier tir couché.

11:05 - Chevalier-Bouchet pour la médaille A 28 ans, Anaïs Chevalier-Bouchet peut décrocher sa première médaille olympique en individuel, après l'argent du relais mixte il y a deux jours et le bronze du relais dames en 2018. L'Iséroise compte trois médailles internationales en individuel, obtenues en sprint (bronze en 2017 et argent en 2021) et en poursuite (bronze en 2021), et une unique victoire en Coupe du Monde.

11:03 - Reztsova se rate En tête à son arrivée sur le pas de tir pour son 3e passage devant les cibles, Reztsova loupe ses deux dernières balles et s'élimine de la course aux médailles.

11:01 - Voigt si proche Autrice d'un 19/20, Vanessa Voigt passe tout près du gros coup. Finalement, l'Allemande de 25 ans échoue une seconde derrière Roeiseland et est donc provisoirement au pied du podium.

10:59 - Alimbekava n'a pas tenu La Biélorusse Alimbekava finit en souffrance son individuel à 31 secondes de la leader Denise Herrmann. L'Allemande se rapproche du titre olympique à Pékin.

10:57 - La craquante de Simon Julia Simon ne sera pas invitée à la fête de l'individuel. Le dernier tir debout de la Française est un fiasco avec trois erreurs qui scellent sa course.