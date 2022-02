"DIRECT. JO 2022 : Clément Noël dans le coup, Pinturault en retrait, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Sixième de la première manche à 0''38 du leader, Clément Noël est en embuscade pour aller chercher le podium et une médaille dans ces JO 2022.

07:35 - L'or pour Clément Noël ! Clément Noël est champion olympique de slalom !!!!!!!!!!!! Sixième de la première manche (à 0''38), le Vosgien a réalisé une seconde manche magistrale, accélérant tout au long du tracé sans jamais vaciller, découpant chaque virage avec grâce et détermination. Dans de telles conditions, sous le beau soleil de Yanqing, personne n'avait les moyens pour venir titiller le champion. Arrivé il y a moins d'une semaine, Noël a répondu présent pour sa seule course des JO 2022 et succède au palmarès à Jean-Pierre Vidal, dernier Tricolore victorieux d'un slalom aux Jeux olympiques en 2002.

07:33 - Kristoffersen non plus Les concurrents s'enchaînent et toujours le même résultat au bout, un chrono rouge qui indique le retard sur Clément Noël. Dans le match jusqu'au bout, le Norvégien Kristoffersen a raté sa transition dans le mur final et n'a pas su prendre assez de vitesse pour passer devant le Français. Le Vosgien est au pire médaillé d'argent.

07:30 - Noël sur le podium Clément Noël tient sa médaille. Le Vosgien a vu Foss-Solevaag se fracasser sur sa marque et finir dans son ombre et sera au pire 3ème.

07:28 - Plus que trois Bien parti, Loïc Meillard a perdu le rythme après une petite faute d'intérieur sur le haut du tracé. La suite a été plus pénible pour le Suisse qui coupe la ligne à la deuxième place mais à 80 centièmes de Clément Noël. Il ne reste que trois concurrents dans le portillon de départ.

07:27 - Et de un Linus Strasser ne sera pas celui qui privera Clément Noël des commandes. L'Allemand échoue à 93 centièmes du Tricolore.

07:25 - Noël passe devant ! Clément Noël a découpé la seconde manche du slalom des JO 2022. Prudent sur le haut du tracé, le Vosgien a accéléré au fur et à mesure et a réalisé le meilleur temps pour prendre la tête avec 86 centièmes d'avance sur Daniel Yule. Les cinq derniers slalomeurs sont sous pression après la prestation du Tricolore.

07:21 - "Y aller relâcher" Dans L'Equipe d'hier, Clément Noël a donné les clés du tracé de Yanqing et elles ne sont pas sur la piste mais dans sa tête. "Il faut y aller relâcher, libéré. La meilleure manière d'aborder l'évènement est de ne pas avoir peur de l'échec", a-t-il dit.

07:18 - Yule tient Treizième de la première manche, Daniel Yule est indétrônable dans cette seconde manche. Le Suisse a déjà vu quatre adversaires se fracasser sur son temps, ce qui lui permet d'intégrer au pire le Top 10 dans ce slalom des JO 2022. Il sera au pire 9ème. Encore huit prétendants sont dans le portillon de départ dont Clément Noël.

07:14 - "Tout est possible" "C'est serré, tout est possible. Ça va faire une deuxième manche avec du suspense. Il faut savoir tirer son épingle du jeu et ne pas rester empêtré là dans le milieu du haut (du classement). Il va falloir une bonne deuxième manche mais du haut en bas", a expliqué Clément Noël, après sa 6ème place en première manche. Pointé à 38 centièmes de Strolz, le vosgien sait ce qu'il a à faire, quels éléments mettre pour aller taquiner le podium et décrocher la médaille à laquelle il prétend.

07:07 - Pas de surprise pour Pinturault Ca ne passera pas pour Alexis Pinturault. Le Français, touché à l'épaule dès les premiers jours des JO 2022, devait réaliser un miracle, s'engagé comme un damné pour effectuer une remontée épique et mettre la pression sur ses adversaires mais il n'en a pas eu les moyens. Propre mais pas assez tranchant, le trentenaire a fait avec ses moyens et doit se contenter d'ne quatrième place provisoire à 4 dixièmes de Dave Ryding. La médaille se dérobe à nouveau.

07:05 - Ryding allume du vert Le Britannique Dave Ryding prend la tête provisoire. Le lauréat du slalom de Kietzbühl, en début d'année, a fait mieux que le Suisse Luca Aerni et réalise le temps de référence avant le passage des 15 derniers concurrents. Le premier de ceux-ci est Français et se nomme Alexis Pinturault.

07:00 - Bonjour entre les piquets Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour suivre cette nouvelle journée aux JO 2022 avec un programme très chargé. En ce moment même, la deuxième manche du slalom hommes en ski alpin se déroule avec Clément Noël, 6ème à 38 centièmes de l'Autrichien Jonnaes Strozl, titré en combiné la semaine dernière. Dans la suite de la matinée, vous pourrez vibrer dans l'ordre avec les sprinteuses dans l'épreuve par équipes de ski de fond, puis avec le relais dames de biathlon, le sprint par équipes hommes en fond ou encore le 1 500 m dames en short track. Le programme des Bleus du mercredi 16 février ????️



