"DIRECT. JO 2022 : encore une chance de médaille en biathlon, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Les derniers espoirs de médailles françaises aujourd'hui reposent à nouveau sur le biathlon avec le sprint féminin (10h). Tessa Worley a échoué en Super G quand les fondeurs n'ont pas tenu la distance sur le 15 km.

10:45 - "Je suis vraiment frustrée par le tir. Le debout m'a coûté très cher et c'est sur celui-ci que je suis déçu", a réagi avec flegme et dépit Justine Braisaz-Bouchet, qui a commis trois fautes au tir et finit à 2'34'' de Marte Olsbu-Roeiseland. 10:44 - Öberg, deuxième Au prix d'une dernière ligne droite à fond, Elvira Öberg s'empare de la deuxième place devant Dorothea Wierer et s'assure certainement la médaille d'argent, 31 secondes derrière l'intouchable Marte Olsbu Roeiseland. 10:43 - Bescond limite la casse Anaïs Bescond réussit un excellent tir debout en blanchissant ses 5 cibles. La Jurassienne va limiter les dégâts en vue de la poursuite. 10:40 - Trois fautes pour Simon Autrice déjà d'une faute au couché, Julia Simon n'a pas brillé au debout avec deux nouvelles erreurs. Après ce deuxième tir, elle est à 1'42'' de la tête de la course. 10:38 - Le plein pour Öberg Elvira Öberg a pris son temps mais cela valait le coup pour assurer le 10/10 et viser le podium. La Suédoise ressort en troisième position à 24 secondes de Marte Olsbu-Roeiseland et 12 de Dorothea Wierer. 10:34 - Bescond en manque une aussi Ca sent mauvais pour les Français dans ce sprint. Dernière représentante à s'élancer, Anaïs Bescond commet aussi une faute lors de son passage au tir couché. Il faut un 10/10 pour viser le podium aujourd'hui et aucune Tricolore ne l'a fait aujourd'hui à Pékin. 10:32 - Wierer à distance Malgré son 10/10, Dorothea Wierer finit à 37 secondes de Marte Olsbu-Roeiseland, un débours important en vue de la poursuite. 10:30 - Öberg en tête Elvira Öberg fait sensation lors du tir couché et vient prendre la tête après son sans-faute avec 4 dixièmes d'avance sur Marte Olsbu-Roeiseland. 10:26 - Wierer ne jouera pas l'or Malgré un tir parfait, Dorothea Wierer ne fait pas le poids sur les skis. Sorti du pas de tir à 13 secondes, elle a lâché 14 secondes supplémentaires à l'intermédiaire suivant. L'Italienne est en revanche en lice pour le podium. 10:25 - Wierer dans le match Grâce à un tir debout supersonique, Dorothea Wierer signe un 10/10 et va faire le match avec Marte Olsbu-Roeiseland. Elle n'a que 13 secondes de retard sur la Norvégienne. 10:23 - Chevalier-Bouchet craque Les espoirs de podium d'Anaïs Chevalier-Bouchet se sont envolés. La double médaillée d'argent des JO 2022 a complètement explosé lors de son deuxième passage au tir où elle a commis trois fautes, soit quatre au total. Trop pour espérer faire un résultat. 10:20 - Julia Simon en rate une Déjà pas très bien partie sur les skis, Julia Simon égare une balle sur son tir couché et va devoir couvrir 150 mètres supplémentaires. L'or semble déjà s'envoler puisqu'Olsbu-Roeiseland a fait le plein à 10/10. 10:19 - Herrmann tourne Denise Herrmann ne réalisera pas le doublé après son or dans l'individuel. L'Allemande a lâché une balle au couché et une autre au debout. 10:18 - Wierer dans les temps Dorothea Wierer réalise aussi le plein au couché et ressort dans les temps d'Oslbu-Roeiseland. L'Italienne tiendra-t-elle le rythme de la Norvégienne ? 10:16 - Le 10/10 pour Olsbu-Roeiseland Marte Olsbu-Roeiseland assume son statut de favorite et met la pression à toutes ses rivales en réalisant le sans faute au debout. La Norvégienne va établir le temps de référence dans ce sprint des JO 2022. LIRE PLUS

Bien que les Jeux olympiques d'hiver se déroulent sur la même durée que les Jeux olympiques d'été, le programme est moins chargé, voici le calendrier des épreuves pour les JO 2022 :

Comme pour Tokyo, il faut se lever tôt si vous voulez suivre l'intégralité des Jeux olympiques d'hiver. En février, il y a 7h de décalage entre la France et Pékin. Les épreuves débutent à 1h30 du matin heure française avant de se terminer à 16h30 toujours heure française.

Comme depuis plusieurs années, deux choix s'offrent à vous pour les JO de Pékin 2022 : France Télévisions avec une diffusion toute la journée sur France 2, France 3 mais également France 4 et France TV Sport, ou encore les chaînes Eurosport 1, Eurosport 2. Lire l'article Programme TV JO : où et quand suivre les épreuves ? Calendrier et chaînes

La Norvège a repris sa place de leader du tableau des médailles avec 9 médailles dont 4 médaille d'or. La Suède et les Pays-Bas sont juste en-dessous avec 7 médailles, mais 4 en or également pour la Suède et 3 pour les Pays-Bas. La France, avec 6 médailles, reste 10e.

Tout au long des Jeux olympiques d'hiver, vous pouvez retrouver le décompte de toutes les médailles de la délégation française pour les JO de Pékin 2022.