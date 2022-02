"DIRECT. JO 2022 : Kamila Valieva craque et termine 4e, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Favorite du concours, Kamila Valieva, positive à un contrôle antidopage avant les JO 2022, a craqué durant le programme libre en chutant à plusieurs reprises et termine à la 4e place avant un éventuel déclassement.

14:58 - Désillusion pour Valieva 4e Quel scénario ! L'or lui tendait les bras. Sur le célèbre morceau Bolero de Maurice Ravel, Kamila Valieva n'est pas parvenue à décrocher le titre olympique en individuel femmes de patinage artistique après plusieurs imperfections et deux chutes lors de son programme (224,09 points). Sa compatriote russe Anna Shcherbakova (255,95 points) est sacrée championne olympique devant Alexandra Trusova (251,73 points). La Japonaise Kaori Sakamoto (233,13 points) complète le podium avec la médaille de bronze.

14:50 - Kamila Valieva entre en piste Favorite de l'individuel femmes de patinage artistique, Kamila Valieva entre sur la patinoire pour proposer son programme libre. En tête du classement à l'issue du programme court, la patineuse de 15 ans, dernière à passer, se dirige vers le sacre olympique dans ces JO 2022.

14:12 - Valieva arrive bientôt En tête du classement à l'issue de son programme court, Kamila Valieva s'apprête à faire son programme libre. Il manque 5 patineuses avant la prestation de la jeune patineuse Russe.

13:55 - Les dames en or du Canada Les hockeyeuses canadiennes ont livré une prestation aboutie pour venir à bout des Américaines et glaner l'or. Parmi ces filles, Rebecca Johnston et Marie-Philip Poulin se distinguent car elles ont obtenu leur quatrième médaille en quatre Jeux olympiques (trois en or, une en argent). Cette dernière, avec son doublé décisif, a marqué encore un peu plus l'histoire en devenant la première athlète, hommes et femmes confondus, à marquer lors de quatre finales olympiques en hockey sur glace. De vraies légendes ????



13:54 - Les Canadiennes aux portes des demies La porte des demi-finales s'est refermée violemment sur les curleuses canadiennes. Malgré leur victoire large contre le Danemark (10-4), Jennifer White et ses coéquipières ne participeront pas au dernier carré et ne pourront aller chercher le titre comme en 2014. En effet, à égalité au classement avec les Britanniques et les Japonaises, elles sont éliminée en raison d'un tie-break défavorable. Les premières citées se classent troisième grâce à leur succès du jour contre l'équipe du Comité olympique russe (9-4), juste devant les Nippones donc, dominées sans surprise par les Suissesses (8-4) qu'elles retrouveront en demies. De leur côté, les Britanniques feront face aux Suédoises, faciles lauréates des Sud-coréennes (8-4).

13:27 - Martin Fourcade : "Tout est aligné sur ces Jeux pour Quentin" "Il m'impressionne car ce serait le premier athlète de l'histoire à remporter 6 médailles sur une même édition des Jeux d'hiver s'il remportait une médaille demain (lors de la mass start à partir de 10h, heure française, ndlr). Il m'impressionne car il fait preuve d'une confiance en lui et dégage quelque chose sur ces Jeux olympiques. Et en même temps, non, il ne m'impressionne pas car on savait qu'il pouvait le faire. Là, tout est aligné sur ces Jeux pour Quentin sur des pistes qui lui vont à merveille", a expliqué Martin Fourcade concernant la réussite de son ancien partenaire Quentin Fillon Maillet en lice pour glaner une médaille sur chacune de ses courses aux JO 2022, un exploit qui serait inédit dans l'histoire.

13:22 - Martin Fourcade : "Un visage au-delà des résultats" "Ce sont des beaux Jeux pour la France. On a une équipe de France qui a un visage qui va au-delà des résultats. Pendant ma carrière, j'étais obnubilé par les titres, les résultats, les médailles et sur ces Jeux, en tant que spectateur, j'ai surtout été marqué par la tristesse des athlètes qui échouaient comme cette patineuse qui est tombée dans le dernier virage du patinage de vitesse par équipes (Miho Takagi, qui condamnait le Japon à l'argent en finale, ndlr), les larmes de Perrine (Laffont), des fondeurs. J'ai été beaucoup plus marqué par ces émotions. C'est la première fois que je me rends compte qu'il n'y a pas que les médailles qui comptent aux Jeux olympiques", a confié Martin Fourcade, retraité depuis deux ans et sortant de la bulle sportive.

13:17 - "Pas de bonne solution" pour Fourcade sur le cas Valieva Interrogé sur le cas de Kamila Valieva (contrôlée positive le 25 décembre dernier à la trimétazidine, un produit dopant, mais autorisée à participer aux JO 2022), Martin Fourcade ne s'est pas dérobé mais a tout de même apporté de la nuance. S'il n'incrimine pas la patineuse russe, elle ne la dédouane pas non plus et a surtout tenté de rester assez neutre évoquant sa tristesse et le respect d'un dossier toujours ouvert. "Je ne connais pas le dossier qui est encore en cours mais ça m'évoque de la tristesse. Certes, c'est une enfant mais c'est aussi une athlète. Elle a 15 ans... Je crois qu'il y a un flou. On n'a jamais été confronté à cette problématique là. Il n'y a pas de bonne solution", a expliqué avec diplomatie le quintuple champion olympique de biathlon sur France Télévisions.

13:09 - Martin Fourcade toujours engagé contre le dopage "Je me suis beaucoup exprimé durant ma carrière sur les problématiques du dopage parce que j'ai vécu les Jeux olympiques de Sochi qui ont été entachés par ces affaires, parce que j'ai régulièrement été amenés à affronter des adversaires qui ont été contrôlés positifs, c'est le cas sur ma première médaille olympique (en 2010, à 21 ans, Martin Forucade avait terminé 2ème de la mass start battu par le Russe Evgeny Ustyugov, convaincu de dopage sur la période 2010-2014 par le TAS en 2020, ndlr). J'ai donné beaucoup de la voix et je continuerai de le faire parce que c'est quelque chose de viscéral chez moi et un de mes engagements", a expliqué Martin Fourcade sur France Télévisions, et qui continuera à porter son combat contre le dopage au sein du CIO et de la commission des athlètes au cours des 8 prochaines années.

13:02 - Martin Fourcade : "Être encore bien meilleur sur le volet environnement" "J'ai une sensibilité importante au niveau de l'environnement. Je me suis exprimé au début des Jeux sur ce sujet non pour justifier ou dire que c'est bien ou mal mais juste parce qu'il y avait de la lassitude de sentir que tous les quatre ans, cet accent est mis sur les athlètes alors que ce ne sont pas eux qui ont choisi le site des Jeux olympiques Si je me suis présenté à la commission des athlètes du CIO, c'est parce que je suis un fervent défenseur des valeurs olympiques et que je suis persuadé qu'elles ont beaucoup à apporter à notre société mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être encore bien meilleur sur le volet environnement.", a indiqué Martin Fourcade pour réagir aux polémiques entourant notamment le manque de neige à Pékin et ses alentours, et le recours à de la neige artificielle.

12:59 - Martin Fourcade : "Une grande responsabilité" "Je suis fier et heureux d'avoir été choisi par mes anciens camarades, qu'ils m'aient donné leur confiance et que les valeurs que j'ai défendues durant ma carrière ait été reconnues. Je prends sa aussi comme une grande responsabilité car il y a beaucoup d'athlètes à ne pas décevoir et représenter. Je n'ai pas d'égo mal placé", a déclaré Martin Fourcade, interrogé sur le plateau de France Télévisions après son élection dans la matinée au poste de représentant à la commission des athlètes du CIO.

12:55 - Les fondeurs du week-end Samedi et dimanche, les fondeurs sont appelés à disputer leurs dernière course et les Français ont dévoilé qui seraient alignés lors des mass starts hommes et femmes. Sans surprise, Maurice Manificat sera le leader des hommes avec Clément Parisse, Jules Lapierre et Adrien Backsheider sur le 50 km. Chez les filles, Delphine Claudel mènera les dames. Coralie Bentz et Flora Dolci participeront aussi aux 30 km. ???? Ski de fond : les athlètes qui participeront aux mass starts de samedi et dimanche sont connus !



50km :

▪️ Adrien Backsheider

▪️ Maurice Manificat

▪️ Jules Lapierre

▪️ Clément Parisse



30km :

▪️ Delphine Claudel

▪️ Coralie Bentz

12:52 - La France 5ème Partis avec 1'27 de retard, la France a "remporté" la deuxième course du combiné nordique. Baud, Blondeau, Gérard et Muhlenthaler ont fait le travail pour conserver leur 5ème place, se sachant incapable d'aller chercher les quatre équipes devant. Les deux premiers nommés vivaient à 19 ans leurs premiers Jeux olympiques et ont pris de l'expérience et seront bien plus solides en 2026 à Cortina d'Ampezzo.

12:49 - La Norvège sans opposition L'accélération d'Oftebro a permis à la Norvège de s'isoler et Graabaak a accentué l'écart. C'est en solitaire qu'il a abordé le stade et donne l'or à la Norvège, comme en 2014, avec ses coéquipiers qui lui sont tombés dans les bras. Le 14ème de la Norvège, plus que jamais en tête du tableau des médailles des JO 2022. Derrière, les Allemands sur un fil lors du relais de Frenzel, à cours de forme après 14 jours d'isolement, ont réussi à rester au contact à prendre l'argent au sprint devant les Japonais, troisièmes. Les Autrichiens ont cédé dans la dernière bosse avant l'arrivée. What a display! ⛷????



Norway come out on top and win the #NordicCombined - team Gundersen large hill/4x5km, cross-country #Gold medal!



