"DIRECT. JO 2022 : Faivre et les fondeurs en bronze, le biathlon fera-t-il mieux ? Les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Une matinée en bronze pour l'équipe de France. Après Mathieu Faivre en Géant, les fondeurs se hissent eux aussi sur la troisième marche du podium à l'issue du relais 4x10 km. A partir de 12h, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et les Bleus tenteront de les imiter dans la poursuite.

11:45 - Début de la poursuite masculine La poursuite masculine est lancée avec Johannes Boe. Le Norvégien a 26 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet.

11:40 - "J'étais sur un nuage" "C'était un relais compliqué. Personnellement, la veille, je n'étais pas en posture de force. Je me retrouvais dernier relayeur, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. A l'échauffement avec Clément (Parisse), on regardait la course et il n'y avait aucun stress. Même si on regarde les autres, j'étais hyper concentré, hyper serein. Je croyais fort aux copains car on a une équipe... On est des costauds ! Ce n'était pas comme les autres relais (en 2014 et 2018), c'était serré et il a fallu aller le chercher au bout de nous-mêmes. Quand j'ai dépose le Suédois, c'était un petit soulagement. On s'était dit qu'il fallait partir tranquille, monter en régime. On a vu des Nations exploser. J'étais sur un nuage. J'avais des jambes légères, je bondissais. J'aurais bien aimé être plus jouer avec Klaebo. On a tellement pleuré pour les sprinteurs il y a quelques jours, qu'on s'était promis de rebondir. Ca nous a galvanisés et les Jeux de Pékin sont réussis", s'est félicité Maurice Manificat, triple médaillé de bronze en relais aux Jeux olympiques après cette nouvelle troisième place aux JO 2022.

11:36 - "Un truc de fou" "J'y crois encore pas. Je n'arrive même pas à sortir des larmes de joie. C'est un truc de fou. J'en ai tellement rêvé de faire un relais olympique comme ça. Ce sont mes idoles. Je les regardais, il y a quelques années à la télé et aujourd'hui prendre une médaille avec eux aux Jeux olympiques, c'est un truc de fou. C'était encore plus dure d'être sur le bord de la piste à attendre l'arrivée que de faire la course. Chacun de nous a fait une course au-dessus de son niveau, on s'est battu avec nos forces et c'était incroyable", n'en revenait pas le benjamin Hugo Lapalus, tout juste 23 ans.

11:35 - Aujourd'hui, ça a bien voulu sourire" "Il fallait chercher le moindre mètre, la moindre seconde car ça pouvait aider Maurice (Manificat) pour se reposer ou dépenser le moindre d'énergie possible pour pouvoir jouer la médaille. Il fallait donner le plus près possible de la Suède et la Norvège qui m'ont fait un peu "péter" sur la fin. Il fallait aller au bout. Avec cette énergie dégagée par l'équipe, ça permet de se surpasser et de faire de grandes choses. Aujourd'hui, ça a bien voulu sourire", a confié, à France Télévisions, Clément Parisse, troisième relayeur français qui a replacé les Bleus dans le trio de poursuivants. Il y a quatre ans, c'est lui qui avait clôt le relais à Pyeongchang et fait chavirer de bonheur ses coéquipiers.

11:26 - "Au-delà de nos capacités" "Aujourd'hui, on a tous été au-delà de nos capacités et c'est ce qui fait qu'on va chercher la médaille. J'avais déjà les larmes aux yeux quand Maurice (Manificat) était dans son dernier tour. Il y avait une telle déception après le sprint (éliminé en demi-finale) que là, c'était génial", a savouré Richard Jouve.

11:20 - Boe assuré de rien Si Johannes Boe paraît revenu à son meilleur niveau à l'occasion de ces JO 2022, validant ainsi son hiver à éclipses sur le circuit de Coupe du Monde, comme l'a prouvé sa démonstration lors du sprint, le Norvégien n'est assuré de rien. Si on se réfère à l'histoire des Jeux olympiques, la victoire en sprint se confirme rarement lors de la poursuite. En effet, une seule fois le doublé a été complété et ce fut l'oeuvre d'Ole Einar Bjoerndalen en 2002 à Salt Lake City. Lors des deux dernières éditions à Sochi et Pyeongchang, aucun des médaillés du sprint n'était resté sur le podium de la poursuite.

11:11 - En attendant les hommes Après la poursuite en demi-teinte des Françaises, tous les regards restent braqués sur le site de Zhangjikou. A partir de 12h, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et les Tricolores espèrent bien faire parler d'eux dans la poursuite. Deuxième du sprint (à 26 secondes Johnnaes Boe), le Jurassien est le mieux placé pour aller accrocher une nouvelle médaille à son tableau de chasse dans ces JO 2022. Soyez prêts.

10:54 - Roeiseland rejoint Domracheva Numéro une mondiale, Marte Olsbu-Roeiseland réalise des JO 2022 fantastiques et vient d'inscrire son nom dans l'histoire du biathlon. En allant s'imposer dans la poursuite, après avoir écrasé le sprint et remporté le relais mixte, la Norvégienne devient la deuxième femme à se parer par trois fois d'or dans des mêmes Jeux olympiques. Elle rejoint dans ce petit cercle, la Biélorusse Darya Domracheva, reine des Jeux en 2014. A Sochi, la compagne d'Ole Einar Bjoerndalen avait été sacrée en poursuite, dans l'individuel et lors de la mass start. Roeiseland pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin car elle dispose encore de deux chances de briller. Elle sera ainsi la favorite de la mass start ainsi que du relais dames avec ses coéquipières.

Il n'y aura pas eu de folle remontée, ni de miracle dans la poursuite des JO 2022. Si Julia Simon a réussi une belle course avec seulement deux fautes au tir, elle est partie de trop loin (29ème à 1'56'') pour espérer s'inviter dans la bataille pour les médailles. Elle doit se contenter d'une huitième place, à 2'18'' de Roeiseland et seulement 32 d'Elvira Öberg, deuxième. Une bonne nouvelle en revanche en vue de la mass start la semaine prochaine. De son côté, Anaïs Bescond s'est effondrée. Jamais dans le rythme sur les skis et en grande difficulté sur le pas de tir (5 fautes), la Jurassienne est tombée de la 9ème place à la 27ème, coupant la ligne 3'59'' après la lauréate du jour. Un gouffre.

Julia Simon termine 8e et Anaïs Bescond 27e.



Rien n'y personne ne peut aller contre la volonté de Marte Olsbu-Roeiseland. La Norvégienne plane sur le biathlon mondial et sur les JO 2022. En solitaire, seule sur sa planète, le poing dans les airs, elle vient s'emparer de l'or de la poursuite. Son troisième titre après le sprint et le relais mixte.



10:33 - Simon dans le Top 10 Julia Simon pourra ruminer sa faillite au sprint car la Française réussit un tir debout impeccable et va conclure sa poursuite à 18/20. Elle repart du pas de tir à la 9ème place, à 2'32'' de Roeiseland.

10:31 - Duel pour le podium Arrivée deuxième sur le pas de tir, Dorothea Wierer perd tout sur son dernier tir avec une faute. Derrière, Öberg et Tandrevold blanchissent les cinq cibles et ressortent devant l'Italiennes. Les deux jeunes femmes vont se disputer l'argent.

10:28 - L'or promis à Roeiseland Sur un nuage. Entrée en solitaire avec plus d'une minute trente d'avance sur ses premières rivales, Marte Olsbu-Roeiseland a pris son temps et déroulé son dernier tir debout sans commettre la moindre faute. Sourire aux lèvres, elle serre le poing et s'en va vers l'or de la poursuite.

10:23 - Les Bleues ratent l'occasion Le premier tir debout de la poursuite donne lieu à un festival de fautes et de balles perdues. Impeccable jusque-là, Roeiseland égare une balle mais s'ne sort bien mieux que sa dauphine Wierer, avec deux erreurs, et Öberg qui elle cède sa place sur le podium après trois fautes. Avec une faute, Hauser continue sa remontée. La belle opération est pour Ekhoff qui est la seule biathlète du peloton de tête à n'avoir fait aucune faute. Les Françaises ont raté l'occasion de recoller, Bescond et Simon ratant chacune une cible. Elles sont respectivement 10ème à 2'23'' et 16èe à 2'36''.