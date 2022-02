"DIRECT. JO 2022 : encore une médaille en biathlon, la 5e pour Fillon Maillet, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Emmenée par Quentin Fillon Maillet, l'équipe de France a glané la médaille d'argent lors du relais hommes de biathlon. Il s'agit de la 12ème médaille pour le clan français, la 5ème pour le Jurassien entré dans la légende. Moins de réussite en descente et en slopestyle pour Tess Ledeux.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:24 - Gérard, premier Francçais Antoine Gérard, parti en 18ème position, achève ses JO 2022 à la 14ème place du combiné nordique sur grand tremplin. Le Français réussit une petite remontée malheureusement insuffisante pour intégrer le Top 10 dont il échoué à 40 secondes. Meilleur Tricolore à l'issue du concours de saut, Matteo Baud a reculé dans la hiérarchie et achève sa compétition à la 21ème place (+2'05''). Laurent Muhlethaler finit lui 26ème (+3'06'') et Gaël Blondeau 40ème (+5'29''). ???????? Fin du grand tremplin individuel / 10km fond en combiné nordique.



Voici le classement de nos Bleus :

14. Antoine Gérard

21. Mattéo Baud

26. Laurent Muhlethaler

40. Gaël Blondeau #AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/FVUSAei4WZ — Equipe France (@EquipeFRA) February 15, 2022

12:12 - Une première en grand tremplin Jamais un combiné n'avait remporté deux fois l'or olympique depuis l'introduction du grand tremplin au programme olympique depuis 2002. Joergen Grabaak entre ainsi dans l'histoire des JO en ayant réussi cette exploit à 8 ans d'écart, lui qui avait triomphé au sprint en 2014 à 22 ans avant de rééditer sa performance dans ces JO 2022, à nouveau au sprint.

11:59 - Un Norvégien en chasse un autre On attendait un Norvégien mais peut-être pas celui-là. Référence mondiale, Grabaak n'était pas attendu au sommet aujourd'hui à l'issue du combiné nordique du grand tremplin.. Non que le trentenaire n'en avait pas le talent, lui qui avait triomphé à 22 ans seulement du côté de Sochi et encore médaillé d'argent sur le tremplin normal la semaine dernière. En effet, à l'issue du saut, c'est autre Norvégien qui planait seul devant. Jarl Magnus Riiber avait éparpillé la concurrence, reléguée à 44 secondes au départ du ski de fond. Mais une énorme faute d'inattention du meilleur combiné du monde a tout changé. Dans le stade, il se trompait de piste, partait sur l'extérieur pour gagner la ligne d'arrivée alors qu'il fallait prendre à l'intérieur pour retourner sur le circuit. Il perdait 30 secondes dans sa mésaventure et laissait ses poursuivants le rattraper. Dans le froid polaire de Zhangjiakou (-21 degrés), Riiber finissait par céder au train, payant aussi son absence de compétition depuis le début des JO 2022, lui qui avait été placé à l'isolement dès son arrivée après un contrôle positif au Covid-19. Riiber lâché, Grabaak démontrait qu'il était le plus fort en accélérant juste avant la dernière ligne droite. Au sprint, il devançait son coéquipier Jens Luraas Oftebro pour un doublé norvégien, juste devant le Japonais Akito Watabe, double médaillé d'argent sur tremplin normal (2014 et 2018). For the win! ⛷????



Joergen Graabak (Norway) claims the #NordicCombined - individual Gundersen large hill/10km, cross-country #Gold medal, becoming the first athlete ever to win this event twice!#Beijing2022 | #StrongerTogether pic.twitter.com/TDpl9Lgbdv — Olympics (@Olympics) February 15, 2022

11:40 - Un froid intense Les conditions de course pour la course de ski de fond du combiné nordique sont extrêmes. Il fait actuellement -21 degrés du côté de Zhangjiakou. C'est pour cette raison que la course a été avancée d'une demi-heure. Les organisateurs n'auraient pas été autorisés à donner le départ si la température avait été si baisse au moment où les athlètes s'étaient élancés.

11:36 - La boulette de Riiber La course au titre du combiné nordique grand tremplin est totalement relancée. Parti avec 44 secondes d'avance sur ses rivaux, Jarl Magnus Riiber s'est trompé de chemin. Plutôt que de prendre à l'intérieur pour revenir sur la piste de fond, le Norvégien a pris le couloir extérieur menant vers la ligne d'arrivée. Heureusement pour lui, il s'est rendu compte de son erreur et a fait demi-tour. De fait, son avance a fondu de 30 secondes sur le quatuor Watabe, Faist, Ilves et Yamamoto.

11:23 - Du sprint au petit-déjeuner Il ne faudra pas lambiner au lit demain. Ce mercredi 16 février, les épreuves de sprint par équipes débuteront peu après 8h du matin, heure française. L'occasion de retrouver les Français, médaillés de bronze en 2018, et parmi les prétendants au podium une fois de plus avec les spécialistes Lucas Chanavat et Richard Jouve, désireux de sécher les larmes de l'épreuve individuelle. ???? Ski de fond : demain, les épreuves de relais sprint classique sont avancées en raison des conditions climatiques.



Programme (heure ????????) :

▪️ 08h15 : Demi-finales (F)

▪️ 09h15 : Demi-finales (H)

▪️ 10h15 : Finale (F)

▪️ 10h45 : Finale (H)#AllezLesBleus #Pekin2022 — Equipe France (@EquipeFRA) February 15, 2022

11:12 - La Norvège garde son bien La Norvège n'est pas qu'un pays de ski nordique mais bel et bien un pays de sport d'hiver et elle l'a prouvée une fois de plus à l'anneau national de vitesse des JO 2022. Tenants du titre en poursuite, les Norvégiens ont exécuté des Russes, rincés par leur demi-finale stratosphérique où ils avaient raboté le record olympique pour sortir les Américains, pour conserver leur médaille d'or et grossir l'immense moisson de leur nation, en tête du tableau des médailles (24 dont 11 en or). La surprise est venue de la petite finale où les Néerlandais ont sombré et été boutés hors du podium, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'introduction de la poursuite hommes au programme olympique en 2006. Back to back Olympic champions! ????



Norway retain their #Gold medal in #SpeedSkating - men's team pursuit, something that had never been done before in this event!



Congratulations! ????#Beijing2022 | #StrongerTogether pic.twitter.com/s2LsGTOCpr — Olympics (@Olympics) February 15, 2022

10:52 - Pari réussi pour Sofia Goggia "J'éprouve de la gratitude à être ici, depuis la blessure je me suis dit que si je parvenais à arriver jusqu'ici, la course serait la partie la plus facile. Je suis un peu triste de ne pas avoir gagné la médaille d'or, mais j'aurais signé pour la médaille d'argent après la blessure", a déclaré après sa médaille d'argent Sofia Goggia. La Bergamasque a expliqué qu'elle était incapable de plier le genou gauche, celui qu'elle s'était tordue trois semaines plus tôt lors d'un Super G en Coupe du Monde à Cortina d'Ampezzo. Si la championne olympique de Pyeongchang n'a pu défendre ses chances comme elle l'aurait souhaité, elle a réussi son pari de monter sur le podium de la descente aux JO 2022, dans un combat contre son propre corps. Elle devient au passage la première descendeuse à remporter deux médailles de suite sur deux Jeux olympiques consécutifs depuis les deux sacres de l'Allemande Katja Seizinger en 1994 et 1998. Sofia Goggia from Italy comes in 2nd and takes #Silver in the #AlpineSkiing women’s downhill event.



Congratulations on winning medals in this event at PyeongChang 2018 and #Beijing2022. pic.twitter.com/nbyxboOqdI — Olympics (@Olympics) February 15, 2022

10:51 - "Tellement fabuleux" "Je n'arrive pas trop à réaliser et ce jour est tellement fabuleux", a lâché la Schwytzoise Corinne Suter, après son sacre en descente aux JO 2022.

10:42 - Joie canadienne, cruauté japonaise La lutte était formidable dans cette poursuite par équipes. D'un côté, les Japonaises faisaient la course en tête et de l'autre les Canadiennes lancées dans une furieuse remontée. Il ne restait qu'un virage quand en troisième position de l'équipe nippone, Nana Takagi perdait l'équilibre et basculait en arrière avant d'aller glisser dans les balustrades, emportant avec elle les espoirs de ses coéquipières. Ces dernières sentirent la chute et se prirent la tête dans les mains. A l'opposé, Ivanie Blondin, Valerie Maltais et Isabelle Weidemann finissait sur une même ligne. Le temps de comprendre ce qui venait de se passer pour leurs rivales, elles chaviraient de bonheur et offraient le premier titre olympique dans cette discipline à leur nation. History made! ????



Canada come out on top and win the #SpeedSkating - women's team pursuit #Gold medal, the team's first-ever gold medal in this event!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamCanada pic.twitter.com/HQ1Sn19frb — Olympics (@Olympics) February 15, 2022

10:39 - Suter, numéro 6 En remportant le titre olympique en descente, Corinne Suter est devenue la 6ème Suissesse sacrée dans l'épreuve après Hedy Schlunegger en 1948, Madeleine Berthod en 1956, Marie-Theres Nadig en 1972, Michaela Figini en 1982 et Michelle Gisin en 2014 (à égalité avec la Slovène Tina Maze).

10:22 - Suter en patronne Le petit monde de la vitesse féminin bat pavillon suisse. Après le Super G qui a vu Lara Gut-Berhami se couvrir d'or, la descente a couronné une autre représentante helvète en la personne de Corinne Suter. A 27 ans, la native de Schwytz privé Sofia Goggia de la belle histoire de ces JO 2022. Avant dernière à s'élancer, l'Italienne s'était dépouillée et avait dévorée la piste de Yanqing allumant du vert au bout de son passage. Le Bergamasque lâchait un hurlement de plusieurs secondes dans l'aire d'arrivée, expulsant toutes ses peurs, ses angoisses et les doutes qui l'avaient accompagnée à Pékin. Il faut dire que la championne olympique avait tenté un pari, débarquant en Chine avec un genou gauche salement amoché (entorse, lésion d'un ligament et micro-fracture du péroné) suite à une chute trois semaines auparavant lors du Super G de Cortina d'Ampezzo. Ce pari était en passe de réussir mais Suter en a décidé autrement. Depuis trois ans et ce déclic aux Mondiaux d'Äre en 2019, la Suissesse n'est plus la même skieuse. Enfin sur le podium, elle a ensuite pris le petit globe de la descente avant d'être sacrée championne du monde l'an passé. Refermant le portillon, elle a livré un formidable match à sa rivale italienne, a semblé perdre tout espoir en fin de tracé faisant un petit écart sur un appui mais à la glisse, dans les ultimes, elle effaça son retard pour finalement se hisser au sommet pour une poignée de centièmes. Ceux qui séparent une belle histoire d'une autre. Son heure est venue. Swiss alpine skier Corinne Suter takes the #Gold in the women’s #AlpineSkiing downhill event.



Congratulations on her first Olympic medal!#Beijing2022 pic.twitter.com/qicBiaWrTw — Olympics (@Olympics) February 15, 2022

10:05 - Les combinés mal placés Comme sur le tremplin normal, les combinés français auront du mal à se distinguer. Sur le grand tremplin, Matteo Baud s'en est le mieux sorti avec un saut à 127,5 m mais termine à la 16ème place et accusera 2'18'' de retard pour la course en ski de fond. Antoine Gérard est juste derrière au 18ème rang (+2'32''). De son côté, Laurent Muhlethaler se contente d'un saut à 123,5 m mais mal réceptionné qui lui offre la 24ème place (+2'52''). Dernier Français engagé, Gaël Blondeau a complètement raté son saut et termine ce concours au 41ème rang. Il partira avec 5'22'' de retard sur le leader le Norvégien Magnus Riiber. A l'isolement toute la première semaine après avoir été contrôlé positif au Covid-19, le leader de la Coupe du Monde a survolé les débats récoltant 139,8 points grâce à son saut parfait à 142 m. Il s'élancera avec un matelas de 44 secondes d'avance sur l'Estonien Kristjan Ilves et le Japonais Ryota Yamamoto. ???????? Combiné nordique : grand tremplin ✅



Le classement de nos Bleus, déterminant pour le ski de fond 10 km :

16. Mattéo Baud (2:24)

18. Antoine Gérard (2:32)

24. Laurent Mühlethaler (2:52)

41. Gaël Blondeau (5:22)



Départ dans quelques instants !#AllezLesBleus #Pekin2022 — Equipe France (@EquipeFRA) February 15, 2022

09:45 - "Ca montre le niveau de la France" "Ce sont des supers moments. Quand on dit qu'on est amis, c'est réel. On passe énormément de temps ensemble. J'étais un peu tendu au tir et ça montre à quel point j'avais envie de performer sur ce format. C'est juste génial. Ca concrétise et ça montre le niveau de la France en biathlon", s'est délecté Quentin Fillon Maillet qui a remporté avec le relais sa 5ème médaille des JO 2022 (deux en or, trois en argent).